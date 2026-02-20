Липавская - Великое последнее поручение Иисуса Христа

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга «Великое последнее поручение Иисуса Христа» Светланы Липавской — это практическое исследование миссии благовестия, в котором автор переходит от богословских размышлений к живому личному опыту. Липавская рассматривает заповедь Христа «идти и научить все народы» не как тяжелую обязанность, а как естественное продолжение любви к Богу и ближнему. В тексте подробно анализируются внутренние барьеры верующих, такие как страх непринятия или косноязычие, и предлагаются духовные методы их преодоления через доверие Святому Духу.

Особую ценность книге придает раздел с описанием конкретных жизненных ситуаций, в которых автор делится своими успехами и ошибками «на поле» благовестия. Липавская подчеркивает, что эффективное свидетельство в современном мире требует не только знания Писания, но и искреннего интереса к личности собеседника. Книга учит видеть в повседневных встречах возможности для проявления Божьей любви, превращая теорию великого поручения в действенный и радостный образ жизни каждого христианина.

Светлана Липавская – Великое последнее поручение Иисуса Христа - Поиск. Размышления. Собственный опыт благовестия

Москва, 2009. – Киров: «Дом печати – ВЯТКА», 2009. - 103 с.

Светлана Липавская – Великое последнее поручение Иисуса Христа - Содержание

Предисловие

Часть первая. Великое Поручение Христа

  • Иерусалим... Город, на котором наречено имя Господа

  • Радиопередача

  • Историко-этнографическая справка

  • Цыганские авторы о своем народе

  • Когда цыгане появились в России?

  • Основные места жительства цыган в Москве

  • Цыгане в других регионах планеты

  • Снова — история и факты

  • События сегодняшнего дня

  • Мои личные встречи с цыганами

  • Об этом мало кто знает.

Часть вторая. Встреча с Зобаром — начало нашего цыганского служения

  • Как мы с сыном пришли служить в цыганский табор

  • Первый день служения

  • Служение вошло в свое русло

  • Кроме формы, есть содержание

  • Почему Иисус?

  • Суть и структура занятий

  • Свидетельства во славу Божью

  • Другие цыгане — Божьи служители в нашем служении

  • Слава Богу! Он ответил на нашу молитву о цыганской церкви

Заключение

Added 20.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

