Левин - Ключи от жизни

Считается, что различные озарения и прозрения происходят на фоне каких-то экстремальных событий. Например, переживание клинической смерти. Ну или как минимум человека должна ударить молния, похитить инопланетяне. Ничего подобного со мной не происходило.

Мне был двадцать один год. Я вернулся из армии. Работал бухгалтером в банке, в целом все было хорошо. Просто однажды я вдруг понял, что не способен получать удовольствие от жизни. Она стала пресной и безвкусной, как мокрая салфетка. Я ел еду и практически не чувствовал никакого вкуса. Мне было все равно. Даже занимаясь сексом, несмотря на то что с физиологической точки зрения было все в порядке, я не испытывал практически ничего. На этом фоне, потеряв какой-либо интерес к жизни как таковой, я начал думать. Со стороны могло показаться, что я просто бездельничаю, лежа на кровати и уставившись в потолок. Тогда я этого не знал, но сейчас могу сказать, что это был произвольный опыт глубочайшей медитации. Я концентрировался на каком-то одном понятии, явлении или предмете, и он начинал раскрывать мне свои смыслы. Например, если я думал о стуле, то перед моим мысленным взором разворачивались все этапы происхождения этого предмета. Я буквально видел дерево, росшее в лесу; то, как его срубили и изготовили из него пиломатериал; как затем он попал на фабрику и из него при помощи различных инструментов появились детали будущего стула. Видел рабочего, который собирал и упаковывал этот стул; машину в которую его погрузили; магазин, куда его привезли… Сложно сказать, соответствовало ли мое видение действительности, но то, что я видел все именно так, абсолютно точно. После различных предметов я начал концентрироваться на таких понятиях, как любовь, счастье, справедливость. Потихоньку разрозненные кусочки информации в моей голове начали, как мозаика или пазлы, складываться в единую картину. Вплоть до тех пор, пока вдруг, подобно вспышке ярчайшего Света, в голове не возникла мысль: «Бог есть!». Все мои наблюдения, все выводы к которым я приходил в результате этих наблюдений недвусмысленно указывали и вели меня к осознанию этой единственной мысли, этого открытия, которое в итоге изменило все. Надо сказать, что считая себя образованным и умным человеком, я на тот момент времени был абсолютным атеистом. Причем атеистом радикальным. То есть я не просто не верил в существование какой-либо высшей силы, во власти которой я и все остальные пребывают, но и категорично отрицал такую возможность, а людей, верящих в Бога считал слабовольными глупцами, которые хватаются за идею некой Высшей Силы в качестве самоуспокоения.

То есть осознание факта существования Бога было для меня шокирующим знанием.

Хорошо, если Бог есть, то какой ОН и чего ОН от меня хочет? Это был следующий вопрос. И я начал изучать. Вначале я погрузился в восточные практики и эзотерику, изучал йогу, цигун, работу с энергиями. Я пытался прочитать и изучить любую информацию, которая была доступна на тот момент, поглощая как древние тексты, так и книги современных авторов. Параллельно отрабатывал практику. Прогресс шел на удивление быстрыми темпами. Например, изучая аутогенную тренировку по Шульцу, я обнаружил примечание, что в среднем для того, чтобы обучиться качественно визуализировать произвольные геометрические фигуры в уме, необходимо практиковаться от шести месяцев. Я же достиг этого умения буквально за пару занятий. Спонтанно начало проявляться и то, что называют сверхспособностями. Я легко освоил технику выхода из собственного тела и видения на расстоянии. Правда, не обошлось и без эксцессов. В тот период я проходил обучение на курсах банковских работников. И мне очень нравилась одна девушка в группе. Судя по всему, она также испытывала ко мне симпатию, но как вы помните, я был из очень бедной семьи, а она была единственной дочерью очень богатых родителей. Поэтому я не решался на активные действия, так как считал, что мне попросту нечего ей предложить. Однако внезапно раскрывшиеся сверхспособности подстрекали меня к действиям. Дело в том, что я обнаружил, что могу влиять на мысли и чувства других людей. Обнаружил я это совершенно случайно, наблюдая за домашней кошкой. Я смотрел на нее и задавался вопросом: а каково это – быть кошкой? И я начал стараться почувствовать себя ей, буквально отождествляя себя с этим животным. Я ощущал мягкость лап и прикосновение подушечек к полу, как вибрируют усы у меня на морде, весь спектр ощущений. И чем глубже я погружался в это состояние, тем яснее для меня становились механизмы, управляющие ее поведением. Оказалось, что у животных практически нет мыслей в нашем понимании. Основными движущими факторами их деятельности являются импульсы. Например, когда вы чешете ухо, это действие происходит без какого-либо включения мыслительного процесса. Не бывает так, чтобы вы задумались: «Ага, у меня зачесалось правое ухо. Пожалуй, я сейчас поставлю кружку с кофе на стол и почешу его правой рукой». Нет, скорее всего, вы просто поставили кружку и почесались, не запуская никакой мыслительный процесс. И если у людей только часть их повседневных действий обусловлена импульсами, то у животных большая часть. Как только я понял это и смог почувствовать, мне естественным образом захотелось понять, смогу ли я, самостоятельно создавая подобные импульсы, управлять поведением животного? Кошка лежала на полу, отдыхая и чуть похрапывая от удовольствия. Отождествившись с животным, я стал вызывать изнутри потребность, некое острое желание встать и выйти во двор. Надо сказать, что это была довольно сложная задача, так как подобное поведение нельзя назвать естественным для животного в данной ситуации и для реализации подобного сценария требуются значительные усилия. Это желание росло внутри меня, в то время как я сам продолжал быть как бы внутри кошки. Вдруг кошка встала и пошла во двор. Сработало! Потом, для проверки чистоты эксперимента, я еще много раз отождествлял себя как с этой кошкой, так и с другими животными, вплоть до того, что управлял направлением движения рыбок в аквариуме. Впрочем, могу сказать, что чем более развито сознание у животного, тем интереснее и конечно же, сложнее с ним работать. И вот, достаточно потренировавшись в экспериментах над животными, в итоге я решился опробовать свои способности на людях.

Левин С. - Ключи от жизни - Эффективные техники управления реальностью

«Издательские решения», 2023. – 95 с.

ISBN 978-5-00-604871-3

Левин С. - Ключи от жизни – Содержание

Предисловие

Часть 1. Основы

С чего все началось?

Вера в Бога

Вера в себя

Чего Бог хочет от нас?

Почему Бог не являет себя открыто людям?

Кто такой Сатана? Развенчиваем миф о противостоянии Бога и Дьявола

Кто такие джинны и причем тут сонный паралич?

Образ праведника

Что такое духовный рост?

Правильное отношение к жизни

Чем опасны хорошие книги?

Как устроена судьба?

Существует ли свобода выбора?

Как работают предсказания?

Нужен ли духовный учитель?

Часть 2. Финансы

Природа денег

Зачем заниматься благотворительностью и как это делать правильно?

Как привлечь Удачу?

Как правильно давать деньги в долг?

Как наказывать людей и не портить при этом карму?

Испытание бедностью. Как его преодолеть?

Все ли одинаково равны перед Богом?

Часть 3. Сверхспособности

Развитие сверхспособностей. Концентрация

Развитие сверхспособностей. Дыхательные упражнения

Развитие сверхспособностей. Медитация

Развитие сверхспособностей. Телепатия

Развитие сверхспособностей. Ясновидение

Развитие сверхспособностей. Суперэмпатия

Как научиться слышать ангелов?

Как обрести чарующий образ?

Методы духовного целительства. Цветотерапия

Как правильно молиться?

Визуализируй правильно!

Медитация искренности

Медитация на учителя

Медитация света

Часть 4. Ответы на вопросы

Как удачно выйти замуж?

Какая религия самая правильная?

Как воспитать детей правильно?

Духовный взгляд на политику. Протестуют ли святые люди?

Самые лучшие продукты питания с духовной точки зрения

Как избавиться от сглаза и порчи в домашних условиях?

Послесловие

Благодарность