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Лионель - Магическое Таро

Фредерик Лионель - Магическое Таро - Рисованная библия герметического гнозиса
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft

Темна и ярка эпопея Человека, с незапамятных времен стремившегося проникнуть в таинства мира, где осуществляется его судьба. Чтобы облегчить эту задачу, древние мудрецы оставляли потомкам послания в виде символов — идей, которые вечно живы в своих загадочных оболочках и которые передаются через Таро, призывающее искателя расшифровать их тайный язык.

«Ищущий да не перестает искать, пока не найдет», — говорит Иисус, а Пифагор подтверждает: «Ибо, найдя, он сумеет вознестись через сияющий эфир и стать в один ряд с бессмертными, стать богом».

Являются ли эти слова Пифагора — греческого философа, чьи труды оказали столь глубокое влияние на духовную жизнь Запада, — отражением гордыни или демонстрируют понимание высокого предназначения человека, призванного совершить долгий путь от мрака невежества до света Знания?

С точки зрения мифологии, бессмертный бог представляет собой нечто большее, нежели персонализированный архетип; он еще и мудрец, который на пути изучения тайн мира добился пробуждения всех своих способностей и выработал осознание, которое ведет его к высотам акаши, что в переводе с санскрита означает «сияющий эфир». На этом уровне он выходит за рамки мира эфемерных форм и попадает во вселенную, где царствует Гармония. С этого мгновения он уже не будет действовать сообразно критериям рационального рассудка на земном плане, но станет руководствоваться космическим планом эволюции, который предначертал людям, привязанным к Земле-кормилице, однажды достичь вершин, освещенных Духом.

Фредерик Лионель - Магическое Таро - Рисованная библия герметического гнозиса

Μ.: Силуэт, 2019. — 184 с., ил.
ISBN 978-5-901506-29-5

Фредерик Лионель — Магическое Таро — Содержание

  • Предисловие к русскому изданию
  • Предисловие к английскому изданию
  • Герметизм, гнозис и посвящение в Мистерии, открываемые через Таро
    • Глава 1. Темная и яркая эпопея
    • Глава 2. Закон ритма
    • Глава 3. Магия инверсии
    • Глава 4. Двойная нумерация
    • Глава 5. Небесный сфинкс
    • Глава 6. Три семерки
    • Глава 7. Этапы пути
    • Глава 8. Мистицизм чисел
    • Глава 9. Гнозис, метафизика Истины
    • Глава 10. Символы и аллегории
    • Глава 11. Сфера и круг
    • Глава 12. Добро и зло
    • Глава 13. Космическая лира
    • Глава 14. Ключ к мистерии
    • Глава 15. В поисках Учителя
  • Символизм цветов
  • Послания арканов и ключ к их символам (Мир, Луна, Отшельник, Влюбленный, Дьявол, Богадельня, Колесо Фортуны, Императрица, Повешенный, Справедливость, Умеренность, Звезды, Лист без названия, Учитель, Спокойствие, Император, Колесница, Солнце, Суд, Божественная Госпожа, Маг, Мат)
  • Логика Чисел
  • Заключение. Древнееврейская Каббала и Кабала универсальная
  • Приложение. Искусство прорицания: как пользоваться колодой карт
Views 302
Rating 3.3 / 5
Added 23.12.2025
Author brat Vadim
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3.3/5 (2)

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