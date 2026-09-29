«Соль и сладость ожидания» Екатерины Лихачевой — книга о духовном смысле тех периодов жизни, когда молитва остается без видимого ответа, желаемое откладывается, а человек вынужден жить между просьбой и ее исполнением. Автор предлагает отказаться от представления об ожидании как о потерянном времени или наказании и увидеть в нем пространство Божьей работы. Центральная метафора книги вынесена в название: в ожидании есть «соль» — его преобразующая, дисциплинирующая и очищающая польза — и «сладость» — благословение, радость, надежда и более глубокое познание Бога.

Книга построена как последовательное духовно-практическое исследование ожидания. После вводного размышления о Боге и времени автор делит материал на две крупные части. В «Соли» рассматриваются трансформация характера, внутренняя борьба, поклонение, укрощение своеволия и опыт ограниченности; в «Сладости» — способность радоваться посреди неопределенности, предвкушать Божье действие, готовиться к будущему, становиться свидетельством для других и воспринимать земные ожидания в свете ожидания Христа. Лихачева соединяет библейские истории, личный опыт, пастырские наблюдения и современные иллюстрации, а каждую главу завершает ключевыми мыслями и вопросами для самоанализа и группового обсуждения.

Екатерина Лихачева – Соль и сладость ожидания

Екатерина Лихачева. Соль и сладость ожидания. 2026. 323 с.

Екатерина Лихачева – Соль и сладость ожидания – Содержание