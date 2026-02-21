Липс - История древних цивилизаций

Книга «История древних цивилизаций» Юлиуса Липса представляет собой увлекательное исследование истоков человеческой культуры, написанное выдающимся немецким этнографом и антропологом. В отличие от традиционных учебников истории, фокусирующихся на датах и войнах, Липс концентрирует внимание на повседневной жизни, изобретениях и социальном устройстве древних народов. Автор проводит читателя через путь развития человечества: от первых шагов первобытных охотников и собирателей до расцвета великих речных цивилизаций Востока и античного мира, детально описывая, как менялись орудия труда, жилища и представления людей о мироздании.

Особая ценность труда Липса заключается в его умении показать неразрывную связь между материальной культурой и духовным развитием общества. Он анализирует, как возникновение земледелия привело к созданию первых календарей, а развитие ремесел способствовало появлению торговли и письменности. Книга написана живым, доступным языком и опирается на богатейший археологический и этнографический материал. Автор подчеркивает, что многие достижения современности уходят корнями в глубокую древность, призывая читателя с уважением относиться к опыту и мудрости «колыбели человечества».

Липс Ю. - История древних цивилизаций

С.-Пб.: ООО «Издательство «Полигон», 1999. 480 с.

Серия "Библиотека всеобщей истории"

ISBN 5-89173-036-7

Липс Ю. - История древних цивилизаций - Содержание

Глава 1 ДОМ И ОЧАГ

Глава 2 В САЛОНЕ КРАСОТЫ ДИКАРЕЙ

Глава 3 ПЕРВЫЕ МАШИНЫ

Глава 4 ПЛОДЫ ЗЕМЛИ

Глава 5 ИЗОБРЕТЕНИЯ И РЕМЕСЛА

Глава 6 ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Глава 7 О ДОРОГАХ, МОСТАХ, ПОВОЗКАХ И СУДАХ

Глава 8 ОТ РАКОВИН-ДЕНЕГ ДО ЧЕКОВОЙ КНИЖКИ

Глава 9 ОТ СИГНАЛЬНОГО БАРАБАНА ДО ГАЗЕТЫ

Глава 10 ШКОЛЫ БЕЗ УЧЕБНИКОВ

Глава 11 ПЕРВЫЙ ТЕАТР

Глава 12 ОТ ПЛЕМЕНИ К ГОСУДАРСТВУ

Глава 13 СИЛЫ МАГИИ И МИР ДУХОВ

Глава 14 «ДАВНЫМ-ДАВНО...»

Глава 15 ЦАРСТВО МЕРТВЫХ

БИБЛИОГРАФИЯ