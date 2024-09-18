Ливрага - Элементалы – духи Природы

По законам классической традиции (которая остается живой вот уже тысячи лет) любая форма передачи информации имеет три вполне естественные и взаимосвязанные части:

1) пролог – в нем автор объясняет, как родилась его тема и в какой форме он собирается ее развивать;

2) собственно тему, или логос; если речь идет о книге – это именно то, что автор хочет сообщить читателю;

3) эпилог – это последний штрих, заключительное обоснование изложенного, одновременно и его синтез, и мораль.

Наша небольшая книга будет следовать этим правилам, поскольку претендует на то, чтобы быть полезной читателю – несмотря на специфику самой темы и заведомо ограниченные возможности автора.

XX столетие представлялось золотым веком тем, кто о нем мечтал, но для тех, кто его пережил, век оказался железным. В эти сто лет разразились самые чудовищные из войн, обесценились самые высокие этические идеалы и была отравлена естественная среда обитания человека – Природа, а вследствие этого – и сам человек. И чем выше из хаоса коллективного бессознательного поднимаются тысячелетние призрачные чудовища материализма, атеизма и ненависти, тем более – в силу извечного и неумолимого закона компенсации – начинает расти интерес к иной, скрытой, сокровенной стороне жизни.

Этот вновь пробудившийся интерес мог бы стать толчком для невиданных социальных изменений, если бы и на нем не оставила свой отпечаток среда, его породившая. Сегодня каждый считает себя вправе высказывать собственное «оригинальное» суждение об Оккультных Науках, считая истинным только его и забывая, что любая наука, экзотерическая или эзотерическая, имеет свои Корни, свою Теорию и свою Практику. Однако импровизировать и «оригинальничать» опасно, и, если кому-то хочется что-то изобрести, он должен следовать естественным законам, управляющим любым творческим процессом. Иначе получается «научная фантастика» – несуществующее начинает рассматриваться как реальное. В сознании человека возникает мешанина невежества и неуверенности и заставляет его цепляться за инстинктивное и эфемерное. А это дает много «дыма», но очень мало «огня», и в этом «огне» сгорает то, что могло бы стать маяком надежды, стержнем познания – реальной альтернативой интеллектуализму, сухому интеллектуальному восприятию, погубившему XX век и превратившему его в камеру пыток для миллионов людей.

Ливрага Х. А. - Элементалы – духи Природы

«ИП Карелин», 2004 — (Библиотека «Нового Акрополя»)

Ливрага Х. А. - Элементалы – духи Природы - Содержание

Пролог

Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Глава 5

Глава 6

Глава 7

Глава 8

Глава 9

Эпилог

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