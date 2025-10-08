Луи Джон Филипп, Луи Карен Макдональд - Достаточно хорошее воспитание

Мы думаем, что большинство родителей подходят к воспитанию детей со всей ответственностью, а допущенные ими ошибки обычно непреднамеренны и незаметны. И хотя совершенных отцов и матерей в природе не существует, у родителей все же есть шанс научиться быть «достаточно хорошими». (Авторство этого выражения принадлежит не нам, оно появилось благодаря психоаналитику Дональду Винникотту, более полувека назад описавшему «достаточно хорошую мать»). Но чтобы стать достаточно хорошими родителями, к этому надо сознательно стремиться и приложить немало усилий.

Позвольте проиллюстрировать эту аксиому историей из жизни многочисленной семьи Макдональдс в Техасе. Эта семья прочим карточным играм предпочитает «Ливерпульского пьяницу». Каждый выходной для них — прекрасная возможность провести очередной карточный турнир. Три стола и более шести игроков — не редкость для любимого семейного досуга. Новички, с трудом постигающие премудрости игры с ее хитроумными правилами, по прошествии нескольких Дней благодарения и празднований Рождества овладевают необходимыми навыками и вскоре начинают побеждать или, по крайней мере, не проигрывать в пух и прах. Они узнают, что лучше не садиться рядом с дядюшкой, который всегда остается с прикупом; помнят о необходимости держать ухо востро с тетушкой, которая предпочитает играть по маленькой; и не удивляются, когда в случае проигрыша один из кузенов начинает петь! Отчасти исход игры зависит от доставшихся игроку карт, но в большей мере от того, как он ими распорядится. Одни игроки жалуются на невезение и оправдываются, что «Ливерпульский пьяница» — просто не их конек, а другие из года в год оттачивают свои навыки и постепенно достигают вершин мастерства.

То же самое можно сказать и о воспитании. Объединив свой генофонд, счастливым родителям остается лишь гадать, с какими чертами характера своего отпрыска им придется столкнуться в будущем. Другими словами, ребенок рождается с определенным темпераментом. Родители не могут «выбрать» для себя более предпочтительный: природа уже все определила. Но есть и то, что зависит от наших усилий. Мы можем изучить «стратегии» воспитания и «игроков» и понять, кто из них «играет по маленькой», а кто, скорее всего, «начнет петь». Вряд ли нас ждет победа в каждой партии, но со временем мы научимся играть лучше и достигнем вершин мастерства. Вот о чем эта книга.

Луи Джон Филипп, Луи Карен Макдональд - Достаточно хорошее воспитание

Джон Ф. Луи, Карен М. Луи; [пер. с англ. Лебедевой Т. А. и Бурдияновой Г. В.].— Издатель ИП Михеев В. В., 2018.— 306 с.

ISBN 978-5-4491-0052-8

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