Лерер - Книга о любви
Привыкание не способно разрушить все в нашей жизни. Есть и второй закон, определяющий наше бытие, и он гласит о том, к чему нельзя привыкнуть. Среди мимолетных радостей есть те, что длятся и длятся. Есть счастье, которое всегда остается с нами. Есть люди, которые никогда нам не надоедают. И знаете, что мы говорим о вещах и людях, дарящих нам неиссякающую радость? Мы говорим, что любим их.
В этом и заключается основная мысль книги, которую вы держите в руках: любовь — единственное, что остается с нами всегда. Противоположность нательному белью. Антоним шоколадного торта. Не то, что удовольствие, страсть или радость. Или, точнее, это удовольствие, страсть и радость, не притупляющиеся со временем. Говоря о любви, люди обычно думают, что от прочих чувств ее отличает сила переживания, величайшая из великих, но, на самом деле, главное отличие — во времени. Любовь — это то, над чем время не властно.
Любовью мы зовем то, что никогда не стареет.
Лерер Джона - Книга о любви
пер. с англ. Н. Аллунан
Москва : Издательство ACT : CORPUS , 2020. 304 стр.
ISBN 978-5-17-089449-9
Лерер Джона - Книга о любви - Содержание
От автора
Вступление. Привыкание
- Глава 1. Привязанность
- Интерлюдия. Лимеренция
- Глава 2. Принцип Авраама
- Глава 3. Долго и счастливо
- Интерлюдия. Развод
- Глава 4. Благодать с небес
- Интерлюдия. Утраченная любовь
- Глава 5. На память
- Интерлюдия. Противоположность любви
- Глава 6. Жить дальше
- Кода. Голод
Примечания
Лерер Джона - Книга о любви - От автора
В начале августа 2012 года моя книга “Вообрази!” была снята с печати и изъята из магазинов. Это произошло из-за того, что я допустил в тексте несколько серьезных ошибок. Самой худшей из них была фальшивая цитата из Боба Дилана. Кроме того, в некоторых рассуждениях я опирался на вторичные источники, не ссылаясь на них. В последующие месяцы всплыли и другие недочеты. В одном случае я украл слова другого автора в своем блоге. Позже и тираж моей второй книги “Как мы принимаем решения” был отменен, поскольку в ней обнаружились искажения фактов и цитат.
Я нарушил основополагающие законы профессии. Мне стыдно. Я буду сожалеть о содеянном до конца жизни. Чтобы не повторять своих ошибок, при написании этой книги я следовал нескольким простым правилам. Все цитаты и ссылки на тексты необходимо отсылать авторам на одобрение. То же относится и к исследованиям, которые я описываю в книге: я старался, по возможности, консультироваться с учеными, чтобы убедиться в точности данных. Кроме того, книга прошла независимую проверку на наличие фактических ошибок.
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