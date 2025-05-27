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Лихи - Свобода от тревоги

Лихи Роберт - Свобода от тревоги
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Category ESXATOS BOOKS, Psychology Psychotherapy
Что такое тревога? Как она проявляется в наших ощущениях, в телесных состояниях и поведении. Каковы ее ведущие причины, методы преодоления и устранения избыточных и неадекватных страхов, тревог, беспокойства и иных эмоциональных нарушений и расстройств. Как справиться с паническим расстройством и агорафобией, генерализованным тревожным расстройством и обсессивно-компульсивным расстройством, простыми фобиями и посттравматическим стрессовым расстройством? Об этом расскажет книга. Она научит методам и техникам, а главное — покажет новые полезные, адаптивные стратегии, которые позволят принимать и проживать эмоции, не становясь их заложниками. Не пытаться от них спрятаться или постоянно контролировать, а видеть в жизни многообразие опыта и уметь использовать весь его эмоциональный спектр себе во благо и с удивлением открыть для себя переносимость и пользу жизни во всем ее поразительном многообразии.

В когнитивно-поведенческой психотерапии ставка делается не на лекарственные препараты. Лечение не растягивается на годы, пациенты демонстрируют существенные улучшения с самого начала. И многим из них удается уже через несколько месяцев, а то и недель работы с терапевтом изменить качество своей жизни. Большинство пациентов и в дальнейшем сохраняют желаемое состояние благодаря осведомленности и развитию практических навыков саморегуляции. Техники самопомощи, предложенные в этой книге, основаны на современных клинических исследованиях, а также на личном опыте автора, настоящего мастера своего дела, десятилетиями работавшего со многими сотнями тревожных клиентов в самом сердце Нью-Йорка, неподалеку от Центрального парка и фешенебельных улиц этой современной столицы мира. Быть авторитетным лидером в самой гуще психотерапевтического мейнстрима, сосредоточенного на Манхеттене, Роберту Лихи позволяют глубочайшие знания современной психотерапии, обучение и работа с основателем когнитивной терапии Аароном Беком, который признает в Лихи своего ведущего ученика и достойного продолжателя дела жизни, удивительно широкий культурный кругозор и филигранное владение методом и техниками когнитивно-поведенческой терапии. В этой книге он щедро делится секретами своего мастерства и распахивает кладовые своих знаний, которые позволят заинтересованному читателю не просто снизить уровень беспокойства и тревоги, а по-настоящему начать жить другой, более полноценной, гармоничной и счастливой жизнью, убрав из нее основания своих неадекватных эмоций и переживаний и освободив себя для других выборов, привычек и ценностей. Для этого всего лишь нужно иметь представление о своих ресурсах, быть открытым новым методам, осознанно, последовательно и настойчиво их использовать и быть готовым начать изменять жизнь к лучшему прямо сегодня, не откладывая в долгий ящик туманного завтра. Эта книга — лучший подарок ищущему. Тот случай, когда мастер уже пришел к тому, кто готов и находится прямо в его руках. Эта книга может стать вашим проводником на пути личностных изменений. В ней будут выделены основные шаги лечения и показано, что ожидает вас впереди. Она позволит узнать основные «правила» поведения при угрозе, которые эволюция записала в мозг человека. Разобрать, почему эти правила больше не применимы в условиях современной жизни и как из-за них мы фокусируемся на иллюзорных опасностях, игнорируя насущные проблемы. Книга раскроет некоторые убеждения, лежащие в основе этих правил, научит, как их оспорить. Благодаря этому вы сможете начать переписывать правила своей жизни, пересматривая свои оценки того, что безопасно, а что — нет. И в основе этой переоценки будет лежать реальный жизненный опыт, а не иррациональные мысли и атавистические привычки. Это и есть ключ к победе над тревогой: пережить то, что вас пугает, в безопасном контексте. И неважно, как глубоко в вашу психику проникли страхи, никогда не поздно научиться рационально оценивать опасности. В шести главах — с четвертой по девятую — описаны способы оспаривания деструктивных идей. Подробно рассмотрены каждые из шести признанных тревожных расстройств: что они собой представляют, как функционируют — и какую форму принимают правила тревоги в каждом отдельном случае. В каждой из глав, их описывающих, вы найдете пошаговую инструкцию по применению техник борьбы с тревогой, сначала в воображаемых ситуациях, а после и в реальных. В приложении к этой книге автор собрал ряд диагностических опросников, примеры того, как можно категоризировать свои тревожные мысли и изменить их, как составить сбалансированную диету и определить достаточный уровень физических нагрузок. Также он включил туда полезную информацию по депрессии и рискам самоубийства, медицинским препаратам, бессоннице, релаксации и развитию осознанности. Открыв интересующие вас разделы приложения, вы узнаете больше о специфических видах и техниках лечения. Используя эти техники, вы сможете повернуть свои тревоги вспять, при этом не развязывая с ними войну и не пытаясь их уничтожить. Вы увидите, что ключ к успеху — дистанцироваться от страхов, изменить точку зрения и перестать быть жертвой собственного разума. Главное, что нужно понять: уровень страха определяется не ситуацией, в которую вы попали, а интерпретацией происходящего. Когда изменится ваш подход к интерпретации, изменится и само восприятие пугающего и безопасного.

Впереди у вас не просто знакомство с надежным путеводителем по маршруту излечения от избыточных волнений, беспокойства, тревоги и страхов, а настоящее увлекательное путешествие в свою будущую новую захватывающую возможностями и преимуществами активную, насыщенную и полноценную жизнь. Такая жизнь снова станет бесценным даром, каким она и была от рождения. За тучами вас всегда ждало солнце. И Роберт Лихи знает, как снова его открыть для вас.

Лихи Роберт - Свобода от тревоги

2018. — 368 с.

ISBN 978-5-4461-0637-0

Лихи Роберт - Свобода от тревоги - Содержание

Предисловие
Глава 1. Понять тревогу
  • Недуг современности
  • Растет ли тревожность?
  • Есть ли надежда?
  • Есть ли у вас тревожное расстройство?
  • Можно ли вылечить тревожность?
  • Что предлагает эта книга
Глава 2. Тревога как адаптация
  • Как эволюция объясняет тревогу?
  • Чем полезна тревога?
  • Думать о мыслях
  • Страх: когда-то он был нужен
Глава 3. Свод правил тревоги
  • Выявляем правила
  • Правила и убеждения
  • Погодите, мне нужно перестраховаться
  • Разрушить старые правила
  • Поставить под вопрос свои убеждения относительно тревоги
  • Подведем итоги: чего мы уже достигли
Глава 4. «Это опасно!» — изолированная фобия.
  • Что такое изолированная фобия?
  • Как приобретаются изолированные фобии?
  • Правила: как продолжать бояться
  • Преодоление изолированной фобии
  • Перепишите свод правил фобии
  • Выводы
Глава 5. «Я теряю контроль» — паническое расстройство и агорафобия
  • Что такое паническое расстройство?
  • Ваша первая паническая атака
  • Почему развивается паническое расстройство?
  • Что нужно сделать, чтобы развилась агорафобия?
  • Преодоление панического расстройства
  • Выводы
Глава 6. «Всегда мало» — обсессивно-компульсивное расстройство
  • Что такое обсессивно-компульсивное расстройство?
  • Что такое навязчивые мысли и действия?
  • Насколько серьезно ОКР?
  • Почему развивается ОКР?
  • Как рассуждают люди с обсессивно-компульсивным расстройством?
  • Как работает ОКР?
  • Свод правил ОКР
  • Преодоление обсессивно-компульсивного расстройства
  • Подведем итоги: ваш новый подход к ОКР
Глава 7. «Да, но вдруг? » — генерализованное тревожное расстройство
  • Что такое генерализованное тревожное расстройство?
  • Почему развивается ГТР?
  • Волнующийся разум
  • Свод правил волнения
  • Преодолеть свое ГТР
  • Подведем итоги: ваш новый подход к генерализованному тревожному расстройству
Глава 8. «Мне так стыдно!» — социальная фобия
  • Что такое социальная фобия
  • Откуда берется СФ?
  • Как рассуждает человек с СФ?
  • Социальная фобия: обзор
  • Свод правил социальной тревожности
  • Подробнее рассмотрим свод правил социальной тревожности
  • Преодолеть СФ
  • Подведем итоги: ваш новый подход к социальной тревожности
Глава 9. «Это повторяется снова…» — . посттравматическое стрессовое расстройство
  • Что такое посттравматическое стрессовое расстройство?
  • Почему возникает ПТСР?
  • Каково это — жить с ПТСР
  • Обзор ПТСР
  • Свод правил ПТСР
  • Давайте подробно рассмотрим каждое правило
  • Преодоление ПТСР
  • Подведем итоги: ваш новый подход к ПТСР
  • Послесловие
Глава 10. Заключительные соображени
Приложения
Благодарности
Список литературы
Об авторе
Views 302
Rating 4.8 / 5
Added 27.05.2025
Author brat Artem
Rate this publication:
4.8/5 (2)

Comments (1 comment)

A
Avel 1 year ago

Большое спасибо!

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