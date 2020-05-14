Привыкание не способно разрушить все в нашей жизни. Есть и второй закон, определяющий наше бытие, и он гласит о том, к чему нельзя привыкнуть. Среди мимолетных радостей есть те, что длятся и длятся. Есть счастье, которое всегда остается с нами. Есть люди, которые никогда нам не надоедают. И знаете, что мы говорим о вещах и людях, дарящих нам неиссякающую радость? Мы говорим, что любим их.

В этом и заключается основная мысль книги, которую вы держите в руках: любовь — единственное, что остается с нами всегда. Противоположность нательному белью. Антоним шоколадного торта. Не то, что удовольствие, страсть или радость. Или, точнее, это удовольствие, страсть и радость, не притупляющиеся со временем. Говоря о любви, люди обычно думают, что от прочих чувств ее отличает сила переживания, величайшая из великих, но, на самом деле, главное отличие — во времени. Любовь — это то, над чем время не властно.

Любовью мы зовем то, что никогда не стареет.

Лерер Джона - Книга о любви

пер. с англ. Н. Аллунан

Москва : Издательство ACT : CORPUS , 2020. 304 стр.

ISBN 978-5-17-089449-9

Лерер Джона - Книга о любви - Содержание

От автора

Вступление. Привыкание

Глава 1. Привязанность

Интерлюдия. Лимеренция

Глава 2. Принцип Авраама

Глава 3. Долго и счастливо

Интерлюдия. Развод

Глава 4. Благодать с небес

Интерлюдия. Утраченная любовь

Глава 5. На память

Интерлюдия. Противоположность любви

Глава 6. Жить дальше

Кода. Голод

Примечания

Лерер Джона - Книга о любви - От автора

В начале августа 2012 года моя книга “Вообрази!” была снята с печати и изъята из магазинов. Это произошло из-за того, что я допустил в тексте несколько серьезных ошибок. Самой худшей из них была фальшивая цитата из Боба Дилана. Кроме того, в некоторых рассуждениях я опирался на вторичные источники, не ссылаясь на них. В последующие месяцы всплыли и другие недочеты. В одном случае я украл слова другого автора в своем блоге. Позже и тираж моей второй книги “Как мы принимаем решения” был отменен, поскольку в ней обнаружились искажения фактов и цитат.

Я нарушил основополагающие законы профессии. Мне стыдно. Я буду сожалеть о содеянном до конца жизни. Чтобы не повторять своих ошибок, при написании этой книги я следовал нескольким простым правилам. Все цитаты и ссылки на тексты необходимо отсылать авторам на одобрение. То же относится и к исследованиям, которые я описываю в книге: я старался, по возможности, консультироваться с учеными, чтобы убедиться в точности данных. Кроме того, книга прошла независимую проверку на наличие фактических ошибок.