Ливрага - Элементалы – духи Природы
По законам классической традиции (которая остается живой вот уже тысячи лет) любая форма передачи информации имеет три вполне естественные и взаимосвязанные части:
1) пролог – в нем автор объясняет, как родилась его тема и в какой форме он собирается ее развивать;
2) собственно тему, или логос; если речь идет о книге – это именно то, что автор хочет сообщить читателю;
3) эпилог – это последний штрих, заключительное обоснование изложенного, одновременно и его синтез, и мораль.
Наша небольшая книга будет следовать этим правилам, поскольку претендует на то, чтобы быть полезной читателю – несмотря на специфику самой темы и заведомо ограниченные возможности автора.
XX столетие представлялось золотым веком тем, кто о нем мечтал, но для тех, кто его пережил, век оказался железным. В эти сто лет разразились самые чудовищные из войн, обесценились самые высокие этические идеалы и была отравлена естественная среда обитания человека – Природа, а вследствие этого – и сам человек. И чем выше из хаоса коллективного бессознательного поднимаются тысячелетние призрачные чудовища материализма, атеизма и ненависти, тем более – в силу извечного и неумолимого закона компенсации – начинает расти интерес к иной, скрытой, сокровенной стороне жизни.
Этот вновь пробудившийся интерес мог бы стать толчком для невиданных социальных изменений, если бы и на нем не оставила свой отпечаток среда, его породившая. Сегодня каждый считает себя вправе высказывать собственное «оригинальное» суждение об Оккультных Науках, считая истинным только его и забывая, что любая наука, экзотерическая или эзотерическая, имеет свои Корни, свою Теорию и свою Практику. Однако импровизировать и «оригинальничать» опасно, и, если кому-то хочется что-то изобрести, он должен следовать естественным законам, управляющим любым творческим процессом. Иначе получается «научная фантастика» – несуществующее начинает рассматриваться как реальное. В сознании человека возникает мешанина невежества и неуверенности и заставляет его цепляться за инстинктивное и эфемерное. А это дает много «дыма», но очень мало «огня», и в этом «огне» сгорает то, что могло бы стать маяком надежды, стержнем познания – реальной альтернативой интеллектуализму, сухому интеллектуальному восприятию, погубившему XX век и превратившему его в камеру пыток для миллионов людей.
Ливрага Х. А. - Элементалы – духи Природы
«ИП Карелин», 2004 — (Библиотека «Нового Акрополя»)
Ливрага Х. А. - Элементалы – духи Природы - Содержание
Пролог
- Глава 1
- Глава 2
- Глава 3
- Глава 4
- Глава 5
- Глава 6
- Глава 7
- Глава 8
- Глава 9
Эпилог
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