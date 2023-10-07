Человек должен быть интеллигентен! А если у него профессия не требует интеллигентности? А если он не смог получить образования? Так сложились обстоятельства. А если окружающая среда не позволяет? А если интеллигентность сделает его «белой вороной» среди его сослуживцев, друзей, родных, будет просто мешать его сближению с другими людьми? Нет, нет и нет! Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она нужна и для окружающих, и для самого человека. Это очень, очень важно, и прежде всего для того, чтобы жить счастливо и долго — да, долго! Ибо интеллигентность равна нравственному здоровью, а здоровье нужно, чтобы жить долго — не только физически, но и умственно. В одной старой книге сказано: «Чти отца своего и матерь свою, и долголетен будешь на земле». Это относится и к целому народу, и к отдельному человеку. Это мудро. Но прежде всего определим, что такое интеллигентность, а потом — почему она связана с «заповедью долголетия». Многие думают: интеллигентный человек — это тот, который много читал, получил хорошее образование (и даже по преимуществу гуманитарное), много путешествовал, знает несколько языков.

А между тем можно иметь все это и быть неинтеллигентным и можно ничем этим не обладать в большой степени, а быть все-таки внутренне интеллигентным человеком. Образованность нельзя смешивать с интеллигентностью. Образованность живет старым содержанием, интеллигентность — созданием нового и осознанием старого как нового. Больше того... Лишите подлинно интеллигентного человека всех его знаний, образованности, лишите его самой памяти. Пусть он забыл все на свете, не будет знать классиков литературы, не будет помнить величайшие произведения искусства, забудет важнейшие исторические события, но если при всем этом он сохранит восприимчивость к интеллектуальным ценностям, любовь к приобретению знаний, интерес к истории, эстетическое чутье, сможет отличить настоящее произведение искусства от грубой «штуковины», сделанной, только чтобы удивить, если он сможет восхититься красотой природы, понять характер и индивидуальность другого человека, войти в его положение, а поняв другого человека, помочь ему, не проявит грубости, равнодушия, злорадства, зависти, а оценит другого по достоинству, если он проявит уважение к культуре прошлого, навыки воспитанного человека, ответственность в решении нравственных вопросов, богатство и точность своего языка — разговорного и письменного, — вот это и будет интеллигентный человек.

Лихачев Дмитрий - Мысли о жизни. Письма о добром. Статьи, заметки

СПб. : Азбука, Азбука-Аттикус, 2023, 704 с.

Серия "Non-Fiction. Большие книги"

ISBN 978-5-389-19626-1

Лихачев Дмитрий - Мысли о жизни. Письма о добром. Статьи, заметки - Содержание

МЫСЛИ О ЖИЗНИ: ВОСПОМИНАНИЯ

Предисловие

Род Лихачевых

Дети М. М. Лихачева

Детство

Катеринушка закатилась

О Петербурге моего детства

Об интеллектуальной топографии Петербурга первой четверти двадцатого века

Куоккала

«Семейные» слова

Крым

По Волге в 1914 году

Гимназия Человеколюбивого общества

Гимназия и реальное училище К. И. Мая

Уроки рисования в училище Мая

Умный «ручной труд»

Революция — внешние впечатления

Жизнь в Первой государственной типографии

Тайцы, Ольгино, Токсово

Школа Лентовской

Леонид Владимирович Георг

Университет

Красный террор

Выработка мировоззрения

С. А. Алексеев-Аскольдов

Хельфернак

«Братство святого Серафима Саровского»

Космическая академия наук

Арест и тюрьма

Кемперпункт и переправа на остров Соловки

Лагерная топография Соловков

Природа Соловков

Кримкаб

Диагональ детского одеяла

Приезд Максима Горького и массовые расстрелы 1929 года

Соловецкий музей

Солтеатр

Люди Соловков

Несколько отрывочных воспоминаний

Отъезд с Соловков

Званка и Тихвин. Освобождение

Судьба друзей после Соловков

Репрессии 30-х годов

Издательство Академии наук СССР

Попытки писать

Снятие судимости

«Провал» на экзаменах

Уход из издательства Академии наук

Новгород

Блокада

Два письма о ленинградской блокаде

«Проработки»

Александр Сергеевич Орлов и Варвара Павловна Адрианова-Перетц

Николай Николаевич Воронин

Поездка на Соловки в 1966 году

Последний раз на Соловках

Послесловие

ПИСЬМА О ДОБРОМ

Письма к молодым читателям

Письмо первое. Большое в малом

Письмо второе. Молодость — вся жизнь

Письмо третье. Самое большое

Письмо четвертое. Самая большая ценность — жизнь

Письмо пятое. В чем смысл жизни

Письмо шестое. Цель и самооценка

Письмо седьмое. Что объединяет людей

Письмо восьмое. Быть веселым, но не быть смешным

Письмо девятое. Когда следует обижаться?

Письмо десятое. Честь истинная и ложная

Письмо одиннадцатое. Про карьеризм

Письмо двенадцатое. Человек должен быть интеллигентен

Письмо тринадцатое. О воспитанности

Письмо четырнадцатое. О дурных и хороших влияниях

Письмо пятнадцатое. Про зависть

Письмо шестнадцатое. О жадности

Письмо семнадцатое. Уметь спорить с достоинством

Письмо восемнадцатое. Искусство ошибаться

Письмо девятнадцатое. Как говорить?

Письмо двадцатое. Как выступать?

Письмо двадцать первое. Как писать?

Письмо двадцать второе. Любите читать!

Письмо двадцать третье. О личных библиотеках

Письмо двадцать четвертое. Будем счастливыми

Письмо двадцать пятое. По велению совести

Письмо двадцать шестое. Учитесь учиться!

Письмо двадцать седьмое. Четвертое измерение

Письмо двадцать восьмое. Быть вместе

Письмо двадцать девятое. Путешествуйте!

Письмо тридцатое. Нравственные вершины и отношение к ним

Письмо тридцать первое. Круг «нравственной оседлости»

Письмо тридцать второе. Понимать искусство

Письмо тридцать третье. О человеческом в искусстве

Письмо тридцать четвертое. О русской природе

Письмо тридцать пятое. О русской пейзажной живописи

Письмо тридцать шестое. Природа других стран

Письмо тридцать седьмое. Ансамбли памятников искусства

Письмо тридцать восьмое. Сады и парки

Письмо тридцать девятое. Природа России и Пушкин

Письмо сороковое. О памяти

Письмо сорок первое. Память культуры

Письмо сорок второе. Уметь заметить красоту наших городов и сел

Письмо сорок третье. Еще о памятниках прошлого

Письмо сорок четвертое. Об искусстве слова и филологии

Письмо сорок пятое. Космический эрмитаж

Письмо сорок шестое. О религии

Письмо сорок седьмое. Путями доброты

СТАТЬИ, ЗАМЕТКИ