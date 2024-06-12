Левин - Ключи от жизни
Считается, что различные озарения и прозрения происходят на фоне каких-то экстремальных событий. Например, переживание клинической смерти. Ну или как минимум человека должна ударить молния, похитить инопланетяне. Ничего подобного со мной не происходило.
Мне был двадцать один год. Я вернулся из армии. Работал бухгалтером в банке, в целом все было хорошо. Просто однажды я вдруг понял, что не способен получать удовольствие от жизни. Она стала пресной и безвкусной, как мокрая салфетка. Я ел еду и практически не чувствовал никакого вкуса. Мне было все равно. Даже занимаясь сексом, несмотря на то что с физиологической точки зрения было все в порядке, я не испытывал практически ничего. На этом фоне, потеряв какой-либо интерес к жизни как таковой, я начал думать. Со стороны могло показаться, что я просто бездельничаю, лежа на кровати и уставившись в потолок. Тогда я этого не знал, но сейчас могу сказать, что это был произвольный опыт глубочайшей медитации. Я концентрировался на каком-то одном понятии, явлении или предмете, и он начинал раскрывать мне свои смыслы. Например, если я думал о стуле, то перед моим мысленным взором разворачивались все этапы происхождения этого предмета. Я буквально видел дерево, росшее в лесу; то, как его срубили и изготовили из него пиломатериал; как затем он попал на фабрику и из него при помощи различных инструментов появились детали будущего стула. Видел рабочего, который собирал и упаковывал этот стул; машину в которую его погрузили; магазин, куда его привезли… Сложно сказать, соответствовало ли мое видение действительности, но то, что я видел все именно так, абсолютно точно. После различных предметов я начал концентрироваться на таких понятиях, как любовь, счастье, справедливость. Потихоньку разрозненные кусочки информации в моей голове начали, как мозаика или пазлы, складываться в единую картину. Вплоть до тех пор, пока вдруг, подобно вспышке ярчайшего Света, в голове не возникла мысль: «Бог есть!». Все мои наблюдения, все выводы к которым я приходил в результате этих наблюдений недвусмысленно указывали и вели меня к осознанию этой единственной мысли, этого открытия, которое в итоге изменило все. Надо сказать, что считая себя образованным и умным человеком, я на тот момент времени был абсолютным атеистом. Причем атеистом радикальным. То есть я не просто не верил в существование какой-либо высшей силы, во власти которой я и все остальные пребывают, но и категорично отрицал такую возможность, а людей, верящих в Бога считал слабовольными глупцами, которые хватаются за идею некой Высшей Силы в качестве самоуспокоения.
То есть осознание факта существования Бога было для меня шокирующим знанием.
Хорошо, если Бог есть, то какой ОН и чего ОН от меня хочет? Это был следующий вопрос. И я начал изучать. Вначале я погрузился в восточные практики и эзотерику, изучал йогу, цигун, работу с энергиями. Я пытался прочитать и изучить любую информацию, которая была доступна на тот момент, поглощая как древние тексты, так и книги современных авторов. Параллельно отрабатывал практику. Прогресс шел на удивление быстрыми темпами. Например, изучая аутогенную тренировку по Шульцу, я обнаружил примечание, что в среднем для того, чтобы обучиться качественно визуализировать произвольные геометрические фигуры в уме, необходимо практиковаться от шести месяцев. Я же достиг этого умения буквально за пару занятий. Спонтанно начало проявляться и то, что называют сверхспособностями. Я легко освоил технику выхода из собственного тела и видения на расстоянии. Правда, не обошлось и без эксцессов. В тот период я проходил обучение на курсах банковских работников. И мне очень нравилась одна девушка в группе. Судя по всему, она также испытывала ко мне симпатию, но как вы помните, я был из очень бедной семьи, а она была единственной дочерью очень богатых родителей. Поэтому я не решался на активные действия, так как считал, что мне попросту нечего ей предложить. Однако внезапно раскрывшиеся сверхспособности подстрекали меня к действиям. Дело в том, что я обнаружил, что могу влиять на мысли и чувства других людей. Обнаружил я это совершенно случайно, наблюдая за домашней кошкой. Я смотрел на нее и задавался вопросом: а каково это – быть кошкой? И я начал стараться почувствовать себя ей, буквально отождествляя себя с этим животным. Я ощущал мягкость лап и прикосновение подушечек к полу, как вибрируют усы у меня на морде, весь спектр ощущений. И чем глубже я погружался в это состояние, тем яснее для меня становились механизмы, управляющие ее поведением. Оказалось, что у животных практически нет мыслей в нашем понимании. Основными движущими факторами их деятельности являются импульсы. Например, когда вы чешете ухо, это действие происходит без какого-либо включения мыслительного процесса. Не бывает так, чтобы вы задумались: «Ага, у меня зачесалось правое ухо. Пожалуй, я сейчас поставлю кружку с кофе на стол и почешу его правой рукой». Нет, скорее всего, вы просто поставили кружку и почесались, не запуская никакой мыслительный процесс. И если у людей только часть их повседневных действий обусловлена импульсами, то у животных большая часть. Как только я понял это и смог почувствовать, мне естественным образом захотелось понять, смогу ли я, самостоятельно создавая подобные импульсы, управлять поведением животного? Кошка лежала на полу, отдыхая и чуть похрапывая от удовольствия. Отождествившись с животным, я стал вызывать изнутри потребность, некое острое желание встать и выйти во двор. Надо сказать, что это была довольно сложная задача, так как подобное поведение нельзя назвать естественным для животного в данной ситуации и для реализации подобного сценария требуются значительные усилия. Это желание росло внутри меня, в то время как я сам продолжал быть как бы внутри кошки. Вдруг кошка встала и пошла во двор. Сработало! Потом, для проверки чистоты эксперимента, я еще много раз отождествлял себя как с этой кошкой, так и с другими животными, вплоть до того, что управлял направлением движения рыбок в аквариуме. Впрочем, могу сказать, что чем более развито сознание у животного, тем интереснее и конечно же, сложнее с ним работать. И вот, достаточно потренировавшись в экспериментах над животными, в итоге я решился опробовать свои способности на людях.
Левин С. - Ключи от жизни - Эффективные техники управления реальностью
«Издательские решения», 2023. – 95 с.
ISBN 978-5-00-604871-3
Левин С. - Ключи от жизни – Содержание
Предисловие
Часть 1. Основы
- С чего все началось?
- Вера в Бога
- Вера в себя
- Чего Бог хочет от нас?
- Почему Бог не являет себя открыто людям?
- Кто такой Сатана? Развенчиваем миф о противостоянии Бога и Дьявола
- Кто такие джинны и причем тут сонный паралич?
- Образ праведника
- Что такое духовный рост?
- Правильное отношение к жизни
- Чем опасны хорошие книги?
- Как устроена судьба?
- Существует ли свобода выбора?
- Как работают предсказания?
- Нужен ли духовный учитель?
Часть 2. Финансы
- Природа денег
- Зачем заниматься благотворительностью и как это делать правильно?
- Как привлечь Удачу?
- Как правильно давать деньги в долг?
- Как наказывать людей и не портить при этом карму?
- Испытание бедностью. Как его преодолеть?
- Все ли одинаково равны перед Богом?
Часть 3. Сверхспособности
- Развитие сверхспособностей. Концентрация
- Развитие сверхспособностей. Дыхательные упражнения
- Развитие сверхспособностей. Медитация
- Развитие сверхспособностей. Телепатия
- Развитие сверхспособностей. Ясновидение
- Развитие сверхспособностей. Суперэмпатия
- Как научиться слышать ангелов?
- Как обрести чарующий образ?
- Методы духовного целительства. Цветотерапия
- Как правильно молиться?
- Визуализируй правильно!
- Медитация искренности
- Медитация на учителя
- Медитация света
Часть 4. Ответы на вопросы
- Как удачно выйти замуж?
- Какая религия самая правильная?
- Как воспитать детей правильно?
- Духовный взгляд на политику. Протестуют ли святые люди?
- Самые лучшие продукты питания с духовной точки зрения
- Как избавиться от сглаза и порчи в домашних условиях?
Послесловие
Благодарность
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