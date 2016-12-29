История обновленческого движения в Русской Церкви XX столетия может быть разделена на два периода, границей между которыми стали события революции 1917 г. и работа Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг. Вплоть до падения самодержавной власти положение Российской Православной Церкви было весьма далеким от той радужной картины, которую рисуют нам некоторые позднейшие историки и особенно публицисты.

Статистические данные о количестве действующих в царской России церквей, монастырей и служащего в них духовенства еще не дают исчерпывающей характеристики внутрицерковного положения накануне событий февраля - октября 1917 г. Серьезное рассмотрение источников и целого ряда новейших исследований в этой области показывает, что уже накануне XX столетия Российская Православная Церковь находилась в состоянии серьезного кризиса.

Этот кризис имел в своей основе утвердившиеся в результате реформ Петра I нарушения канонического строя Церкви, тесную зависимость ее от государственной власти, доходящую в отдельных случаях до прямого диктата со стороны последней, попрание начал соборности в церковной жизни и утрату церковной свободы.

Анатолий Левитин, Вадим Шавров - Очерки по истории русской церковной смуты

М: Крутицкое Патриаршее Подворье, 1996г.

Материалы по истории Церкви, Книга 9

Анатолий Левитин, Вадим Шавров - Очерки по истории русской церковной смуты - Содержание

И. Соловьев. Предисловие к Российскому изданию

Предисловие к Швейцарскому изданию

Том 1

Том 2

Том 3

Примечания

Анатолий Левитин, Вадим Шавров - Очерки по истории русской церковной смуты - Предисловие

Без обращения к книге А.Э.Левитина и В.М.Шаврова «Очерки по истории русской церковной смуты» невозможно обойтись серьезному исследователю истории Русской Православной Церкви XX столетия. Трудно определенно сказать, чем в большей степени является этот труд - историческим источником или капитальным исследованием, но важность его и с историографической и с источниковедческой точки зрения велика. Изданные Институтом «Вера во втором мире» в 1978 г. «Очерки» заняли исключительное по своей значимости место в новейшей церковно-исторической литературе, но, к сожалению, доступ к этой книге в силу ряда обстоятельств оказался весьма ограничен.

Заранее предугадывая неоднозначное отношение к публикуемой впервые в России книге А.Левитина и В.Шаврова, необходимо сделать некоторые предварительные замечания. Один из авторов - А.Э.Левитин - подчеркивал, что руководящим принципом при работе над «Очерками» было стремление говорить правду, «без вульгарного приспособления к политическим режимам и человеческой теплохладности». В этой книге он, по его словам, произносил суд прежде всего над самим собой. «Я не придавал никогда никакого значения суду человеческому, будь то суд государства, общества или отдельных лиц, - не признаю и не принимаю никакого суда, кроме Суда Божия и суда совести. И творчество - проявление этого суда».

Нельзя не учитывать этой позиции автора. В известном смысле перед нами не только исследование, но и «человеческий документ», не свободный от личных пристрастий и даже субъективных оценок. Это и понятно, ибо сам А.Э.Левитин был не только свидетелем, но иногда и непосредственным участником описываемых в «Очерках» событий. Необходимо подчеркнуть также, что у самих авторов не было единомыслия по целому ряду вопросов. Различна, например, их оценка личности и деятельности епископа (в обновленчестве «митрополита») Антонина (Грановского), имеются и другие расхождения. Надо подчеркнуть, что издатели в свою очередь не могут согласиться с целым рядом положений, высказанных в книге. Однако ни о какой «цензуре» по отношению к авторскому тексту, являющемуся памятником эпохи, не могло даже идти и речи.

При подготовке к печати труда А.Э Левитина и В.М.Шаврова редакционная коллегия серии «Материалы по истории Церкви» столкнулась с проблемой, поставленной в свое время протопресвитером Александром Шмеманом в книге «Исторический путь Православия». Речь шла об отношении православного человека к прошлому и о боязни истории Церкви из- за «соблазнов и разочарований». Веря в то, что сила Православия в правде, о. Александр Шмеман не побоялся останавливать внимание читателей на падениях и человеческих грехах, имевших место в истории Церкви. Эту точку зрения разделяют члены редакционной коллегии нашей серии.

История «обновленчества» послеоктябрьского периода во многом дает поводы для таких «соблазнов и разочарований». Но знать ее необходимо и судить о ней можно только на основании источников и добросовестных исследований, к числу важнейших относится и предлагаемая читателям работа, хотя, как мы уже замечали, и не лишенная определенного субъективизма.