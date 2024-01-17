Вольфганг Эрнст Фридрих Паули родился 25 апреля на рубеже веков в Вене, которая в то время принадлежала Австро-Венгерской Империи. Хотя Паули окрестили в католической церкви, по мере взросления в нём вырос и укрепился дух науки. То, что Паули был воспитан в духе католицизма, однако, существенно в свете того, что в подростковом возрасте он неожиданно узнал о своём еврейском происхождении. Если учесть, в какое время он родился, неудивительно, что это запоздалое открытие сильно повлияло на его жизнь.

Еврейская ветвь родового древа Паули по отцу чётко прослеживается в письменных источниках вплоть до его прадеда Вольфа Пашелеса (род. в 1814 году), который с семнадцати лет зарабатывал на жизнь, торгуя книгами вразнос. Впоследствии он открыл книжную лавку в Праге и приобрёл репутацию редактора, благодаря которой для него нашлось место в некоторых еврейских энциклопедиях. Далее лавка перешла к его сыну Якову (род. в 1839 году), деду Паули. Яков и его младший брат пошли по стопам отца и были занесены в “список присяжных экспертов императорского и королевского государственного суда... как единственные специалисты по еврейской литературе”.

По материнской линии у Паули были австрийские корни. Своё третье имя он получил в честь деда по матери, Фридриха Шютца (1845-1908), газетного редактора, чьи откровенно либеральные взгляды высоко ценились его друзьями и вызывали негодование врагов. Бабушка Паули по матери (1847-1916), в девичестве Берта Диллнер фон Диллнерсдорф, имела благородное происхождение. Благодаря своему музыкальному дару она стала певицей в Венской Императорской Опере, но в тридцать восемь лет из-за нервного расстройства была вынуждена покинуть сцену. Любовь Паули к опере явно выросла из тех часов, которые маленький Вольфи проводил за фортепиано вместе с бабушкой.

Дэвид Линдорф - Юнг и Паули. Встреча великих умов

(Юнгианская культурология)

М.: Клуб Касталия. 2013. — 282 с.

Дэвид Линдорф - Юнг и Паули. Встреча великих умов - Содержание

Предисловие

Глава 1. Совесть физики: Надвигается буря

Глава 2. Тысяча сновидений: Духовное пробуждение

Глава 3. Двойственность времени: В преддверии войны

Глава 4. "Троица”: Годы войны 1940-1946

Глава 5. Алхимик: Путь к спасению

Глава 6. Психе, материя и синхронистичность: Unus Mundus

Глава 7. Тёмная сторона Бога: Эон и Ответ Иову

Глава 8. Четыре кольца: Архетип целостности

Глава 9. Дух и материя: Два подхода к тайне бытия

Глава 10. Урок противоположностей: Разговор с бессознательным

Глава 11. Каббалистические видения Юнга

Глава 12. Философские и теологические вопросы

Глава 13. Аспекты coniunctio: Новая религия

Глава 14. Создатель отражений: Спасительное третье

Приложение А. Паули и квантовая физика

Список сокращений