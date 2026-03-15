Лейч - Язык Ангелов. Том 1

Осторожно: оккультизм! Только для изучающих с апологетическими целями!

Работа, которую вы сейчас держите в руках является конечным продуктом интенсивного десятилетнего проекта. На самом деле, его написание было настолько масштабным, что у меня не было другого выбора, кроме как разделить его на два тома, первый из которых вы сейчас читаете. Если вы хоть немного знакомы с доктором Джоном Ди, сэром Эдвардом Келли и / или их системой ангельской магии, вы можете быть шокированы (и, надеюсь, обрадованы), обнаружив, что это не типичная книга о «енохианской» магии. Вместо этого, это исчерпывающий анализ ангельского языка, содержащегося на страницах магических дневников Ди, включая его историю написания (в отношении восприятия Ди), его мифологию (изложенную Ди ангелами) и (в томе II) его грамматику и лингвистику. Эта работа не просто представляет ангельский язык таким, какой он есть, но фактически помогает начинащему понять язык и его суть.

К 1997 году я твердо посвятил себя изучению классической ангельской магии - такой, которую мы находим в средневековом цикле Соломона, Священной Магии Мага Абрамелина и, конечно же, «Енохианской» магии Ди и Келли. Среди этих часто разнообразных систем мистицизма я должен признать, что ни одна не озадачила и не очаровала меня больше, чем та, которая сохранилась в дневниках доктора Ди.

Джон Ди (1527-1608) был всемирно известным математиком, ученым и изобретателем. Он также был мистиком и астрологом, в этом качестве он выступал в качестве советника королевы Елизаветы I. (Именно Ди в 1559 году составил гороскоп, чтобы выбрать наиболее удачное время для коронации Елизаветы).

Аарон Лейч - Язык Ангелов. Том I. Полная история и мифы о языке ангелов на основе дневников доктора Джон Ди и Эдвард Келли

М.: ТД Велигор, 2021. - 324 с.: ил.

ISBN 978-5-88875-899-1

Аарон Лейч - Язык Ангелов. Том I. Полная история и мифы о языке ангелов на основе дневников доктора Джон Ди и Эдвард Келли - Содержание

Об авторе

Благодарности

Введение в первый том

Объем этой работы

Глава первая. Врата небесные и Енохианская традиция

Пятьдесят врат Бины

Герметические врата разума

Книга Еноха

Книга Сойги (Aldaraia Sive Soyga Vocor)

Глава вторая. Книга Еноха Джона Ди (Книга Лоагаэта)

Священная книга Лоагаэт (Речь Бога)

Три типа знаний

Последнее пророчество мира

Пусть боящиеся Бога и достойные познают

Получение сорока девяти таблиц

Сорок девять таблиц Лоагаэта: что мы знаем

Послесловие к Лоагаэт

Глава третья. Сорок восемь ангельских ключей или Воззваний (Призывов)

Получение сорока восьми ключей

Ди подозревается в криптографии

Согриз Отшит (Корпус Омниум): Таблица Налвэйджа

Ангельские ключи: что мы знаем

Приложение: Поэзия сорока восьми Призывов

Глава четвертая

Гебофал - Небесные врата и практика Священной Книги

Призванные Богом к благой цели

Все это нужно использовать - Гебофал и Гептархию

Наставление Гебофала и «Молитва Еноха» Аве

Гебофал и ангельские ключи

Заключительный план Гебофала

Глава пятая. Небесная речь

Ангельские мифы

Ангельский алфавит

Приложение: «До того, что вы называете ивритом» (Оккультная философия Ангелов и Агриппы

О выяснении имен духов и гениев из расположения небесных тел (По материалам третьей книги Агриппы, глава 26

О вычислительном искусстве имен по традиции каббалистов (По материалам третьей книги Агриппы, глава 27

Другой способ создания имен, представленный каббалистами (По материалам третьей книги Агриппы, глава 30

Изготовление пентаклей и сигил(по материалам Псевдо-Агриппы. Четвертая книга магических церемоний

Ангельский Псалтирь

Ключи к правильному произношению

Гласные звуки

Согласные буквы

«Длинные согласные»

Диграфы и дифтонги

Слоги с ударением

Призывы на английском языке

Ангельский ключ

Другие формулировки для призыва ангелов

Призыв добрых ангелов

Библиография