Грин - Сатурн

Прошло много лет со времени первой публикации «Сатурн: Новый взгляд на Старого Дьявола», и теперь трудно переоценить важность идей, в ней изложенных. Она стала огромным шагом на пути прогресса астрологии в двадцатом веке и одной из критических вех в эволюции астрологии в целом, после которой астрология стала восприниматься как инструмент самореализации и самоактуализации.

Традиционные астрологии, ведущие начало от Средних веков — эллинистическая астрология, индийская традиция джйотиш, а также средневековая астрология (латинская и арабская) все как одна предполагали, что основные события и обстоятельства жизни человека в основном, если не полностью, предопределены. Астрологи Древней Греции, в частности, находились под сильным влиянием стоицизма. Следующий отрывок из древнегреческого астролога Марка Манилия ярко демонстрирует это:

Рок правит миром, все в руке закона,

Причины правят долготой сезона.

И под какой звездой мы рождены, ей до конца одной подчинены.

Рожденье, смерть, начало и уход — всему извечно выделен черед,

Богатства блага, нищеты уроки берут начало из единого истока, и мудрости дары, и боль утрат.

Манилий. Астрономика. Книга IV, строфы 14-19

Мусульманские и христианские астрологи Средневековья в теории должны были уделять больше внимания свободе воли, но на практике это было не совсем так. Кроме того, все три традиционные формы астрологии утверждают о наличии «добрых» и «злых» планет, которые позже стали называть благоприятными и неблагоприятными (и одна из неблагоприятных планет — Сатурн). Благоприятные планеты создают хорошую судьбу, неблагоприятные — дурную.

Вступление

Предисловие

1. Сатурн в водных знаках и домах гороскопа

2. Сатурн в земных знаках и планетах

3. Сатурн в воздушных знаках и домах

4. Сатурн в огненных знаках и домах

5. Сатурн в аспектах в карте рождения

6. Сатурн в синастриях

Заключение