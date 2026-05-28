Личность или робот?
Сборник посвящен учению Библии о Божьей благодати и человеческой ответственности за ее принятие. В статьях затрагиваются вопросы Божьей суверенности и человеческой свободы, греховности человека и предвечного Божьего предузнания и избрания; раскрываются евангельские истины о масштабах искупления, роли человека в принятии благодати, об уверенности в спасении, сочетающейся с трезвым взглядом на возможность отпадения от благодати.
Издание представляет результат коллективной работы группы служителей-практиков, живущих в основном в Сибири, и ориентировано на членов евангельских церквей. Оно предназначено как для личного изучения, так и для обсуждения в малых группах и на семинарах, помогая глубже понять роль Бога и человека в деле спасения.
Личность или робот? – Свобода и ответственность в деле спасения
Личность или робот? Свобода и ответственность в деле спасения: сборник статей. – Новосибирск: Посох, 2021. – 84 с. – (Серия «Евангельское богословие».)
ISBN 978-5-93958-083-0
Личность или робот? – Содержание
Вступление — Эдуард Генрих
От чего зависит независимый Бог? — Андрей Залесный
Насколько жив духовный мертвец? — Виктор Федоровский
Божье избрание — лотерея? — Сергей Санников
Зачем Христу умирать за неспасенных? — Вячеслав Кириллов
Вера твоя спасла тебя? — Олег Колесников
Можно ли вырваться из Божьей руки? — Иван Макаров
Ради славы или ради любви? — Андрей Мельников
Заключение — Александр Мандзюк
Для дальнейшего чтения
Коротко об авторах
