Гарднер - Слово истины

Гарднер - Слово истины
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology

Книга христианского автора Линн Гарднер посвящена изучению и практическому применению библейского учения в жизни верующего.

Автор предлагает систематический подход к пониманию Библия, уделяя внимание трём ключевым аспектам: подтверждению истинности библейского послания, правильному толкованию текста и его применению в повседневной жизни. В книге рассматриваются основные принципы чтения и интерпретации Писания, которые помогают читателю глубже понять смысл библейских текстов.

Особое внимание уделяется тому, как библейские истины могут влиять на личную духовную жизнь человека — его мышление, поступки и отношения с другими людьми. Автор подчёркивает, что изучение Писания должно приводить не только к знанию, но и к изменению жизни и духовному росту.

Книга представляет собой практическое руководство по изучению Библии, предназначенное для личного чтения, групповых занятий и духовного наставничества, помогая читателю лучше понять смысл библейского учения и применять его в реальной жизни.

Линн Гарднер - Слово истины - Подтверждение, понимание, применение

К.: Книгоноша, 2017. — 336 с.

ISBN 978-617-7248-69-8

Линн Гарднер - Слово истины – Содержание

Предисловие издателя

Предисловие

От автора

Введение

  • 1. Исследование Слова

    • Основные вопросы об откровении

    • Почему Библию стоит изучать

Часть I. Подтверждение Слова

  • 2. Откровение Слова

    • Необходимость откровения

    • Общее откровение

    • Особое откровение

  • 3. Запись Слова

    • Богодухновенность

    • Написание книг Ветхого Завета

    • Написание книг Нового Завета

  • 4. Собрание Слова

    • Канон Ветхого Завета

    • Канон Нового Завета

    • Церковь и канон

  • 5. Сохранение Слова

    • Копирование рукописей

    • Сохранение текста Ветхого Завета

    • Сохранение текста Нового Завета

  • 6. Перевод Слова

    • Древние переводы

    • Первые английские переводы Библии

    • Современные английские переводы Библии

    • Выбор перевода Библии

  • 7. Отвержение Слова

    • Допущения, ведущие к отвержению Слова Причины отвержения Слова

    • Последствия отвержения Слова

  • 8. Принятие Слова

    • Реальность Бога

    • Историческая достоверность Слова

    • Свидетельство Бога

    • Свидетельство Христа

  • Литература

  • Примечания

Часть II. Понимание Слова

  • 9. Познание Божьей истины

    • Дар мышления

    • Способность познавать истину

    • Необходимость ученичества

  • 10. Непонимание Слова (часть I)

    • Наведение мостов

    • Привычки, мешающие пониманию Библии Неэффективные методы

  • 11. Непонимание Слова (часть II)

    • Человеческие слабости

    • Ошибки мышления

  • 12. Понимание Слова (часть I)

    • Важность понимания

    • Принципы понимания

    • Святой Дух и толкование Библии

  • 13. Понимание Слова (часть II)

    • Методы исследования

    • Этапы понимания

    • Ресурсы для изучения Библии

  • 14. Понимание книг Библии

    • Важность целостного изучения книг Библии

    • Методы индуктивного изучения книг

  • 15. Понимание библейских отрывков

    • Наблюдение

    • Грамматика

    • Контекст

    • Пояснение

    • Применение

  • 16. Понимание библейских слов

    • Принципы толкования слов

    • Этапы изучения слов

    • Краткое изучение слова: «чтение» (1 Тим. 4:13)

  • Литература

  • Примечания

Часть III. Применение Слова

  • 17. Послушание Слову

    • Сущность авторитета

    • «Послушание веры»

    • Благословения послушания

  • 18. Проповедь Слова

    • Возвещение Слова

    • Преображение жизни

  • 19. Обучение Слову

    • Учительское служение

    • Обучающие программы церкви

    • Наставление в семье

  • 20. Слово в поклонении

    • Подлинное поклонение

    • Индивидуальное поклонение

  • 21. Слово в церковном богослужении

    • Вечеря Господня

    • Чтение Писания в Церкви

    • Проповедь

    • Совместные молитвы

    • Пение

    • Пожертвования

  • 22. Ценность Слова

    • Голод по Божьему Слову

    • Размышление над Словом

    • Радость в Слове

Примечания

Added 14.03.2026
Author brat lexmak
Comments (1 comment)

Z
zalservik 4 weeks ago
Благодарю.

