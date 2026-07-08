Липский - История философии
История философии в учебнике Б. И. Липского и Б. В. Маркова представлена не как набор сведений о школах и именах, а как введение в само философствование: в способность различать бытие и видимость, истину и ложь, добро и зло. Авторы рассматривают философию как особую форму духовной ориентации человека, где он учится не только понимать прошлое мысли, но и самостоятельно размышлять над вопросами, определяющими его жизненный выбор.
Книга последовательно проводит читателя от рождения теоретического отношения к миру в переходе от мифа к логосу до главных направлений философии XX века. Особое внимание уделено тому, как менялись способы понимания мира, человека, Бога, свободы, истории, разума и культуры: от античной космологии и средневековой теодицеи до немецкой классики, марксизма, русской философии, феноменологии, герменевтики, постмодернизма и политической философии Мишеля Фуко.
Липский Борис, Марков Борис – История философии – Учебник для вузов
Липский, Б. И. История философии : учебник для вузов / Б. И. Липский, Б. В. Марков. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 102 с. – (Высшее образование). – Текст : непосредственный.
ISBN 978-5-534-08380-4
Липский Борис, Марков Борис – История философии – Содержание
Введение
Глава 1. Философия как первая форма теоретического отношения к миру
Идея упорядоченности мира и ее основные формы: порядок нормативный и порядок каузальный
Миф как идеологическая опора древних цивилизаций
«От мифа к логосу» — рождение нового мира
Теория и ее границы
Глава 2. Исторические типы философствования
Философия Запада и философия Востока
Формирование традиций европейской духовности в античной философии
Страх перед бытием и его философское и религиозное преодоление
Бог и мир в философии европейского Средневековья
Антропоцентризм и гуманизм философии Возрождения
Апофеоз разума в философии Нового времени и Просвещения
Конфликт разума и нравственности в немецкой классической философии
Идея радикального преобразования мира в философии марксизма
Русская философия и мировая культура
Глава 3. Философия XX века: основные направления и проблемы
Неопозитивизм и прагматизм
Человек и бытие в феноменологической и экзистенциальной философии
Герменевтический проект в современной философии
Постмодернизм
Политическая философия Мишеля Фуко
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