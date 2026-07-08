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Липский - История философии

Липский - История философии
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Category ESXATOS BOOKS, UNIVERSITY TEXTBOOK, Philosophy, History, Educational, Religious Studies Atheism
Series Высшее образование (9 books)

История философии в учебнике Б. И. Липского и Б. В. Маркова представлена не как набор сведений о школах и именах, а как введение в само философствование: в способность различать бытие и видимость, истину и ложь, добро и зло. Авторы рассматривают философию как особую форму духовной ориентации человека, где он учится не только понимать прошлое мысли, но и самостоятельно размышлять над вопросами, определяющими его жизненный выбор.

Книга последовательно проводит читателя от рождения теоретического отношения к миру в переходе от мифа к логосу до главных направлений философии XX века. Особое внимание уделено тому, как менялись способы понимания мира, человека, Бога, свободы, истории, разума и культуры: от античной космологии и средневековой теодицеи до немецкой классики, марксизма, русской философии, феноменологии, герменевтики, постмодернизма и политической философии Мишеля Фуко.

Липский Борис, Марков Борис – История философии – Учебник для вузов

Липский, Б. И. История философии : учебник для вузов / Б. И. Липский, Б. В. Марков. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 102 с. – (Высшее образование). – Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-08380-4

Липский Борис, Марков Борис – История философии – Содержание

  • Введение

  • Глава 1. Философия как первая форма теоретического отношения к миру

    • Идея упорядоченности мира и ее основные формы: порядок нормативный и порядок каузальный

    • Миф как идеологическая опора древних цивилизаций

    • «От мифа к логосу» — рождение нового мира

    • Теория и ее границы

  • Глава 2. Исторические типы философствования

    • Философия Запада и философия Востока

    • Формирование традиций европейской духовности в античной философии

    • Страх перед бытием и его философское и религиозное преодоление

    • Бог и мир в философии европейского Средневековья

    • Антропоцентризм и гуманизм философии Возрождения

    • Апофеоз разума в философии Нового времени и Просвещения

    • Конфликт разума и нравственности в немецкой классической философии

    • Идея радикального преобразования мира в философии марксизма

    • Русская философия и мировая культура

  • Глава 3. Философия XX века: основные направления и проблемы

    • Неопозитивизм и прагматизм

    • Человек и бытие в феноменологической и экзистенциальной философии

    • Герменевтический проект в современной философии

    • Постмодернизм

    • Политическая философия Мишеля Фуко

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Added 08.07.2026
Author brat Vadim
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