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Левкиевская - Мифы русского народа

Елена Евгеньевна Левкиевская - Мифы русского народа - Духи и демоны, ведьмы и колдуны, загробный мир и его обитатели
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philology Literature, Mythology Legends

Эта книга рассказывает о мифологии Древней Руси. Вроде бы все ясно. Но прежде чем начать разговор о самих мифах, давайте уточним, что такое мифология вообще и древнерусская мифология в частности. С точки зрения современного городского человека миф — это что-то вроде сказки или же собрание старинных народных суеверий, не имеющих никакого отношения к реальности и тем более к современности. Но все совсем не так: мифология и к реальности, и к современности имеет самое непосредственное отношение.

Говоря академическим языком, миф — это ненаучный способ описания мира и одновременно система накопленных народом знаний о мире. Иными словами, мифология — это народный аналог науки. Как устроен мир, который окружает человека? Когда и из чего была сотворена Земля? Почему на ней существуют горы и реки, болота и леса? Почему светит солнце, горят звезды, идет дождь, гремит гром? Что такое человек и откуда он произошел? Почему люди умирают и что с ними происходит после смерти? Многие из этих вопросов нельзя считать до конца решенными. Мы привыкли, что сейчас ими занимаются различные науки: астрономия и геология, физика и медицина, биология, археология, палеонтология и многие другие. Для нас естественно, что накопленные разными науками знания сохранялись, распространялись и передавались следующим поколениям сначала в виде рукописей, позже — с помощью печатных изданий, а наш век изобрел для передачи информации самые разнообразные технические способы, начиная с радио и заканчивая глобальными компьютерными сетями. Создание человеком самых первых, наивных объяснений устройства окружающего мира относится к тому далекому времени, когда еще не существовало письменности и единственной формой сохранения и передачи знания было устное слово.

Елена Евгеньевна Левкиевская - Мифы русского народа - Духи и демоны, ведьмы и колдуны, загробный мир и его обитатели

Москва : Издательство АСТ, 2025. — 480 с.: илл. — (Мифы: мировое наследие).
ISBN 978-5-17-170214-4

Елена Евгеньевна Левкиевская - Мифы русского народа - Содержание

  • Вместо предисловия
  • ВЫСШИЕ БОГИ
    • Перун
    • Волос (Велес)
    • Мокошь
    • Хорс Дажьбог, Симаргл, Стрибог и Сварог
  • ПОЧИТАНИЕ СИЛ ПРИРОДЫ
    • Ярило
    • Купала (Купало)
    • Культ Матери-Земли
    • Культ воды
    • Культ деревьев
    • Культ камней
  • МИФЫ О СОТВОРЕНИИ ЗЕМЛИ, ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА
    • Земля, вода, горы и камни
    • Небо, солнце, месяц и звезды
    • Мужчина и женщина
    • Народы
    • Жилище, орудия труда, ремесла
    • Животные, птицы, рыбы
    • Насекомые
    • Растения
    • Нечистая сила
    • Мифические люди и народы
  • ЗАГРОБНЫЙ МИР
    • Душа
    • Путь души на «тот» свет
    • Как устроен загробный мир
    • Отношения между «тем» и этим светом
    • Поминальные дни
    • Посещение «того» света
  • «ЗАЛОЖНЫЕ» ПОКОЙНИКИ И «НЕПРАВИЛЬНАЯ» СМЕРТЬ
    • Упырь
    • Русалки
    • Дети некрещеные
    • Кикимора
    • Шуликуны
    • Обмененные и проклятые дети
  • ДУХИ РОДА И ПОКРОВИТЕЛИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОСТРОЕК
    • Покровители дома
      • Домовой
      • Домовая змея
      • Ласка
    • Покровители хозяйственных построек
      • Банник и обдериха
      • Овинник, рижник, гуменник
  • ДУХИ ПРИРОДНЫХ ПРОСТРАНСТВ
    • Леший
    • Водяной
    • Болотник
    • Полевой
    • Полудница
  • ЛЮДИ С ДЕМОНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
    • Ведьма
    • Колдун
    • Знахарь
    • Волколак
    • Кликуши
  • ДУХИ СУДЬБЫ, БОЛЕЗНИ, СМЕРТИ
    • Доля
    • Болезни
    • Смерть
  • ЧЕРТ
  • НЕЧИСТАЯ СИЛА И КЛАДЫ
  • Примечания
  • Словарь-указатель мифологических имен и названий
  • Об авторе
Views 187
Rating 4.8 / 5
Added 04.12.2025
Author brat Vadim
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4.8/5 (2)

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