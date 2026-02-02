Локвуд - Комментарий на Первое послание к Коринфянам
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Мартин Лютер следующим образом сформулировал богословскую цель Первого послания к Коринфянам: «В этом послании св. Павел призывает коринфян быть единодушными в вере и учении и хорошо усвоить то главное, обо что претыкается всякий рассудок и премудрость: Христос — наше спасение».
Таким образом, Лютер считает укрепление единства в Христовой вере, активно проявляющей себя в христианской любви (ср. 1 Кор. 13), основным созидательным предназначением этого послания. Лютер продолжает: «Произошло то же, что и в наше время: когда Евангелие выходит на свет, появляется много сумасбродных святых, иначе называемых раскольниками, мечтателями и еретиками, которые слишком скоро становятся умными и учеными и от своей великой умелости и мудрости не могут ни с кем быть на равных и единодушными».
Грегори Дж. Локвуд - Комментарий на Первое послание к Коринфянам
Перевод на русский язык (с сокращениями): Евангелическое лютеранское служение.
Переводчик: Алексей Зубцов.
“Лютеранское наследие”, 2019 г., 684 с.
Грегори Дж. Локвуд - Комментарий на Первое послание к Коринфянам - Содержание
- От переводчика
- Введение
- 1:1-17 Вступительная часть Послания
- 1:18-4:21 Слово о кресте — основа единства церкви
- 5:1-7:40 Слово о кресте — основа святости церкви
- 8:1-11:1 Слово о кресте — основа свободы церкви
- 11:2-14:40 Слово о кресте — основа богослужения церкви
- 15:1-58 Слово о кресте — основа упования общины
- 16:1-24 Заключение
Грегори Дж. Локвуд - Комментарий на Первое послание к Коринфянам - Закрытое Причастие
Поскольку недостойный причастник принимает настоящие Тело и Кровь Христа во вред себе (1 Кор. 11:27- 30), церковь с давних времен считает необходимым, чтобы пастырь и общины не допускали к Святому Причастию всех без разбора. Поскольку это «вечеря Господня», ее следует проводить согласно установлению и указаниям Господним. При том, что Христос «проповедовал множеству людей», таинство Он совершил только со Своими ближайшими учениками.
По примеру Господа, «мы не должны бросать таинство в толпу людей»148. Следует избегать бездумной практики «открытого Причастия». С другой стороны, церковь не должна проявлять излишней строгости и отказывать в таинстве «какому-либо человеку, которому Христос хочет его дать».
Внимательная экзегеза стихов 14-22 десятой главы Послания позволяет сделать следующие выводы относительно церковной практики отправления таинства Причастия:
- Христиане... не могут и не должны участвовать в нехристианских богослужениях.
- Как вывод, нехристиане не должны участвовать в христианском Причащении.
- Источником сущностей, присутствующих в Евхаристии, не являются мнение и/или вера тех людей, которые вкушают и пьют Евхаристию, и их мнение и вера не влияют на эти сущности. Чаша и хлеб суть приобщение Тела и Крови Христа [1 Кор. 10:16]. По аналогии, когда люди призывают ложных богов и приносят им жертвы, при этом реально присутствуют бесы, в том числе и в тех случаях, когда в таких обрядах участвует христианин [10:20-21].
- Когда говорят, что к Господу в Евхаристии приобщаются «индивиды», это может привести к серьезному заблуждению. Ибо Причащение Тела и Крови Христа посредством вкушения и пития непременно вовлекает индивида вместе с его сопричастниками [см. особенно 10:16-17].
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