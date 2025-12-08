В один из понедельников ноября 2021 года родители учеников средней школы недалеко от Портленда получили от школьного округа электронное письмо, состоящее всего из трех предложений. В нем сообщалось, что очное обучение в школе приостанавливается на три недели. Преподаватели не смогли остановить волну драк и нуждались в передышке, чтобы перегруппироваться.

До закрытия школы учащиеся устроили забастовку, выражая недовольство тем, что администрация не контролирует ситуацию. «Мы просто решили, что пора что-то с этим делать», — прокомментировал один восьмиклассник (13 лет), имея в виду бездействие взрослых перед лицом массовых драк, оскорблений и недопустимых прикосновений.

«Дети пытаются предпринять действия, которые должны предпринимать взрослые», — сказал один из родителей. «Было непонятно, кто главный», — сказал другой.

По мере того, как росло недовольство учеников и родителей по поводу опасной обстановки, школа, наконец, решила объявить трехнедельный перерыв в учебе, чтобы разработать «протоколы безопасности» и «социально-эмоциональную поддержку» для преодоления хаоса. Через несколько недель после этого случая я гостил у друзей в Портленде. Мы обсуждали эту ситуацию и исходили из того, что учителям и администраторам действительно небезразлично образование. Мы также полагали, что и родителям оно небезразлично. И все же, по разным причинам, взрослые оказались неспособны взять ситуацию под контроль в здании, полном одиннадцати- и тринадцатилетних детей. Все рухнуло. Система дала сбой. Что же было упущено? Помимо всего прочего, в этой школе отсутствовало правильное понимание власти. Люди в Портленде относятся к власти с недоверием. Как и большинство американцев. Как и граждане западных демократий в целом.

Лиман, Джонатан - Власть - Как благочестивое руководство защищает уязвимых, укрепляет общины и способствует процветанию человека

Джонатан Лиман; пер. с англ. — Самара : Благая Весть, 2025. — 400 с.

ISBN: 978-5-7454-1965-2

Лиман, Джонатан - Власть - Содержание