Лори – Вон - Революция Иисуса

Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience, History, *Biographies Memoirs

Книга «Революция Иисуса» (Jesus Revolution) — это живое свидетельство одного из самых массовых и необычных духовных пробуждений XX века, известного как «Движение людей Иисуса» (Jesus People Movement). Грег Лори, сам ставший участником тех событий, в соавторстве с Эллен Вон описывает Америку конца 60-х — начала 70-х годов: время социальных потрясений, войны во Вьетнаме и массового увлечения молодежи наркотиками и восточным мистицизмом.

Авторы рассказывают, как в эпицентре культуры «секса, наркотиков и рок-н-ролла» вспыхнула искра, которая привела тысячи хиппи к вере во Христа. Книга фокусируется на личных историях, включая путь самого Грега Лори, пастора Чака Смита и харизматичного проповедника Лонни Фрисби. Это история о том, как традиционная церковь открыла свои двери для «длинноволосых и босых» бунтарей, что привело к рождению новых форматов поклонения и современной христианской музыки.

Основной посыл книги — надежда. Лори и Вон подчеркивают, что «Революция Иисуса» не была делом рук человеческих, а суверенным действием Бога. Они проводят параллели между «потерянным поколением» прошлого и вызовами сегодняшнего дня, утверждая, что общество снова нуждается в подобном пробуждении. Авторы призывают верующих быть открытыми к действию Духа Святого, веря, что Бог способен преобразить любое поколение, какими бы далекими от Него люди ни казались.

Грег Лори, Эллен Вон – Революция Иисуса - История о том, как Бог преобразил потерянное поколение и почему Он способен сделать это снова

М.: Триада, 2023. - 304 с.

ISBN 978-5-86181-692-2 (в обл.)

Грег Лори, Эллен Вон – Революция Иисуса – Содержание

ПРОЛОГ. Погружение

  • 1. Что это было и почему это важно?

  • 2. Чёрно-белое десятилетие

  • 3. Чудесный разноцветный мир

  • 4. Пастор, который умалился

  • 5. Фестиваль Ве-In, Лето Любви и нудист-хиппи-вегетарианец

  • 6. Чудо на Ближнем Востоке

  • 7.. И ветра завыли

  • 8. Когда нитро встретил глицерин

  • 9. Тем временем в Малайзии

  • 10. Величественное запустение

  • 11. Длинная и извилистая дорога

  • 12. Взрослый в комнате

  • 13. Музыка Иисуса

  • 14. Обычная жизнь внутри Революции

  • 15. Босые ноги запрещены!

  • 16. «Да, тот самый Иисус!»

  • 17. Любовная история

  • 18. Положительное влияние Билли Грэма

  • 19. Каменная церковь

  • 20. Если вы можете объяснить то, что происходит, значит, Бог этого не делал

  • 21. Проповедники-хиппи

  • 22. Десятилетие недоверия и «Я»

  • 23. Чай или Революция?

  • 24. Сжигая дотла

  • 25. Мышечная память

  • 26. Достаточно ли мы отчаялись?

  • 27. Культурное христианство мертво, покойся с миром

  • 28. Просто пробуждение

ЭПИЛОГ. Погружаясь снова и снова

Благодарности

Об авторах

Отзывы о книге

Книги «Часовни на Голгофе»

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

