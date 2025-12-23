Лионель - Магическое Таро
Темна и ярка эпопея Человека, с незапамятных времен стремившегося проникнуть в таинства мира, где осуществляется его судьба. Чтобы облегчить эту задачу, древние мудрецы оставляли потомкам послания в виде символов — идей, которые вечно живы в своих загадочных оболочках и которые передаются через Таро, призывающее искателя расшифровать их тайный язык.
«Ищущий да не перестает искать, пока не найдет», — говорит Иисус, а Пифагор подтверждает: «Ибо, найдя, он сумеет вознестись через сияющий эфир и стать в один ряд с бессмертными, стать богом».
Являются ли эти слова Пифагора — греческого философа, чьи труды оказали столь глубокое влияние на духовную жизнь Запада, — отражением гордыни или демонстрируют понимание высокого предназначения человека, призванного совершить долгий путь от мрака невежества до света Знания?
С точки зрения мифологии, бессмертный бог представляет собой нечто большее, нежели персонализированный архетип; он еще и мудрец, который на пути изучения тайн мира добился пробуждения всех своих способностей и выработал осознание, которое ведет его к высотам акаши, что в переводе с санскрита означает «сияющий эфир». На этом уровне он выходит за рамки мира эфемерных форм и попадает во вселенную, где царствует Гармония. С этого мгновения он уже не будет действовать сообразно критериям рационального рассудка на земном плане, но станет руководствоваться космическим планом эволюции, который предначертал людям, привязанным к Земле-кормилице, однажды достичь вершин, освещенных Духом.
Фредерик Лионель - Магическое Таро - Рисованная библия герметического гнозиса
Μ.: Силуэт, 2019. — 184 с., ил.
ISBN 978-5-901506-29-5
Фредерик Лионель — Магическое Таро — Содержание
- Предисловие к русскому изданию
- Предисловие к английскому изданию
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Герметизм, гнозис и посвящение в Мистерии, открываемые через Таро
- Глава 1. Темная и яркая эпопея
- Глава 2. Закон ритма
- Глава 3. Магия инверсии
- Глава 4. Двойная нумерация
- Глава 5. Небесный сфинкс
- Глава 6. Три семерки
- Глава 7. Этапы пути
- Глава 8. Мистицизм чисел
- Глава 9. Гнозис, метафизика Истины
- Глава 10. Символы и аллегории
- Глава 11. Сфера и круг
- Глава 12. Добро и зло
- Глава 13. Космическая лира
- Глава 14. Ключ к мистерии
- Глава 15. В поисках Учителя
- Символизм цветов
- Послания арканов и ключ к их символам (Мир, Луна, Отшельник, Влюбленный, Дьявол, Богадельня, Колесо Фортуны, Императрица, Повешенный, Справедливость, Умеренность, Звезды, Лист без названия, Учитель, Спокойствие, Император, Колесница, Солнце, Суд, Божественная Госпожа, Маг, Мат)
- Логика Чисел
- Заключение. Древнееврейская Каббала и Кабала универсальная
- Приложение. Искусство прорицания: как пользоваться колодой карт
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