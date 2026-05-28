Личность или робот?

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Series Евангельское богословие (2 books)

Сборник посвящен учению Библии о Божьей благодати и человеческой ответственности за ее принятие. В статьях затрагиваются вопросы Божьей суверенности и человеческой свободы, греховности человека и предвечного Божьего предузнания и избрания; раскрываются евангельские истины о масштабах искупления, роли человека в принятии благодати, об уверенности в спасении, сочетающейся с трезвым взглядом на возможность отпадения от благодати.

Издание представляет результат коллективной работы группы служителей-практиков, живущих в основном в Сибири, и ориентировано на членов евангельских церквей. Оно предназначено как для личного изучения, так и для обсуждения в малых группах и на семинарах, помогая глубже понять роль Бога и человека в деле спасения.

Личность или робот? – Свобода и ответственность в деле спасения

Личность или робот? Свобода и ответственность в деле спасения: сборник статей. – Новосибирск: Посох, 2021. – 84 с. – (Серия «Евангельское богословие».)

ISBN 978-5-93958-083-0

Личность или робот? – Содержание

  • Вступление — Эдуард Генрих

    1. От чего зависит независимый Бог? — Андрей Залесный

    2. Насколько жив духовный мертвец? — Виктор Федоровский

    3. Божье избрание — лотерея? — Сергей Санников

    4. Зачем Христу умирать за неспасенных? — Вячеслав Кириллов

    5. Вера твоя спасла тебя? — Олег Колесников

    6. Можно ли вырваться из Божьей руки? — Иван Макаров

    7. Ради славы или ради любви? — Андрей Мельников

  • Заключение — Александр Мандзюк

  • Для дальнейшего чтения

  • Коротко об авторах

Added 28.05.2026
Author brat Vadim
Comments (1 comment)

Z
zalservik 12 hours ago
Благодарю

