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Лифшиц-Артемьева - Еврейская мудрость

Лифшиц-Артемьева Г. М. - Еврейская мудрость - Восемь путеводных звезд - Предания, легенды, мифы, сказки
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Philosophy, Mythology Legends
Дорогой читатель! Вы держите в руках книгу, которая может стать для вас занимательным чтением. Ведь она полна удивительных историй, забавных сказок, мистических преданий, поучительных легенд, которые интересны всем, независимо от возраста. У кого из нас в детстве не было сборников сказок разных народов? На моей полке до сих пор стоят «Русские народные сказки», «Китайские народные сказки», «Албанские народные сказки»… Все народы говорили с нами на родном нам русском языке! А были ли у кого-то «Еврейские народные сказки»? Не знаю. У меня не было. Может, и сказок не было? Народ был, пусть и рассеянный по всему миру, а сказок не было… Растерялись за века странствий…
В пятом классе у меня появился самый любимый предмет – «История Древнего мира» – с самым дорогим сердцу учебником Ф.П. Коровкина. У нас он был со сфинксом на обложке, у последующих поколений с колоннами Пальмиры. Я знала его наизусть. Шкала времен – до нашей эры и нашей эры. Устье Нила, фараоны, пирамиды, мифы Древней Греции! Мифы Древней Греции – особая любовь. Мы знали всех языческих богов наперечет: кто чем заведовал, кто за что отвечал, какие козни строил и кому. И мифы Древнего Рима. И не только мифы… («И ты, Брут!») Нам вполне хватило встреч с античностью за время освоения прекрасного учебника. Так нам казалось. Мы были уверены, что знаем о древних народах все. И только потом, много позже, оказалось, что почему-то в курсе истории Древнего мира не был упомянут один народ. Совсем никак не был упомянут, хотя это был древний народ, с развитой письменностью, богатой драматическими событиями историей и огромным количеством мифов, легенд и преданий. Вот такая интересная судьба у еврейского народа. И вроде он есть, и вроде его не было… Какие-то сведения случайно до нас все-таки доходили. Вдруг видишь в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина статую Давида (копию той, что стоит во Флоренции) – прекрасный мраморный юноша. А что за Давид? Почему Давид? Узнаешь, что он сражался с Голиафом. А Голиаф кто? Давид же не древний грек? Нет? А кто? Ну, кто-кто. Просто царь. Какой-то там царь. Ну его совсем.
Потом рассматриваешь шедевры мировой живописи. Вот Моисей, младенец, плывет в корзине по Нилу. Вот его вытаскивает из камышей дочь фараона. А вот он спускается с горы Синай и несет в руках золотую доску. Кто этот Моисей? Откуда взялся и где про него прочитать? Вдруг попадается история про царя Соломона, рассудившего спор двух женщин из-за ребенка. Чей царь? Был – не был? Какой страной правил? А уже в юности читаешь «Суламифь» А. Куприна, нашего прекрасного знаменитого писателя. И это лучшее, что можно узнать о неведомой тебе пока еще стороне любви. И это – о «Песни Песней» Соломона. Так по крупицам собираются знания. И так возникает желание, чтобы на полке с детскими книгами стояли и еврейские предания, которых, оказывается, так много, что хватит на много томов.

Лифшиц-Артемьева Г. М. - Еврейская мудрость - Восемь путеводных звезд - Предания, легенды, мифы, сказки

«Издательство АСТ», 2022
Серия "Мудрость на все времена"
ISBN 978-5-17-146127-0

Лифшиц-Артемьева Г. М. - Еврейская мудрость - Восемь путеводных звезд - Предания, легенды, мифы, сказки - Содержание

Предисловие
Звезда первая
  • Почему у евреев особенный календарь
  • Падший ангел Шамхазай
  • Как Авраам познал Бога
  • Элиезер в Содоме и Гоморре
  • Спасение Моисея
  • Посох Моисея
  • Моисей на Синае
Звезда вторая
  • Иов Многострадальный
  • Давид и Вирсавия
  • Об одолженном яйце
  • Смерть Давида
  • Соломон и царица Савская
  • О любопытной женщине
  • Три хлеба
  • Место для храма
  • Соломон и Асмодей
Звезда третья
  • Предупреждение пророка Илии
  • Ножка от стола праведных
  • Путешествие с пророком Илией
  • Дар пророка Илии
  • И это к добру
Звезда четвертая
  • Постижение мудрости
  • Палка для дурака
  • Терпеливый Гилель
  • Ребе Ханина бен Доса
  • Ребе Ишмаэль и толкователь снов
  • Шимон бар Йохай
  • Иошуа бен Леви и ангел смерти
  • Хони Ха-Меагель
Звезда пятая
  • Самое сильное оружие
  • Почему ворон скачет
  • Как Ложь друга искала
  • Левиафан[31] и лиса
  • Лиса и виноградник
  • Глупый осел
  • Обед у льва
  • Лиса и рыбы
  • Лиса-защитник
  • Неблагодарный олень
  • Напрасная месть
  • Опытная ослица
  • Волк и звери
  • Голова и хвост
  • Дерево и железо
  • Золото и железо
Звезда шестая
  • Умный сын
  • Иерусалимец в Афинах
  • Свет от источника под фигой
  • Лучший врач
  • Волшебное семя
  • Мудрость, побеждающая злую судьбу
  • Осуществившийся сон
  • Отцовский совет
  • Баши и дьявол
  • Две горы
  • Выкуп Авраама ибн Эзры
Звезда седьмая
  • О попавшемся мошеннике
  • Клад из сна
  • Маленький судья
  • Особенный город Хелм
  • Как жители Хелма строили свой город
  • Учительская коза
  • Урок устного счета
  • Король детей. Эрш Хенрик Гольдшмидт – Януш Корчак
  • О Староновой синагоге
  • О старом еврейском кладбище
  • О надгробии Гендль Шмилес
  • Ребе Иегуда Лёв бен Бецалель, или Махарал
  • О детской чуме
  • Голем
  • Прощание с големом
  • Ребе Лёв и смерть
  • Надгробие Шимона Справедливого
  • О синагоге Майзла
  • О синагоге Пинкаса
  • Кто принимает решение
Звезда восьмая
  • Свет Хануки
  • Козел с человеческими глазами
  • Как Файвл искал себя
  • Разлитый суп
  • Вареная курица
  • На конце мира
Views 175
Rating 4.5 / 5
Added 02.08.2024
Author brat Andron
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4.5/5 (2)

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