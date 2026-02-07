Если Бог всеблаг и всемогущ, то откуда в мире взялось зло? Этот вопрос на протяжении веков ставил в тупик величайшие умы, пока за него не взялся Готфрид Лейбниц — универсальный гений и создатель дифференциального исчисления.

В «Опытах теодицеи» Лейбниц выстраивает безупречную логическую систему, чтобы доказать: наличие несовершенства не опровергает божественный замысел. Он вводит концепцию «лучшего из возможных миров», где зло — это не ошибка Творца, а необходимый элемент гармонии целого.

Это фундаментальный труд, в котором сталкиваются логика, метафизика и вера, закладывая основы всей европейской философии Просвещения.

Готфрид Вильгельм Лейбниц - Опыты теодицеи

PHILO-SOPHIA

пер. с фр. и лат. К. Истомина и Ф. Смирнова ; примеч. В. Соколова; вступит, ст. А. Маркова

Москва: РИПОЛ классик, 2018 г. — 496 с.

ISBN 978-5-386-10608-9

Готфрид Вильгельм Лейбниц - Опыты теодицеи - Содержание

Александр Марков. БОГ НАД СУДОМ

Готфрид Вильгельм Лейбниц. ОПЫТЫ ТЕОДИЦЕИ О БЛАГОСТИ БОЖИЕЙ, СВОБОДЕ ЧЕЛОВЕКА И НАЧАЛЕ ЗЛА