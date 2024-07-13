В этой книге собраны некоторые из лучших работ одного из самых замечательных и своеобразных мыслителей девятнадцатого столетия. Перед вами предстанет знаменитый историк, не написавший ни одной книги; политический философ­-либерал, большую часть своей жизни бывший членом британского парламента, но едва ли когда­-либо присутствовавший на его заседаниях и не имевший никакого веса в его дебатах; прославленный католик, взбунтовавшийся против папы; автор, настойчиво твердивший в своих сочинениях о необходимости беспристрастия и непредвзятости в истории — и вместе с тем не только видевший историю глазами необычного для той поры католического либерального демократа, но и прямо подчас отходивший, как об этом можно теперь с уверенностью сказать, от им же самим проповедовавшихся принципов беспристрастия; наконец, знаменитый моралист, не особенно интересовавшийся учением писавших о нравственности философов. Мы вправе были бы ожидать, что этот автор оставил нам лишь разнородный набор случайных журнальных обзоров и статей, не имеющих сколько­ нибудь долговременной значимости.

Читатель увидит, почему, несмотря на все перечисленные здесь невыгодные для него свойства, этот мысл итель продолжает восхищать явившиеся после него поколения. Дав себе труд разобраться в разнородной смеси его сочинений, пробившись через туманные и вместе с тем волшебные словесные напластования, читатель разглядит основные положения истории, нравственности и политического права, проникнутые человечностью, изысканной утонченностью, острой наблюдательностью, теплотой и тревогой, по временам волнующие и воодушевляющие.

Лорд Актон (Дж. Э. Э. Дальберг-Актон) - Очерки становления свободы

пер. с англ. Ю. Колкер

3-е изд., эл. файл pdf : 317 с.

Москва; Челябинск : Социум, 2020

ISBN 978-5-91603-683-1

Лорд Актон (Дж. Э. Э. Дальберг-Актон) - Очерки становления свободы - Содержание

Предисловие О. Чадвика

История античной свободы

Свобода в христианскую эпоху

Национальное самоопределение

Об изучении истории

Происхождение современного государства

Приложения

Ю. Колкер. От переводчика: тема и метод

Ю. Колкер. Лорд Актон: свобода и нравственность

Указатель имен