Предмет нашего рассмотрения — религиозная эпистемология. Эпистемология — это наука о том, как мы знаем то, что мы знаем. В частности, эпистемология имеет дело с природой, источником и достоверностью знаний. Определение религиозная означает отношение к понятиям Бога, вечности — тому, что человек считает высшим по отношению к себе. Таким образом, религиозная эпистемология имеет дело как с тем, что подается в качестве знания о Боге и от Бога, так и с анализом истинности религиозных верований, основанных на таком знании.

С точки зрения христианства религиозная эпистемология особо останавливается на вопросе существования Бога, а также утверждении, что Он явил Себя человеку различными способами, причем в доступных для человека понятиях. В данной работе под Богом подразумевается христианское представление о Боге Священного Писания (Библии). Сфера Божественного определяется как нечто вечное в противопоставление временному, духовное в противопоставление физическому.

Поскольку понятие духовный предполагает множество значений, вместо него мы будем использовать термин метафизический во избежание разночтений. Такое определение снизит вероятность непонимания и поможет убедиться, что религиозная эпистемология является достойной серьезного внимания областью эпистемологии.

Брюс Литлл - Откуда мы знаем

Религиозная эпистемология

Симферополь 1996год 97стр

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