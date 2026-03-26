Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Лихачева - Слава одиночества

Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, Ethics, Pastoral Care Counseling, *Biographies Memoirs

Книга «Слава одиночества» — это искренняя, теплая и глубоко практичная исповедь Екатерины Лихачевой, адресованная тем, кто находится в «затянувшемся» поиске спутника жизни. Автор, опираясь на собственный опыт в 35 лет, предлагает радикальную смену парадигмы: рассматривать статус незамужнего человека не как «наказание свыше» или период досадного простоя, а как уникальный сезон Божьего благословения и полноты.

Написанная в уютном, почти «богемном» стиле, книга сочетает в себе честное признание в минувших разочарованиях («килограммы грусти в груди») и обретенную радость в Боге. Лихачева показывает, что ожидание брака — это не замершая жизнь, а время интенсивного взросления, принципиальности и влияния. Это манифест целостности христианской личности, чей покой зависит не от наличия кольца на пальце, а от глубины отношений с Небесным Отцом.

Екатерина Лихачева - Слава одиночества

Записки о том, как обрести радость в Боге в ожидании брака

2023. — 171 с. (Электронное издание)

Екатерина Лихачева - Слава одиночества - Содержание

  • Одиночество как дар, а не дефицит: Автор призывает увидеть в этом периоде свободу для безраздельного служения Господу и самопознания, переходя от «самосожаления» к «сладостному предвкушению».

  • Слава ожидания и смирения: Главы 3 и 6 учат доверять Божьему таймингу. Ожидание рассматривается как активный процесс формирования характера, а не пассивное сидение у окна.

  • Взросление через принципиальность: Лихачева настаивает на важности сохранения библейских стандартов (глава 8) и воздержания, подчеркивая, что компромиссы ради избавления от одиночества разрушают внутренний мир.

  • Влияние вне брака: Одинокий человек обладает уникальным ресурсом времени и сил для влияния на окружающих, становясь «письмом Христовым» для тех, кто ищет истину (глава 9).

Views 57
Rating
Added 26.03.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

