Липский - История философии

История философии в учебнике Б. И. Липского и Б. В. Маркова представлена не как набор сведений о школах и именах, а как введение в само философствование: в способность различать бытие и видимость, истину и ложь, добро и зло. Авторы рассматривают философию как особую форму духовной ориентации человека, где он учится не только понимать прошлое мысли, но и самостоятельно размышлять над вопросами, определяющими его жизненный выбор.

Книга последовательно проводит читателя от рождения теоретического отношения к миру в переходе от мифа к логосу до главных направлений философии XX века. Особое внимание уделено тому, как менялись способы понимания мира, человека, Бога, свободы, истории, разума и культуры: от античной космологии и средневековой теодицеи до немецкой классики, марксизма, русской философии, феноменологии, герменевтики, постмодернизма и политической философии Мишеля Фуко.

Липский Борис, Марков Борис – История философии – Учебник для вузов

Липский, Б. И. История философии : учебник для вузов / Б. И. Липский, Б. В. Марков. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 102 с. – (Высшее образование). – Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-534-08380-4

Липский Борис, Марков Борис – История философии – Содержание