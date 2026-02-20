Книга «Великое последнее поручение Иисуса Христа» Светланы Липавской — это практическое исследование миссии благовестия, в котором автор переходит от богословских размышлений к живому личному опыту. Липавская рассматривает заповедь Христа «идти и научить все народы» не как тяжелую обязанность, а как естественное продолжение любви к Богу и ближнему. В тексте подробно анализируются внутренние барьеры верующих, такие как страх непринятия или косноязычие, и предлагаются духовные методы их преодоления через доверие Святому Духу.

Особую ценность книге придает раздел с описанием конкретных жизненных ситуаций, в которых автор делится своими успехами и ошибками «на поле» благовестия. Липавская подчеркивает, что эффективное свидетельство в современном мире требует не только знания Писания, но и искреннего интереса к личности собеседника. Книга учит видеть в повседневных встречах возможности для проявления Божьей любви, превращая теорию великого поручения в действенный и радостный образ жизни каждого христианина.

Светлана Липавская – Великое последнее поручение Иисуса Христа - Поиск. Размышления. Собственный опыт благовестия

Москва, 2009. – Киров: «Дом печати – ВЯТКА», 2009. - 103 с.

Светлана Липавская – Великое последнее поручение Иисуса Христа - Содержание

Предисловие

Часть первая. Великое Поручение Христа

Иерусалим... Город, на котором наречено имя Господа

Радиопередача

Историко-этнографическая справка

Цыганские авторы о своем народе

Когда цыгане появились в России?

Основные места жительства цыган в Москве

Цыгане в других регионах планеты

Снова — история и факты

События сегодняшнего дня

Мои личные встречи с цыганами

Об этом мало кто знает.

Часть вторая. Встреча с Зобаром — начало нашего цыганского служения

Как мы с сыном пришли служить в цыганский табор

Первый день служения

Служение вошло в свое русло

Кроме формы, есть содержание

Почему Иисус?

Суть и структура занятий

Свидетельства во славу Божью

Другие цыгане — Божьи служители в нашем служении

Слава Богу! Он ответил на нашу молитву о цыганской церкви

Заключение