Лори – Вон - Революция Иисуса

Книга «Революция Иисуса» (Jesus Revolution) — это живое свидетельство одного из самых массовых и необычных духовных пробуждений XX века, известного как «Движение людей Иисуса» (Jesus People Movement). Грег Лори, сам ставший участником тех событий, в соавторстве с Эллен Вон описывает Америку конца 60-х — начала 70-х годов: время социальных потрясений, войны во Вьетнаме и массового увлечения молодежи наркотиками и восточным мистицизмом.

Авторы рассказывают, как в эпицентре культуры «секса, наркотиков и рок-н-ролла» вспыхнула искра, которая привела тысячи хиппи к вере во Христа. Книга фокусируется на личных историях, включая путь самого Грега Лори, пастора Чака Смита и харизматичного проповедника Лонни Фрисби. Это история о том, как традиционная церковь открыла свои двери для «длинноволосых и босых» бунтарей, что привело к рождению новых форматов поклонения и современной христианской музыки.

Основной посыл книги — надежда. Лори и Вон подчеркивают, что «Революция Иисуса» не была делом рук человеческих, а суверенным действием Бога. Они проводят параллели между «потерянным поколением» прошлого и вызовами сегодняшнего дня, утверждая, что общество снова нуждается в подобном пробуждении. Авторы призывают верующих быть открытыми к действию Духа Святого, веря, что Бог способен преобразить любое поколение, какими бы далекими от Него люди ни казались.

Грег Лори, Эллен Вон – Революция Иисуса - История о том, как Бог преобразил потерянное поколение и почему Он способен сделать это снова

М.: Триада, 2023. - 304 с.

ISBN 978-5-86181-692-2 (в обл.)

Грег Лори, Эллен Вон – Революция Иисуса – Содержание

ПРОЛОГ. Погружение

1. Что это было и почему это важно?

2. Чёрно-белое десятилетие

3. Чудесный разноцветный мир

4. Пастор, который умалился

5. Фестиваль Ве-In, Лето Любви и нудист-хиппи-вегетарианец

6. Чудо на Ближнем Востоке

7.. И ветра завыли

8. Когда нитро встретил глицерин

9. Тем временем в Малайзии

10. Величественное запустение

11. Длинная и извилистая дорога

12. Взрослый в комнате

13. Музыка Иисуса

14. Обычная жизнь внутри Революции

15. Босые ноги запрещены!

16. «Да, тот самый Иисус!»

17. Любовная история

18. Положительное влияние Билли Грэма

19. Каменная церковь

20. Если вы можете объяснить то, что происходит, значит, Бог этого не делал

21. Проповедники-хиппи

22. Десятилетие недоверия и «Я»

23. Чай или Революция?

24. Сжигая дотла

25. Мышечная память

26. Достаточно ли мы отчаялись?

27. Культурное христианство мертво, покойся с миром

28. Просто пробуждение

ЭПИЛОГ. Погружаясь снова и снова

Благодарности

Об авторах

Отзывы о книге

