Эта книга, как многие другие в нашем издательстве, родилась из острой необходимости найти ответы на важные для нас и наших читателей вопросы, чтобы жить осмысленно. Работа, заработок, карьера, призвание — едва ли кому-нибудь эти темы могут показаться незначимыми и оторванными от жизни, причем не только будничной, но и духовной. Однако оказалось, что не так уж много книг, где был бы выражен христианский взгляд на эту важнейшую область нашего существования, а если говорить о православном книгоиздании, лучше сказать — их почти что нет.

Большинство из нас проводит на работе огромную часть своей жизни, а у кого-то зарабатывание денег и вовсе отнимает возможность посвящать время близким. Людей, терпящих неудовлетворенность от своего труда, куда больше, чем тех, кто испытывает удовлетворение и радость на рабочем месте. Но разве может быть счастливым человек, если он работает только для обеспечения материальных потребностей собственной жизни и своей семьи? И только ли в ощущениях дело? В евангельской притче о талантах нерадивый раб закопал в землю свой талант. По святоотеческому толкованию закопать талант в землю значит всецело отдать свои силы и годы служению одному лишь материальному. А ведь талант, а стало быть, и призвание есть у каждого без исключения человека. Можем ли мы быть уверены в том, что, добывая хлеб насущный, мы преумножаем свой талант и ищем свое призвание? Всегда ли греховно желание быть богатым, и где грань, отделяющая достаточность от богатства? Может ли женским призванием быть только семья, или у женщины должен быть и другой, свой собственный талант? И сколько же еще важных решений не найдено!..

Протоиерей Андрей Лоргус, Протоиерей Максим Первозванский, Владимир Лучанинов - Благословенный труд. Карьера, успешность и вера

М.: Никея, 2015. 160 с.

Снрия "Жизнь по вере"

ISBN 978-5-91761-443-4

Протоиерей Андрей Лоргус, Протоиерей Максим Первозванский, Владимир Лучанинов - Благословенный труд. Карьера, успешность и вера - Содержание

Предисловие

Часть I. Сомнения

Хлеб земной и хлеб Небесный: в поисках золотой середины

Подвижные границы необходимого: где можно и где нельзя экономить

Отношение к богатству: от праотцев до общества потребления

О совести и критериях понимания верного пути

Часть II. Начало пути

Кризис — точка роста

Послание для слышащих и не очень

Часть III. Преодоление

Влияние социума и мужество быть собой

Стрессы, неврозы и пути к ложным целям

Бессознательная нелюбовь к богатым христианам

Когда кормилица семьи — жена. О женском призвании

Часть IV. У цели