1969 год. В кардиореанимации срабатывает сигнал тревоги. На мониторе, показывающем электрокардиограмму пациента с инфарктом миокарда – ровная линия. У него остановка сердца. Две медсестры спешат к пациенту, который уже ни на что не реагирует, и быстро задвигают шторы вокруг его койки. Одна сестра приступает к сердечно-легочной реанимации (СЛР), другая кладет маску на лицо пациента и подает кислород. Третья медсестра торопливо подвозит «реанимационную тележку» с дефибриллятором. Он заряжен, на «утюги» нанесен гель, грудь пациента обнажена, весь медицинский персонал убрал руки от пациента и его кровати, проводится дефибрилляция. В грудь пациента подается электрический разряд. Никакого эффекта. Массаж сердца и искусственное дыхание возобновляют, после консультации с врачом в капельницу вводят дополнительный медикамент. Затем дефибрилляцию проводят во второй раз. На этот раз сердечный ритм восстанавливается, и чуть больше чем через минуту, проведя в состоянии беспамятства примерно четыре минуты, пациент приходит в себя – к огромному облегчению медсестер и присутствующего врача. Этим присутствующим врачом был я. В тот год началась моя стажировка в кардиологии.

Успешной реанимации радовались все – кроме пациента. Несмотря на то что его вернули к жизни, он, ко всеобщему изумлению, был крайне разочарован. Он говорил что-то о туннеле, разных цветах, свете, прекрасном пейзаже и музыке. И был чрезвычайно взволнован. Термина «околосмертный опыт» (ОСО) в то время еще не существовало, и я никогда не слышал, чтобы люди вспоминали период остановки собственного сердца. Во время учебы я узнал, что такие воспоминания, в сущности, совершенно невозможны: быть без сознания означает не осознавать ничего, и это относится к пациентам с остановкой сердца или в состоянии комы. В такие моменты невозможно ни сознавать, ни запоминать что-либо, так как функционирование мозга полностью прекращается. В случае остановки сердца пациент находится без сознания, не дышит, у него отсутствуют пульс и давление.

Пим ван Ломмель - Сознание за пределами жизни : наука о жизни после смерти

перевод с английского и нидерландского У. Сапциной

Москва : Эксмо, 2021. 496 с. : ил.

Серия "Жизнь со смыслом"

ISBN 978-5-04-113660-4

Пим ван Ломмель - Сознание за пределами жизни : наука о жизни после смерти - Содержание

Вступление

Глава 1. Околосмертный опыт и его влияние на жизнь

Глава 2. Что такое околосмертный опыт?

Глава 3. Перемены, вызванные околосмертным опытом

Глава 4. Околосмертный опыт в детстве

Глава 5. Ничто не ново под луной

Глава 6. Исследования околосмертного опыта

Глава 7. Нидерландское исследование околосмертного опыта

Глава 8. Что происходит в мозге при внезапной остановке сердца?

Глава 9. Что нам известно о функционировании мозга?

Глава 10. Квантовая физика и сознание

Глава 11. Мозг и сознание

Глава 12. Целостность меняющегося организма

Глава 13. Бесконечное сознание

Глава 14. Некоторые выводы из исследований ОСО

Глава 15. Эпилог

Благодарности

Источники иллюстраций

Примечания

Глоссарий

Литература

Указатель тем

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