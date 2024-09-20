Проведя семь лет в иезуитской семинарии, где я учился бедности, целомудрию и послушанию генералу ордена, я превратился в корпоративного сотрудника. В пятницу вечером моим образцом для подражания был основатель ордена иезуитов, святой Игнатий Лойола, труды которого напоминали семинаристам, что «необходимо любить бедность и стену религиозной жизни, отделяющую нас от мира». В понедельник утром я начал новую карьеру в инвестиционном банке, которая потребовала новых ролевых моделей. Один исполнительный директор привлекал талантливых сотрудников, обещая, что они «разбогатеют до поросячьего визга». Мне никогда не удавалось представить себе, как это будет выглядеть, но я вполне уловил смысл фразы.

Поначалу моя роль в банке была скромной. У меня часто голова шла кругом, и даже поверхностный разговор тут же показывал, что мое прошлое было, мягко говоря, непохожим на прошлое моих новых коллег. Другие новички потчевали друг друга амурными историями, и передо мной встал выбор: или окончательно «принять обет молчания», или купить свой первый не черный костюм.

Мне выпало огромное счастье перейти из одной лучшей в своем «бизнесе» компании в другую. «Дж. П. Морган» возглавлял публикуемый журналом «Форчун» список самых успешных банковских компаний каждый третий год из тех семнадцати, что я там проработал; эти два факта, спешу отметить связаны случайной, а не каузальной связью.

Крис Лоуни - Как стать руководителем «от Бога»

пер. с англ. А.Г. Вронской

М.: ACT: Астрель, 2006, 304 с.: ил.

ISBN 5-17-036013-4

Крис Лоуни - Как стать руководителем «от Бога» - Содержание

1. Об иезуитах и «Дж. П. Морган»

2. Чем занимаются лидеры

3. Иезуиты (Случайная компания, которая знала, чего хочет)

4. Ролевые модели лидерства (Три непохожих примера)

5. «Распоряжаться своей жизнью» (Самопознание как основа лидерства)

6. Духовные упражнения (Инструмент развития на всю жизнь)

7. «Весь мир становится нашим домом» (Как изобретательность способствует инновациям, креативности и глобальному мышлению)

8. «Не отказывай ни одному таланту и ни одному способному человеку» (Как любовь раскрывает таланты и сплачивает команды)

9. «Жизнь, состоящая из героических деяний» (Как великие лидеры задумывают — и осуществляют невозможное)

10. «Самое главное — исключительная отвага» (Почему иезуиты, прекратив рисковать, едва не прекратили существовать)

11. «То, как мы справляемся с делами» (Четыре ключевые ценности — одна объединяющая их жизнь)

12. Заключение

Благодарности