Темна и ярка эпопея Человека, с незапамятных времен стремившегося проникнуть в таинства мира, где осуществляется его судьба. Чтобы облегчить эту задачу, древние мудрецы оставляли потомкам послания в виде символов — идей, которые вечно живы в своих загадочных оболочках и которые передаются через Таро, призывающее искателя расшифровать их тайный язык.

«Ищущий да не перестает искать, пока не найдет», — говорит Иисус, а Пифагор подтверждает: «Ибо, найдя, он сумеет вознестись через сияющий эфир и стать в один ряд с бессмертными, стать богом».

Являются ли эти слова Пифагора — греческого философа, чьи труды оказали столь глубокое влияние на духовную жизнь Запада, — отражением гордыни или демонстрируют понимание высокого предназначения человека, призванного совершить долгий путь от мрака невежества до света Знания?

С точки зрения мифологии, бессмертный бог представляет собой нечто большее, нежели персонализированный архетип; он еще и мудрец, который на пути изучения тайн мира добился пробуждения всех своих способностей и выработал осознание, которое ведет его к высотам акаши, что в переводе с санскрита означает «сияющий эфир». На этом уровне он выходит за рамки мира эфемерных форм и попадает во вселенную, где царствует Гармония. С этого мгновения он уже не будет действовать сообразно критериям рационального рассудка на земном плане, но станет руководствоваться космическим планом эволюции, который предначертал людям, привязанным к Земле-кормилице, однажды достичь вершин, освещенных Духом.

Фредерик Лионель - Магическое Таро - Рисованная библия герметического гнозиса

Μ.: Силуэт, 2019. — 184 с., ил.

ISBN 978-5-901506-29-5

Фредерик Лионель — Магическое Таро — Содержание