Что же в действительности говорит Библия о происхождении человека? В Книге Бытия 2:7 сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою». Отметим сразу, что человек не был создан из какой-либо низшей формы жизни (человекообразной обезьяны, шимпанзе или гоминида), как утверждают некоторые сторонники идеи теистической эволюции.

Бог Сам, Своей рукой создал, или вылепил, его из безжизненного праха земного, то есть глины. Древнееврейский глагол, переведенный в этом стихе как «создал», употребляется, когда речь идет о горшечнике, придающем форму своим изделиям. Как и творения гончара, изначально человеческое тело было безжизненным. Жизнь в него вошла непосредственно от Божьего духа или «дыхания». Когда Бог вдохнул жизнь в человека, тот стал «душею живою».

Ливингстон Дэвид - Дни древние. Очерки библейской истории и археологии

Симферополь: ДИАЙПИ, 2010. 368 с.

ISBN 978-966-491-208-9

Ливингстон Дэвид - Дни древние. Очерки библейской истории и археологии - Оглавление

Часть 1. Сотворение или эволюция?

Пять столпов теории эволюции в сравнении с теорией сотворения

Был ли Адам пещерным человеком?

Доисторический человек

«Дни» недели творения

Факты против геологической колонны

Геологический возраст Земли и чудеса

Часть 2. Всемирный потоп

Всемирный потоп: 3000 лет до н.э

Когда произошел всемирный потоп: литературные и археологические свидетельства

Потоп

Потоп и новая цивилизация

Часть 3. Бытие 1-11

Сопоставление древних ближневосточных текстов с текстами Ветхого Завета

Истории сотворения у древних народов Ближнего Востока

Кто такие «Сыны Божии» из шестой главы Бытия?

Кто такой Нимрод?

Письменность: иврит как первый язык и как древнейший из современных языков

Ур: мост между Вавилоном и современностью

Часть 4. Исход и завоевание Ханаана

Казни египетские и Исход

Между лапами Сфинкса

Как пал город Луны

Где располагался библейский Вефиль

Где располагался библейский Гай

Битва за Гай

Раскопки и обследование поверхности в районе Хирбет-Нисьи

Неверная датировка исхода евреев из Египта и завоевания Ханаана

Истоки Израиля

Новая дата исхода

Часть 5. Два пути

Религия есть опиум народа

Часть 6. Канон и история

Из чего Моисей собрал Книгу Бытия?

Иисус Христос и непогрешимость Священного Писания

Историческая география Пятикнижия

Разное

Об авторе: доктор Дэвид П. Ливингстон

Замысел Божий для семьи

Ливингстон Дэвид - Дни древние. Очерки библейской истории и археологии - «Развитие» человека

Еще одна область конфликта между Библией и эволюционной философией - развитие человека. Согласно эволюционной антропологии, первые люди были дикарями с низким уровнем интеллекта. Затем на протяжении многих десятков или даже сотен тысяч лет умственные способности «человека» эволюционировали в достаточной степени для того, чтобы перебраться в пещеры и случайно научиться добывать огонь и пользоваться им; и вот, прожив еще несколько десятков тысяч лет охотником и собирателем, человек наконец-то научился одомашнивать животных и выращивать злаки. И, разумеется, согласно этой теории, все внешние признаки цивилизации появились совсем недавно - в последние пять тысяч лет. Библейская модель существенно отличается от изложенной. Согласно ей, человек изначально обладал высочайшим интеллектом (Быт. 4:1-4). Когда Каин и Авель, сыновья Адама и Евы, пришли к Богу со своими дарами, Каин принес «от плодов земли». Из текста совершенно ясно, что Каин принес не дикую пшеницу или дикий ячмень, а то, что вырастил своими руками. Следовательно, в начале своего существования человек уже выращивал зерновые культуры или овощи. (В древнееврейском оригинале не сказано, что конкретно принес Каин). Далее в Книге Бытия вовсе не говорится, что Авель принес в жертву Богу диких овец; напротив, сказано, что он был «пастырь овец». Он принес «от стада своего», то есть «одомашненных» животных. И все это было в самом начале.

Одомашнивание подразумевает длительный процесс приручения. Однако в Библии, похоже, содержатся косвенные указания на то, что некоторых животных Бог сотворил дикими, а некоторых - сразу «домашними», для удобства человека. Но даже если Бог создал «дикими» всех животных, то Адам и его потомки «одомашнили» их быстро, а не за длительный промежуток времени. Согласно библейской летописи, человек с самого начала обладал даром речи, знал, как пользоваться огнем, и умел делать все то, что, как нам пытаются внушить, потребовало сотен тысяч лет эволюционного развития. Вскоре после событий, описанных в Книге Бытия 4:1-16, потомки Каина продемонстрировали все составляющие «цивилизации». Сын Ламеха Иавал был «отцом» живущих в шатрах и разводящих скот. Это говорит об умении выращивать волокнистые растений и умении ткать и, разумеется, о продолжении скотоводства. Иувал, брат Иавала, был известен как мастер струнных и духовых музыкальных инструментов - а значит, он наверняка был музыкантом и композитором, и, возможно, владел другими изящными искусствами. Его брат по отцу Тувалкаин был кузнецом - он ковал орудия из меди и железа. Итак, мы видим, что, согласно Библии, еще при жизни первых людей - Адама и Евы и их сына Каина - были развиты искусства и промышленность.