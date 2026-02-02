Мартин Лютер следующим образом сформулировал богословскую цель Первого послания к Коринфянам: «В этом послании св. Павел призывает коринфян быть единодушными в вере и учении и хорошо усвоить то главное, обо что претыкается всякий рассудок и премудрость: Христос — наше спасение».

Таким образом, Лютер считает укрепление единства в Христовой вере, активно проявляющей себя в христианской любви (ср. 1 Кор. 13), основным созидательным предназначением этого послания. Лютер продолжает: «Произошло то же, что и в наше время: когда Евангелие выходит на свет, появляется много сумасбродных святых, иначе называемых раскольниками, мечтателями и еретиками, которые слишком скоро становятся умными и учеными и от своей великой умелости и мудрости не могут ни с кем быть на равных и единодушными».

“Лютеранское наследие”, 2019 г., 684 с.

От переводчика

Введение

1:1-17 Вступительная часть Послания

1:18-4:21 Слово о кресте — основа единства церкви

5:1-7:40 Слово о кресте — основа святости церкви

8:1-11:1 Слово о кресте — основа свободы церкви

11:2-14:40 Слово о кресте — основа богослужения церкви

15:1-58 Слово о кресте — основа упования общины

16:1-24 Заключение

Грегори Дж. Локвуд - Комментарий на Первое послание к Коринфянам - Закрытое Причастие

Поскольку недостойный причастник принимает настоящие Тело и Кровь Христа во вред себе (1 Кор. 11:27- 30), церковь с давних времен считает необходимым, чтобы пастырь и общины не допускали к Святому Причастию всех без разбора. Поскольку это «вечеря Господня», ее следует проводить согласно установлению и указаниям Господним. При том, что Христос «проповедовал множеству людей», таинство Он совершил только со Своими ближайшими учениками.

По примеру Господа, «мы не должны бросать таинство в толпу людей»148. Следует избегать бездумной практики «открытого Причастия». С другой стороны, церковь не должна проявлять излишней строгости и отказывать в таинстве «какому-либо человеку, которому Христос хочет его дать».

Внимательная экзегеза стихов 14-22 десятой главы Послания позволяет сделать следующие выводы относительно церковной практики отправления таинства Причастия: