Лиман Джонатан - Власть
В один из понедельников ноября 2021 года родители учеников средней школы недалеко от Портленда получили от школьного округа электронное письмо, состоящее всего из трех предложений. В нем сообщалось, что очное обучение в школе приостанавливается на три недели. Преподаватели не смогли остановить волну драк и нуждались в передышке, чтобы перегруппироваться.
До закрытия школы учащиеся устроили забастовку, выражая недовольство тем, что администрация не контролирует ситуацию. «Мы просто решили, что пора что-то с этим делать», — прокомментировал один восьмиклассник (13 лет), имея в виду бездействие взрослых перед лицом массовых драк, оскорблений и недопустимых прикосновений.
«Дети пытаются предпринять действия, которые должны предпринимать взрослые», — сказал один из родителей. «Было непонятно, кто главный», — сказал другой.
По мере того, как росло недовольство учеников и родителей по поводу опасной обстановки, школа, наконец, решила объявить трехнедельный перерыв в учебе, чтобы разработать «протоколы безопасности» и «социально-эмоциональную поддержку» для преодоления хаоса. Через несколько недель после этого случая я гостил у друзей в Портленде. Мы обсуждали эту ситуацию и исходили из того, что учителям и администраторам действительно небезразлично образование. Мы также полагали, что и родителям оно небезразлично. И все же, по разным причинам, взрослые оказались неспособны взять ситуацию под контроль в здании, полном одиннадцати- и тринадцатилетних детей. Все рухнуло. Система дала сбой. Что же было упущено? Помимо всего прочего, в этой школе отсутствовало правильное понимание власти. Люди в Портленде относятся к власти с недоверием. Как и большинство американцев. Как и граждане западных демократий в целом.
Лиман, Джонатан - Власть - Как благочестивое руководство защищает уязвимых, укрепляет общины и способствует процветанию человека
Джонатан Лиман; пер. с англ. — Самара : Благая Весть, 2025. — 400 с.
ISBN: 978-5-7454-1965-2
Лиман, Джонатан - Власть - Содержание
- Предисловие к серии
- Вступление. Исповедь
- Введение. Наша обеспокоенность по поводу власти
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ЧАСТЬ I ЧТО ТАКОЕ ВЛАСТЬ?
- Глава 1 Власть — это добрый дар Бога при сотворении, через который Он делится Своим владычеством и славой
- Глава 2 Власть как коварный замысел сатаны заменить Бога
- Глава 3 Власть как право Христа спасти и искупить
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ЧАСТЬ II ЧТО ТАКОЕ ПОДЧИНЕНИЕ?
- Глава 4 Подчинение — путь к росту, власти и уподоблению Богочеловеку
- Глава 5 Подчинение никогда не бывает абсолютным и всегда имеет пределы
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ЧАСТЬ III КАК ДЕЙСТВУЕТ ХОРОШАЯ ВЛАСТЬ? ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ
- Глава 6 Она не автономна, но подчиняется высшей власти
- Глава 7 Она не крадет жизнь, а созидает ее
- Глава 8 Она обучаема и ищет мудрости
- Глава 9 Она не потакает и не подавляет, но воспитывает с дисциплиной
- Глава 10 Она не защищает себя, но готова понести цену
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ЧАСТЬ IV КАК ХОРОШАЯ ВЛАСТЬ ВЫГЛЯДИТ НА ПРАКТИКЕ?
- Глава 11 Два вида власти: повеление и увещание
- Глава 12 Муж (увещание)
- Глава 13 Родитель (повеление)
- Глава 14 Правительство (повеление)
- Глава 15 Руководитель (повеление)
- Глава 16 Церковь (повеление)
- Глава 17 Пастор (увещание)
- Заключение. Равенство, страх Божий и награда
- Послесловие. Молитва хвалы
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ТАБЛИЦЫ И РИСУНКИ
- Таблица 1.1: Четыре цели власти
- Таблица 2.1: Два вида насилия
- Таблица 11.1: Власть повеления и власть увещания
- Таблица 14.1: Власть правительства и власть церкви
- Рисунок 11.1: Спектр власти: имманентность и трансцендентность
- Рисунок 11.2: Спектр реализации власти
- Рисунок 14.1: Бог и кесарь: вариант 1
- Рисунок 14.2: Бог и кесарь: вариант 2
- Рисунок 14.3: Бог и кесарь: вариант 3
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