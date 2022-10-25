"Почему для богословского сообщества так важно своевременно и критически отреагировать на псевдобогословские опусы доктора Прокопенко?" Сегодня главная трагедия Гундяева, Ряховского и того же Прокопенко не просто в том, что, по справедливому замечанию Папы Римского, они стали "алтарными мальчиками" Путина (“Putin’s altar boy”). Подлинная глубина духовной проблематики здесь в том, что они стали "алтарными мальчиками" тех нечистых духов, которые наполняют сегодня российского фюрера (Подробнее об этом см. статью доктора А.Лихошерстова "Бог и Путин: Демистификация и Послесловие Zла").

И потому первый шаг в деконструкции лжетеологии А.Прокопенко заключается в правильной онтологизации российского Zла, в определении причин и истоков их гордыни и превозношения, нераскаянного духа и жестокосердия. Знаете ли вы, в чем различие между пессимистом и верующим оптимистом? Пессимист говорит: "Ну вот всё, хуже быть не может!" Оптимист в ответ скажет: "Не отчаивайся, худшее ещё впереди!" После простонародно- местячкового богословия целого ряда славянских пасторов я ошибочно полагал, что худшего "богословствования" быть уже не может, но работа А.Прокопенко о зелотах перевернула мои представления о богословском дне.

Согласитесь, одно дело - неграмотный глиеватский проповедник, который не знает истории Церкви и путается в элементарных вопросах пацифизма и божественных диспенсаций, и совсем другое - образованный богослов, который сознательно прислуживает путинским бесам, оправдывая позорно-лицемерную этику молчания и бездействия российских протестантов и представляя в своих незрелых работах по сути чистейшую апологию путинского Zла.

Вместе с тем классическое определение христианского подвижника Евагрия Понтийского (346– 399 AD) остаётся неизменным до сего времени: "Настоящий богослов тот, кто истинно молится и кто истинно молится, тот настоящий богослов" ("If you are a theologian, you will pray truly. And if you pray truly, you are a theologian"). С этим трудно не согласится. Настоящий богослов, подобно пророку Даниилу, всегда является человеком высокого духа, Божьим сосудом, которому по его любви к Богу даровано знание от Всевышнего. Это помазанник, который переживает через молитву особенное общение с Духом Святым и потому осознает, что в данный момент творит Бог: "Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит также" (Ин 5:19). Как правильно указывал в этой связи протестантский теолог Алистер Макграт, "Христианство — это вера, основанная в главной мере на взаимоотношениях" ("Christianity is a profoundly relational faith").

И напротив, книжный богослов фарисейско-саддукейского типа — это всегда раб безжизненных концепций и теорий. Для такого богослова служение какой-то отвлеченной идее затмевает истинное служение Богу, не позволяя проникнуть в подлинные планы и намерения Творца. Иудейские раввины времён Христа не узнали времени посещения своего и ради человеческой мечты о новом и славном Царстве Соломона отвергли величайший в истории акт богочеловеческой Епифании (богоявления Иисуса Христа). Схоласт и концептолог А.Прокопенко, ослеплённый имперской мечтой о "великой Московии", в комментариях к своей статье рьяно оправдывает преступления путинского зверья в Украине, отказываясь выполнять главную этическую функцию настоящего теолога по определению добра и зла. И после такого уже невозможно не согласиться с Гарри Каспаровым в том, что "… есть только одна (Россия), она и убивает"15. Пророк Иеремия так говорит об этом, обращаясь как бы к самой сути того, что сегодня переживает Россия и ее Христианство:

"Пророки твои провещали тебе пустое и ложное и не раскрывали твоего беззакония, чтобы отвратить твоё пленение, и изрекали тебе откровения ложные и приведшие тебя к изгнанию" (Плач Иеремии 2:14).