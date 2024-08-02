Лифшиц-Артемьева - Еврейская мудрость

Дорогой читатель! Вы держите в руках книгу, которая может стать для вас занимательным чтением. Ведь она полна удивительных историй, забавных сказок, мистических преданий, поучительных легенд, которые интересны всем, независимо от возраста. У кого из нас в детстве не было сборников сказок разных народов? На моей полке до сих пор стоят «Русские народные сказки», «Китайские народные сказки», «Албанские народные сказки»… Все народы говорили с нами на родном нам русском языке! А были ли у кого-то «Еврейские народные сказки»? Не знаю. У меня не было. Может, и сказок не было? Народ был, пусть и рассеянный по всему миру, а сказок не было… Растерялись за века странствий…

В пятом классе у меня появился самый любимый предмет – «История Древнего мира» – с самым дорогим сердцу учебником Ф.П. Коровкина. У нас он был со сфинксом на обложке, у последующих поколений с колоннами Пальмиры. Я знала его наизусть. Шкала времен – до нашей эры и нашей эры. Устье Нила, фараоны, пирамиды, мифы Древней Греции! Мифы Древней Греции – особая любовь. Мы знали всех языческих богов наперечет: кто чем заведовал, кто за что отвечал, какие козни строил и кому. И мифы Древнего Рима. И не только мифы… («И ты, Брут!») Нам вполне хватило встреч с античностью за время освоения прекрасного учебника. Так нам казалось. Мы были уверены, что знаем о древних народах все. И только потом, много позже, оказалось, что почему-то в курсе истории Древнего мира не был упомянут один народ. Совсем никак не был упомянут, хотя это был древний народ, с развитой письменностью, богатой драматическими событиями историей и огромным количеством мифов, легенд и преданий. Вот такая интересная судьба у еврейского народа. И вроде он есть, и вроде его не было… Какие-то сведения случайно до нас все-таки доходили. Вдруг видишь в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина статую Давида (копию той, что стоит во Флоренции) – прекрасный мраморный юноша. А что за Давид? Почему Давид? Узнаешь, что он сражался с Голиафом. А Голиаф кто? Давид же не древний грек? Нет? А кто? Ну, кто-кто. Просто царь. Какой-то там царь. Ну его совсем.

Потом рассматриваешь шедевры мировой живописи. Вот Моисей, младенец, плывет в корзине по Нилу. Вот его вытаскивает из камышей дочь фараона. А вот он спускается с горы Синай и несет в руках золотую доску. Кто этот Моисей? Откуда взялся и где про него прочитать? Вдруг попадается история про царя Соломона, рассудившего спор двух женщин из-за ребенка. Чей царь? Был – не был? Какой страной правил? А уже в юности читаешь «Суламифь» А. Куприна, нашего прекрасного знаменитого писателя. И это лучшее, что можно узнать о неведомой тебе пока еще стороне любви. И это – о «Песни Песней» Соломона. Так по крупицам собираются знания. И так возникает желание, чтобы на полке с детскими книгами стояли и еврейские предания, которых, оказывается, так много, что хватит на много томов.

Лифшиц-Артемьева Г. М. - Еврейская мудрость - Восемь путеводных звезд - Предания, легенды, мифы, сказки

«Издательство АСТ», 2022

Серия "Мудрость на все времена"

ISBN 978-5-17-146127-0

Лифшиц-Артемьева Г. М. - Еврейская мудрость - Восемь путеводных звезд - Предания, легенды, мифы, сказки - Содержание

Предисловие

Звезда первая

Почему у евреев особенный календарь

Падший ангел Шамхазай

Как Авраам познал Бога

Элиезер в Содоме и Гоморре

Спасение Моисея

Посох Моисея

Моисей на Синае

Звезда вторая

Иов Многострадальный

Давид и Вирсавия

Об одолженном яйце

Смерть Давида

Соломон и царица Савская

О любопытной женщине

Три хлеба

Место для храма

Соломон и Асмодей

Звезда третья

Предупреждение пророка Илии

Ножка от стола праведных

Путешествие с пророком Илией

Дар пророка Илии

И это к добру

Звезда четвертая

Постижение мудрости

Палка для дурака

Терпеливый Гилель

Ребе Ханина бен Доса

Ребе Ишмаэль и толкователь снов

Шимон бар Йохай

Иошуа бен Леви и ангел смерти

Хони Ха-Меагель

Звезда пятая

Самое сильное оружие

Почему ворон скачет

Как Ложь друга искала

Левиафан[31] и лиса

Лиса и виноградник

Глупый осел

Обед у льва

Лиса и рыбы

Лиса-защитник

Неблагодарный олень

Напрасная месть

Опытная ослица

Волк и звери

Голова и хвост

Дерево и железо

Золото и железо

Звезда шестая

Умный сын

Иерусалимец в Афинах

Свет от источника под фигой

Лучший врач

Волшебное семя

Мудрость, побеждающая злую судьбу

Осуществившийся сон

Отцовский совет

Баши и дьявол

Две горы

Выкуп Авраама ибн Эзры

Звезда седьмая

О попавшемся мошеннике

Клад из сна

Маленький судья

Особенный город Хелм

Как жители Хелма строили свой город

Учительская коза

Урок устного счета

Король детей. Эрш Хенрик Гольдшмидт – Януш Корчак

О Староновой синагоге

О старом еврейском кладбище

О надгробии Гендль Шмилес

Ребе Иегуда Лёв бен Бецалель, или Махарал

О детской чуме

Голем

Прощание с големом

Ребе Лёв и смерть

Надгробие Шимона Справедливого

О синагоге Майзла

О синагоге Пинкаса

Кто принимает решение

Звезда восьмая