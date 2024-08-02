Лифшиц-Артемьева - Еврейская мудрость
Дорогой читатель! Вы держите в руках книгу, которая может стать для вас занимательным чтением. Ведь она полна удивительных историй, забавных сказок, мистических преданий, поучительных легенд, которые интересны всем, независимо от возраста. У кого из нас в детстве не было сборников сказок разных народов? На моей полке до сих пор стоят «Русские народные сказки», «Китайские народные сказки», «Албанские народные сказки»… Все народы говорили с нами на родном нам русском языке! А были ли у кого-то «Еврейские народные сказки»? Не знаю. У меня не было. Может, и сказок не было? Народ был, пусть и рассеянный по всему миру, а сказок не было… Растерялись за века странствий…
В пятом классе у меня появился самый любимый предмет – «История Древнего мира» – с самым дорогим сердцу учебником Ф.П. Коровкина. У нас он был со сфинксом на обложке, у последующих поколений с колоннами Пальмиры. Я знала его наизусть. Шкала времен – до нашей эры и нашей эры. Устье Нила, фараоны, пирамиды, мифы Древней Греции! Мифы Древней Греции – особая любовь. Мы знали всех языческих богов наперечет: кто чем заведовал, кто за что отвечал, какие козни строил и кому. И мифы Древнего Рима. И не только мифы… («И ты, Брут!») Нам вполне хватило встреч с античностью за время освоения прекрасного учебника. Так нам казалось. Мы были уверены, что знаем о древних народах все. И только потом, много позже, оказалось, что почему-то в курсе истории Древнего мира не был упомянут один народ. Совсем никак не был упомянут, хотя это был древний народ, с развитой письменностью, богатой драматическими событиями историей и огромным количеством мифов, легенд и преданий. Вот такая интересная судьба у еврейского народа. И вроде он есть, и вроде его не было… Какие-то сведения случайно до нас все-таки доходили. Вдруг видишь в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина статую Давида (копию той, что стоит во Флоренции) – прекрасный мраморный юноша. А что за Давид? Почему Давид? Узнаешь, что он сражался с Голиафом. А Голиаф кто? Давид же не древний грек? Нет? А кто? Ну, кто-кто. Просто царь. Какой-то там царь. Ну его совсем.
Потом рассматриваешь шедевры мировой живописи. Вот Моисей, младенец, плывет в корзине по Нилу. Вот его вытаскивает из камышей дочь фараона. А вот он спускается с горы Синай и несет в руках золотую доску. Кто этот Моисей? Откуда взялся и где про него прочитать? Вдруг попадается история про царя Соломона, рассудившего спор двух женщин из-за ребенка. Чей царь? Был – не был? Какой страной правил? А уже в юности читаешь «Суламифь» А. Куприна, нашего прекрасного знаменитого писателя. И это лучшее, что можно узнать о неведомой тебе пока еще стороне любви. И это – о «Песни Песней» Соломона. Так по крупицам собираются знания. И так возникает желание, чтобы на полке с детскими книгами стояли и еврейские предания, которых, оказывается, так много, что хватит на много томов.
Лифшиц-Артемьева Г. М. - Еврейская мудрость - Восемь путеводных звезд - Предания, легенды, мифы, сказки
«Издательство АСТ», 2022
Серия "Мудрость на все времена"
ISBN 978-5-17-146127-0
Лифшиц-Артемьева Г. М. - Еврейская мудрость - Восемь путеводных звезд - Предания, легенды, мифы, сказки - Содержание
Предисловие
Звезда первая
- Почему у евреев особенный календарь
- Падший ангел Шамхазай
- Как Авраам познал Бога
- Элиезер в Содоме и Гоморре
- Спасение Моисея
- Посох Моисея
- Моисей на Синае
Звезда вторая
- Иов Многострадальный
- Давид и Вирсавия
- Об одолженном яйце
- Смерть Давида
- Соломон и царица Савская
- О любопытной женщине
- Три хлеба
- Место для храма
- Соломон и Асмодей
Звезда третья
- Предупреждение пророка Илии
- Ножка от стола праведных
- Путешествие с пророком Илией
- Дар пророка Илии
- И это к добру
Звезда четвертая
- Постижение мудрости
- Палка для дурака
- Терпеливый Гилель
- Ребе Ханина бен Доса
- Ребе Ишмаэль и толкователь снов
- Шимон бар Йохай
- Иошуа бен Леви и ангел смерти
- Хони Ха-Меагель
Звезда пятая
- Самое сильное оружие
- Почему ворон скачет
- Как Ложь друга искала
- Левиафан[31] и лиса
- Лиса и виноградник
- Глупый осел
- Обед у льва
- Лиса и рыбы
- Лиса-защитник
- Неблагодарный олень
- Напрасная месть
- Опытная ослица
- Волк и звери
- Голова и хвост
- Дерево и железо
- Золото и железо
Звезда шестая
- Умный сын
- Иерусалимец в Афинах
- Свет от источника под фигой
- Лучший врач
- Волшебное семя
- Мудрость, побеждающая злую судьбу
- Осуществившийся сон
- Отцовский совет
- Баши и дьявол
- Две горы
- Выкуп Авраама ибн Эзры
Звезда седьмая
- О попавшемся мошеннике
- Клад из сна
- Маленький судья
- Особенный город Хелм
- Как жители Хелма строили свой город
- Учительская коза
- Урок устного счета
- Король детей. Эрш Хенрик Гольдшмидт – Януш Корчак
- О Староновой синагоге
- О старом еврейском кладбище
- О надгробии Гендль Шмилес
- Ребе Иегуда Лёв бен Бецалель, или Махарал
- О детской чуме
- Голем
- Прощание с големом
- Ребе Лёв и смерть
- Надгробие Шимона Справедливого
- О синагоге Майзла
- О синагоге Пинкаса
- Кто принимает решение
Звезда восьмая
- Свет Хануки
- Козел с человеческими глазами
- Как Файвл искал себя
- Разлитый суп
- Вареная курица
- На конце мира
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