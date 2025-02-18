Лозовский Леонид - Мордехай Владимир - Хорошая память

История этой книги началась 20 лет назад, когда соседка одного из авторов, дама весьма преклонного возраста, вдруг обнаружила, что стала частично терять память. Она подолгу искала мобильный телефон или ключи, но при этом четко помнила много номеров телефонов — брата, сестер, приятельниц, с которыми гуляла в парке. Ее зять рассказал об этом авторам и попросил найти способ решения проблемы. «Вы же ученые, братцы! Помогайте остановить или хотя бы затормозить неприятный процесс». Решение пришло спонтанно. На заасфальтированной площадке около дома мы написали мелом цифры от 0 до 9 в произвольном порядке на расстоянии примерно 3–5 метров одна от другой. Суть задания заключалась в том, чтобы, переходя по цифрам, как бы набирать номера телефонов, которые соседка знала наизусть. Ей нужно было не только помнить порядок цифр и искать глазами положение каждой из них, но и проходить расстояние от одной цифры до другой. Тренировки успешно начались, наша подопечная радовалась каждому выполненному заданию: «Ура, я это сделала!» Соседка вместе со своими родственниками усердно тренировалась по несколько раз в день, и через две недели они получили неожиданный результат — когнитивные способности вернулись! Хорошая память Для закрепления успеха мы предложили и другие упражнения, часть которых вошла в этот тренажер. Занятия по тренировке памяти стали в той семье регулярными. К нам стали обращаться знакомые той самой первой «пациентки» — сарафанное радио заработало. Были запросы и на помощь в восстановлении работы мозга после нарушений мозгового кровообращения, различных травм. Все это подтолкнуло нас к мысли о необходимости глубже поработать в этом направлении. Мы и ранее интересовались проблемами памяти, обучая студентов, работая с аспирантами, — спорили о том, какой объем информации может запомнить человек. Более того, у одного из нас на кафедре был шкаф с книгами — при[1]мерно 50 из них посвящены одному из учебных курсов. Студенту, пришедшему на пересдачу, предлагалось найти и снять с полки книгу, содержащую ответ на вопрос экзаменационного билета; нашедший сразу получал зачет или пятерку . Развитие, усиление мыслительных способностей, оперативной и долговременной человеческой памяти — проблема, всерьез изучаемая психологами и психиатрами. Мы проработали научные публикации, начиная с трудов В. М. Бехтерева, переводные моно[1]графии и статьи, рассмотрели и современные диссертации. Такое погружение в тему стало для нас дополнительным мотиватором. Часть источников приведена в списке литературы.

Лозовский Леонид - Мордехай Владимир - Хорошая память

Тренируем мозг каждый день

М. : Альпина Паблишер, 2024. — 216 с.

ISBN 978-5-9614-8237-9

Лозовский Леонид - Мордехай Владимир - Хорошая память - Содержание

Об авторской методике и значении развития памяти

1. Вспомним математику начальной школы

2. Шутливая арифметика

3. Читаем стихи и… вспоминаем арифметику

4. Упражнения для рук. Рисуем и тренируем память

5. Лабиринты: ищем выходы

6. «Найди лишнее»

7. Числа и слова: называем правильно

8. Смотрим, запоминаем, пишем

9. Картины –иллюзии

10. Картины со спрятанными персонажами

11. Задания хитрого художника.

12. Спринт

13. Рисуем по номерам

14. Упражнения на распределение внимания

15. Спички не игрушка!.

16. Ответы на отдельные задания

Приложение 1. Дополнительные упражнения

Приложение 2. График занятий .

Список литературы

Источники иллюстраций