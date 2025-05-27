Лихи Роберт - Свобода от тревоги

Лихи - Свобода от тревоги
В когнитивно-поведенческой психотерапии ставка делается не на лекарственные препараты. Лечение не растягивается на годы, пациенты демонстрируют существенные улучшения с самого начала. И многим из них удается уже через несколько месяцев, а то и недель работы с терапевтом изменить качество своей жизни. Большинство пациентов и в дальнейшем сохраняют желаемое состояние благодаря осведомленности и развитию практических навыков саморегуляции. Техники самопомощи, предложенные в этой книге, основаны на современных клинических исследованиях, а также на личном опыте автора, настоящего мастера своего дела, десятилетиями работавшего со многими сотнями тревожных клиентов в самом сердце Нью-Йорка, неподалеку от Центрального парка и фешенебельных улиц этой современной столицы мира. Быть авторитетным лидером в самой гуще психотерапевтического мейнстрима, сосредоточенного на Манхеттене, Роберту Лихи позволяют глубочайшие знания современной психотерапии, обучение и работа с основателем когнитивной терапии Аароном Беком, который признает в Лихи своего ведущего ученика и достойного продолжателя дела жизни, удивительно широкий культурный кругозор и филигранное владение методом и техниками когнитивно-поведенческой терапии. В этой книге он щедро делится секретами своего мастерства и распахивает кладовые своих знаний, которые позволят заинтересованному читателю не просто снизить уровень беспокойства и тревоги, а по-настоящему начать жить другой, более полноценной, гармоничной и счастливой жизнью, убрав из нее основания своих неадекватных эмоций и переживаний и освободив себя для других выборов, привычек и ценностей. Для этого всего лишь нужно иметь представление о своих ресурсах, быть открытым новым методам, осознанно, последовательно и настойчиво их использовать и быть готовым начать изменять жизнь к лучшему прямо сегодня, не откладывая в долгий ящик туманного завтра. Эта книга — лучший подарок ищущему. Тот случай, когда мастер уже пришел к тому, кто готов и находится прямо в его руках. Эта книга может стать вашим проводником на пути личностных изменений. В ней будут выделены основные шаги лечения и показано, что ожидает вас впереди. Она позволит узнать основные «правила» поведения при угрозе, которые эволюция записала в мозг человека. Разобрать, почему эти правила больше не применимы в условиях современной жизни и как из-за них мы фокусируемся на иллюзорных опасностях, игнорируя насущные проблемы. Книга раскроет некоторые убеждения, лежащие в основе этих правил, научит, как их оспорить. Благодаря этому вы сможете начать переписывать правила своей жизни, пересматривая свои оценки того, что безопасно, а что — нет. И в основе этой переоценки будет лежать реальный жизненный опыт, а не иррациональные мысли и атавистические привычки. Это и есть ключ к победе над тревогой: пережить то, что вас пугает, в безопасном контексте. И неважно, как глубоко в вашу психику проникли страхи, никогда не поздно научиться рационально оценивать опасности. В шести главах — с четвертой по девятую — описаны способы оспаривания деструктивных идей. Подробно рассмотрены каждые из шести признанных тревожных расстройств: что они собой представляют, как функционируют — и какую форму принимают правила тревоги в каждом отдельном случае. В каждой из глав, их описывающих, вы найдете пошаговую инструкцию по применению техник борьбы с тревогой, сначала в воображаемых ситуациях, а после и в реальных. В приложении к этой книге автор собрал ряд диагностических опросников, примеры того, как можно категоризировать свои тревожные мысли и изменить их, как составить сбалансированную диету и определить достаточный уровень физических нагрузок. Также он включил туда полезную информацию по депрессии и рискам самоубийства, медицинским препаратам, бессоннице, релаксации и развитию осознанности. Открыв интересующие вас разделы приложения, вы узнаете больше о специфических видах и техниках лечения. Используя эти техники, вы сможете повернуть свои тревоги вспять, при этом не развязывая с ними войну и не пытаясь их уничтожить. Вы увидите, что ключ к успеху — дистанцироваться от страхов, изменить точку зрения и перестать быть жертвой собственного разума. Главное, что нужно понять: уровень страха определяется не ситуацией, в которую вы попали, а интерпретацией происходящего. Когда изменится ваш подход к интерпретации, изменится и само восприятие пугающего и безопасного.
Впереди у вас не просто знакомство с надежным путеводителем по маршруту излечения от избыточных волнений, беспокойства, тревоги и страхов, а настоящее увлекательное путешествие в свою будущую новую захватывающую возможностями и преимуществами активную, насыщенную и полноценную жизнь. Такая жизнь снова станет бесценным даром, каким она и была от рождения. За тучами вас всегда ждало солнце. И Роберт Лихи знает, как снова его открыть для вас.
Лихи Роберт - Свобода от тревоги
2018. — 368 с.
ISBN 978-5-4461-0637-0
Лихи Роберт - Свобода от тревоги - Содержание
- Недуг современности
- Растет ли тревожность?
- Есть ли надежда?
- Есть ли у вас тревожное расстройство?
- Можно ли вылечить тревожность?
- Что предлагает эта книга
- Как эволюция объясняет тревогу?
- Чем полезна тревога?
- Думать о мыслях
- Страх: когда-то он был нужен
- Выявляем правила
- Правила и убеждения
- Погодите, мне нужно перестраховаться
- Разрушить старые правила
- Поставить под вопрос свои убеждения относительно тревоги
- Подведем итоги: чего мы уже достигли
- Что такое изолированная фобия?
- Как приобретаются изолированные фобии?
- Правила: как продолжать бояться
- Преодоление изолированной фобии
- Перепишите свод правил фобии
- Выводы
- Что такое паническое расстройство?
- Ваша первая паническая атака
- Почему развивается паническое расстройство?
- Что нужно сделать, чтобы развилась агорафобия?
- Преодоление панического расстройства
- Выводы
- Что такое обсессивно-компульсивное расстройство?
- Что такое навязчивые мысли и действия?
- Насколько серьезно ОКР?
- Почему развивается ОКР?
- Как рассуждают люди с обсессивно-компульсивным расстройством?
- Как работает ОКР?
- Свод правил ОКР
- Преодоление обсессивно-компульсивного расстройства
- Подведем итоги: ваш новый подход к ОКР
- Что такое генерализованное тревожное расстройство?
- Почему развивается ГТР?
- Волнующийся разум
- Свод правил волнения
- Преодолеть свое ГТР
- Подведем итоги: ваш новый подход к генерализованному тревожному расстройству
- Что такое социальная фобия
- Откуда берется СФ?
- Как рассуждает человек с СФ?
- Социальная фобия: обзор
- Свод правил социальной тревожности
- Подробнее рассмотрим свод правил социальной тревожности
- Преодолеть СФ
- Подведем итоги: ваш новый подход к социальной тревожности
- Что такое посттравматическое стрессовое расстройство?
- Почему возникает ПТСР?
- Каково это — жить с ПТСР
- Обзор ПТСР
- Свод правил ПТСР
- Давайте подробно рассмотрим каждое правило
- Преодоление ПТСР
- Подведем итоги: ваш новый подход к ПТСР
- Послесловие
Большое спасибо!