Книга «Великое последнее поручение Иисуса Христа» Светланы Липавской — это практическое исследование миссии благовестия, в котором автор переходит от богословских размышлений к живому личному опыту. Липавская рассматривает заповедь Христа «идти и научить все народы» не как тяжелую обязанность, а как естественное продолжение любви к Богу и ближнему. В тексте подробно анализируются внутренние барьеры верующих, такие как страх непринятия или косноязычие, и предлагаются духовные методы их преодоления через доверие Святому Духу.
Особую ценность книге придает раздел с описанием конкретных жизненных ситуаций, в которых автор делится своими успехами и ошибками «на поле» благовестия. Липавская подчеркивает, что эффективное свидетельство в современном мире требует не только знания Писания, но и искреннего интереса к личности собеседника. Книга учит видеть в повседневных встречах возможности для проявления Божьей любви, превращая теорию великого поручения в действенный и радостный образ жизни каждого христианина.
Светлана Липавская – Великое последнее поручение Иисуса Христа - Поиск. Размышления. Собственный опыт благовестия
Москва, 2009. – Киров: «Дом печати – ВЯТКА», 2009. - 103 с.
Светлана Липавская – Великое последнее поручение Иисуса Христа - Содержание
Предисловие
Часть первая. Великое Поручение Христа
Иерусалим... Город, на котором наречено имя Господа
Радиопередача
Историко-этнографическая справка
Цыганские авторы о своем народе
Когда цыгане появились в России?
Основные места жительства цыган в Москве
Цыгане в других регионах планеты
Снова — история и факты
События сегодняшнего дня
Мои личные встречи с цыганами
Об этом мало кто знает.
Часть вторая. Встреча с Зобаром — начало нашего цыганского служения
Как мы с сыном пришли служить в цыганский табор
Первый день служения
Служение вошло в свое русло
Кроме формы, есть содержание
Почему Иисус?
Суть и структура занятий
Свидетельства во славу Божью
Другие цыгане — Божьи служители в нашем служении
Слава Богу! Он ответил на нашу молитву о цыганской церкви
Заключение
