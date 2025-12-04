Левкиевская - Мифы русского народа
Эта книга рассказывает о мифологии Древней Руси. Вроде бы все ясно. Но прежде чем начать разговор о самих мифах, давайте уточним, что такое мифология вообще и древнерусская мифология в частности. С точки зрения современного городского человека миф — это что-то вроде сказки или же собрание старинных народных суеверий, не имеющих никакого отношения к реальности и тем более к современности. Но все совсем не так: мифология и к реальности, и к современности имеет самое непосредственное отношение.
Говоря академическим языком, миф — это ненаучный способ описания мира и одновременно система накопленных народом знаний о мире. Иными словами, мифология — это народный аналог науки. Как устроен мир, который окружает человека? Когда и из чего была сотворена Земля? Почему на ней существуют горы и реки, болота и леса? Почему светит солнце, горят звезды, идет дождь, гремит гром? Что такое человек и откуда он произошел? Почему люди умирают и что с ними происходит после смерти? Многие из этих вопросов нельзя считать до конца решенными. Мы привыкли, что сейчас ими занимаются различные науки: астрономия и геология, физика и медицина, биология, археология, палеонтология и многие другие. Для нас естественно, что накопленные разными науками знания сохранялись, распространялись и передавались следующим поколениям сначала в виде рукописей, позже — с помощью печатных изданий, а наш век изобрел для передачи информации самые разнообразные технические способы, начиная с радио и заканчивая глобальными компьютерными сетями. Создание человеком самых первых, наивных объяснений устройства окружающего мира относится к тому далекому времени, когда еще не существовало письменности и единственной формой сохранения и передачи знания было устное слово.
Елена Евгеньевна Левкиевская - Мифы русского народа - Духи и демоны, ведьмы и колдуны, загробный мир и его обитатели
Москва : Издательство АСТ, 2025. — 480 с.: илл. — (Мифы: мировое наследие).
ISBN 978-5-17-170214-4
Елена Евгеньевна Левкиевская - Мифы русского народа - Содержание
- Вместо предисловия
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ВЫСШИЕ БОГИ
- Перун
- Волос (Велес)
- Мокошь
- Хорс Дажьбог, Симаргл, Стрибог и Сварог
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ПОЧИТАНИЕ СИЛ ПРИРОДЫ
- Ярило
- Купала (Купало)
- Культ Матери-Земли
- Культ воды
- Культ деревьев
- Культ камней
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МИФЫ О СОТВОРЕНИИ ЗЕМЛИ, ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА
- Земля, вода, горы и камни
- Небо, солнце, месяц и звезды
- Мужчина и женщина
- Народы
- Жилище, орудия труда, ремесла
- Животные, птицы, рыбы
- Насекомые
- Растения
- Нечистая сила
- Мифические люди и народы
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ЗАГРОБНЫЙ МИР
- Душа
- Путь души на «тот» свет
- Как устроен загробный мир
- Отношения между «тем» и этим светом
- Поминальные дни
- Посещение «того» света
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«ЗАЛОЖНЫЕ» ПОКОЙНИКИ И «НЕПРАВИЛЬНАЯ» СМЕРТЬ
- Упырь
- Русалки
- Дети некрещеные
- Кикимора
- Шуликуны
- Обмененные и проклятые дети
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ДУХИ РОДА И ПОКРОВИТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСТРОЕК
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Покровители дома
- Домовой
- Домовая змея
- Ласка
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Покровители хозяйственных построек
- Банник и обдериха
- Овинник, рижник, гуменник
- Покровители дома
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ДУХИ ПРИРОДНЫХ ПРОСТРАНСТВ
- Леший
- Водяной
- Болотник
- Полевой
- Полудница
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ЛЮДИ С ДЕМОНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
- Ведьма
- Колдун
- Знахарь
- Волколак
- Кликуши
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ДУХИ СУДЬБЫ, БОЛЕЗНИ, СМЕРТИ
- Доля
- Болезни
- Смерть
- ЧЕРТ
- НЕЧИСТАЯ СИЛА И КЛАДЫ
- Примечания
- Словарь-указатель мифологических имен и названий
- Об авторе
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