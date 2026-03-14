Книга христианского автора Линн Гарднер посвящена изучению и практическому применению библейского учения в жизни верующего.

Автор предлагает систематический подход к пониманию Библия, уделяя внимание трём ключевым аспектам: подтверждению истинности библейского послания, правильному толкованию текста и его применению в повседневной жизни. В книге рассматриваются основные принципы чтения и интерпретации Писания, которые помогают читателю глубже понять смысл библейских текстов.

Особое внимание уделяется тому, как библейские истины могут влиять на личную духовную жизнь человека — его мышление, поступки и отношения с другими людьми. Автор подчёркивает, что изучение Писания должно приводить не только к знанию, но и к изменению жизни и духовному росту.

Книга представляет собой практическое руководство по изучению Библии, предназначенное для личного чтения, групповых занятий и духовного наставничества, помогая читателю лучше понять смысл библейского учения и применять его в реальной жизни.

Линн Гарднер - Слово истины - Подтверждение, понимание, применение

К.: Книгоноша, 2017. — 336 с.

ISBN 978-617-7248-69-8

Линн Гарднер - Слово истины – Содержание

Предисловие издателя

Предисловие

От автора

Введение

1. Исследование Слова Основные вопросы об откровении Почему Библию стоит изучать



Часть I. Подтверждение Слова

2. Откровение Слова Необходимость откровения Общее откровение Особое откровение

3. Запись Слова Богодухновенность Написание книг Ветхого Завета Написание книг Нового Завета

4. Собрание Слова Канон Ветхого Завета Канон Нового Завета Церковь и канон

5. Сохранение Слова Копирование рукописей Сохранение текста Ветхого Завета Сохранение текста Нового Завета

6. Перевод Слова Древние переводы Первые английские переводы Библии Современные английские переводы Библии Выбор перевода Библии

7. Отвержение Слова Допущения, ведущие к отвержению Слова Причины отвержения Слова Последствия отвержения Слова

8. Принятие Слова Реальность Бога Историческая достоверность Слова Свидетельство Бога Свидетельство Христа

Литература

Примечания

Часть II. Понимание Слова

9. Познание Божьей истины Дар мышления Способность познавать истину Необходимость ученичества

10. Непонимание Слова (часть I) Наведение мостов Привычки, мешающие пониманию Библии Неэффективные методы

11. Непонимание Слова (часть II) Человеческие слабости Ошибки мышления

12. Понимание Слова (часть I) Важность понимания Принципы понимания Святой Дух и толкование Библии

13. Понимание Слова (часть II) Методы исследования Этапы понимания Ресурсы для изучения Библии

14. Понимание книг Библии Важность целостного изучения книг Библии Методы индуктивного изучения книг

15. Понимание библейских отрывков Наблюдение Грамматика Контекст Пояснение Применение

16. Понимание библейских слов Принципы толкования слов Этапы изучения слов Краткое изучение слова: «чтение» (1 Тим. 4:13)

Литература

Примечания

Часть III. Применение Слова

17. Послушание Слову Сущность авторитета «Послушание веры» Благословения послушания

18. Проповедь Слова Возвещение Слова Преображение жизни

19. Обучение Слову Учительское служение Обучающие программы церкви Наставление в семье

20. Слово в поклонении Подлинное поклонение Индивидуальное поклонение

21. Слово в церковном богослужении Вечеря Господня Чтение Писания в Церкви Проповедь Совместные молитвы Пение Пожертвования

22. Ценность Слова Голод по Божьему Слову Размышление над Словом Радость в Слове



Примечания