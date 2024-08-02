Лоуэн Александр - Духовность тела

В этой книге я попытаюсь раскрыть духовную сторону здоровья. Мы увидим, что субъективное ощущение здоровья — это чувство бодрости и удовольствия в теле, которое временами возрастает до радости. Именно в таких состояниях мы чувствуем родство со всеми живыми существами и осознаем свою связь с миром. Боль, напротив, изолирует нас от мира и разъединяет с другими. Когда мы болеем, нам плохо не только из-за симптоматики, но и из-за изоляции, которую она нам навязывает.

А еще мы увидим, что здоровье объективно проявляется в грациозности движений, в сиянии тела (недаром говорят «пышет здоровьем»), в его мягкости и тепле. Полное отсутствие этих качеств означает смерть или смертельную болезнь. Чем мы мягче и гибче, тем ближе к здоровью. Чем старше, тем тверже мы становимся — и так приближаемся к смерти.

Олдос Хаксли выделил три формы благодати: животную благодать, человеческую и духовную. Как мы видели, духовная благодать предполагает ощущение связи с высшим порядком. Человеческая отражается в поведении человека по отношению к ближнему, это можно описать как милосердие. Нам знакома благодать животных, ее можно видеть, наблюдая за свободными и дикими существами. Меня очень увлекает наблюдение за белками, которые скачут по деревьям. Мало кто может надеяться приблизиться к грациозности и уверенности их движений. Стремительный полет ласточек тоже внушает восторженный трепет. В той или иной мере все дикие животные обладают прекрасной грацией движений. Хаксли считал, что люди испытывают животную благодать, когда открываются «благодати солнца и духа воздуха» вместо того, чтобы злоупотреблять своим телом и вмешиваться в работу врожденного животного разума.

Но люди не живут, а возможно, не могут жить на одном уровне с дикими животными, и животная грация, по мнению Хаксли, в полной мере свойственная только им. Природа человека такова, что он должен жить осознанной жизнью. По Хаксли, это означает, что «для правильной жизни животной благодати уже недостаточно, необходимо дополнять ее сознательным выбором между добром и злом». Следует признать, что аргумент Хаксли обоснован, но даже если животной благодати для человеческой жизни и недостаточно, она все равно необходима. Говоря иначе, как поведение может быть по-настоящему исполненным благодатью, если ему не хватает основы, то есть животной благодати тела? Когда кто-то сознательно принимает образ жизни, исполненный благодати, не имея для него основы в виде телесных ощущений удовольствия, такая благодать — лишь фасад, должный произвести впечатление или обмануть мир.

Согласно Библии, до того как вкусить запретный плод с древа познания, человек жил в Эдемском саду, не осознавая себя, так же, как это происходит с животными. Он был невинен и знал радость жизни в состоянии благодати. Вместе с познанием добра и зла пришла ответственность делать выбор, человек утратил свою невинность и стал осознавать себя. Гармония, существовавшая между человеком и Богом, между человеком и природой, была разрушена. Вместо блаженства невежества человек теперь познал и испытал «недуг», часть ответственности за потерю гармонии Джозеф Кэмпбелл возлагает на христианскую традицию, которая отделяет дух от плоти. «Христианское разьединение материи и духа, процесса жизни и ценностей духа, естественной благодати и сверхъестественной благодати фактически кастрировало природу».

За христианской традицией стоит иудео-греческая вера в превосходство разума над телом. Когда разум и тело разделены, духовность становится интеллектуальным феноменом — верой, а не жизненной силой, — тогда как тело становится просто плотью или биохимической лабораторией, как в современной медицине. В теле без души очень мало жизни и почти нет благодати. Его движения имеют механический характер, поскольку в значительной мере их определяют разум или воля. Когда телом движет дух, оно трепещет от волнения и прыгает от возбуждения, точно ручей, бегущий со склона горы, или плавно течет, как широкая и глубокая река на равнине. Жизнь не всегда идет гладко, но, когда человеку приходится тянуть или тащить себя изо дня в день, динамика тела сильно нарушается, что вызывает предрасположенность к болезням.

Лоуэн Александр - Духовность тела

М: ИП Сарматова А.А., 2024. — 168 с., ил.

ISBΝ 978-5-6049412-8-7

Лоуэн Александр - Духовность тела - Содержание

Предисловие автора

1. Концепция благодати и духовности

2. Энергетическая концепция

3. Дыхание

4. Изящное тело: утрата грации

5. Чувствовать и чувства

6. Сексуальность и духовность

7. Заземление: связь с реальностью

8. Структурная динамика тела

9. Лицом к миру

10. Душевный покой

11. Любовь и вера

12. Благодатный разум