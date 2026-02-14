В марте 1964 года вся наша страна отмечала 400-летний юбилей первой датированной книги на русском (правильнее — на славянском) языке — «АПОСТОЛА», изданного в Москве в 1564 г. первопечатником диаконом церкви «Николы Чюдотворца Гостунъского» Иваном Федоровым и «клевретом его Петром Тимофеевым сыном Мстиславцем».

Эта юбилейная дата культурной жизни русского народа является знаменательным событием в жизни Русской Православной Церкви и, в частности, в истории русской литургической письменности.

400 лет тому назад на современном церковнославянском языке был напечатан «Апостол», книга, предназначенная главным образом для нужд Церкви, книга, необходимая для совершения богослужений.

Введение книгопечатания знаменовало новую эпоху в жизни Церкви. После тяжелой для Родины годины татарского ига нормализовалась жизнь во всех сферах культурного развития. Массовое построение новых храмов требовало увеличения числа богослужебных книг, а небольшое число переписчиков не могло удовлетворить всё возрастающие запросы Церкви. К тому же неисправность переписываемых от руки книг заставляла церковное руководство искать новые пути распространения духовной литературы.

Появление первого печатного «Апостола» (1564 г.), «Часовника» (1566 г.), а затем двукратное издание Псалтири (1568 и 1578 гг.) явилось событием не только для Церкви, но делом большого культурного значения общегосударственного масштаба, т.к. эти книги на Руси были не только богослужебными, но и учебными, по которым у нас учились читать и писать.

Ростислав Лозинский - Русская литургическая письменность - Пути исторического развития и анализ богословского содержания

Работа на соискание степени магистра Богословия протоиерея Ростислава Романовича Лозинского. Кострома, 1964-1967 гг.

Тула: Аквариус, 2018. —576 с.

ISBN 978-5-8125-2365-7

Ростислав Лозинский - Русская литургическая письменность - Пути исторического развития и анализ богословского содержания - Содержание

ВВЕДЕНИЕ.

Четырехсотлетие печатного «Апостола» на церковнославянском языке как юбилейная дата в истории литургического творчества

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПУТИ РУССКОГО ЛИТУРГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

1. Основы литургического творчества вообще и русского человека в частности

2. Определение методов исследования литургических памятников

3. Место литургического богословия в общей системе богословских наук

4. Содержание и задачи русской литургической письменности

5. От автора

Часть I. САМОБЫТНОЕ ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ С XI ПО XX ВЕК

Период первый. Киевское литургическое творчество (ХI-ХIII вв.)

1. Вступление и общая характеристика периода

2. Литургические памятники, прославляющие святых и события домонгольского периода (от XI до половины XIII столетий)

A. Анализ служб:

свв. мученикам Борису и Глебу.

преп. Феодосию Печерскому

блаж. равноапост. Ольги

блаж. равноапост. Владимиру

святителю Леонтию Ростовскому

митрополиту Михаилу Киевскому.

освящению храма великомуч. Георгия

перенесению мощей свят. Николая

Покрову Пресвятой Богородицы

Б. Слова (проповеди) и молитвы, составленные по поводу различных событий Киевской Руси домонгольского периода

B. Жития святых (летописи) домонгольского периода

3. Литургическая письменность первых двух веков монгольского ига (1238-1438 гг.)

Период второй.Расцвет русского литургического творчества (от середины XV в. до конца XVI в.)

1. Пахомий серб и его творчество

Анализ служб:

преп. Варлааму Хутынскому

Знамению Богородицы в Новгороде

переп. Сергию Радонежскому

св. митрополиту Алексию

преп. Антонию Печерскому

преп. Кириллу Белозерскому.

перенесению мощей свят. Петра

канона св. пророка Илии

2. Митрополит Макарий и русская агиология

Службы, написанные до собора 1547 г.

Службы, периода соборов 1547-1549 гг.

Службы второй половины XVI века

Анализ служб:

благовер. кн. Александру (Невскому)

преп. Михаилу Клопскому

свят. Никите Новгородскому

преп. Никите Переяславскому.

преп. Варлааму и Иоасафу

митрополиту Филиппу Московскому

Период третий. Литургические памятники XVII века

1. Факторы, оказавшие влияние на литургическое творчество,

начиная с конца XVI века

2. Службы в честь икон Божией Матери

Анализ служб:

Смоленской иконе Божией Матери «Одигитрии»

Владимирской иконе Божией Матери

Казанской иконе Божией Матери

Тихвинской иконе Божией Матери

3. Службы XVII века в честь святых и церковных событий

Анализ служб:

святителям Гурию и Варсонофию

благоверному Димитрию,

на положение Ризы Господней

4. Обряды и богослужебные чины

Период четвертый.

Литургические памятники XVII и XIX вв

1. Общая характеристика четвертого периода

2. Службы четвертого периода

А. Службы, внесенные в Месячные Минеи, или напечатанные отдельными изданиями

Б. Службы Дополнительной Минеи

Анализ служб:

свят. Димитрию Ростовскому

свят. Иннокентию Иркутскому

свят. Митрофану Воронежскому.

свят. Тихону Воронежскому

свят. Феодосию Черниговскому

преп. Сергию и Герману

преп. Феодосию Тотемскому

3. Новые чинопоследования

Период пятый. Литургические памятники XX века

1. Литургические памятники до Собора 1918 г.

Анализ служб:

преп. Серафиму Саровскому

свят. Иоасафу Белгородскому

свящмуч. патриарху Ермогену

свят. Питириму Тамбовскому

свят. Иоанну Тобольскому

свят. Софронию Иркутскому

Всем Святым Земли Русской

2. Литургические памятники после собора 1918 г.

Анализ служб:

чинопоследование пассии

чина погребения архиерея

св. праведной Тавифе

3. Характеристика 5-го периода (XX в.) литургического творчества Русской Православной Церкви

Часть II. БОГОСЛОВСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РУССКИХ ЛИТУРГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПО ЛИКАМ СВЯТОСТИ

1. Сотериологический характер русской литургической письменности

2. Основные черты евангельского образа царства небесного в русской литургической письменности

3. Пути русских святых в Царство Божие по свидетельству русских литургических памятников A. Пути русских страстотерпцев и мучеников за веру Б. Стезя преподобных B. Пути русского святительского служения Г. Пути святых русских мирян



ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Основные принципы русского литургического творчества

Выводы. Краткая формулировка основных положений работы

ПРИЛОЖЕНИЯ