Луи Джон Филипп, Луи Карен Макдональд - Достаточно хорошее воспитание

Луи - Достаточно хорошее воспитание
Мы думаем, что большинство родителей подходят к воспитанию детей со всей ответственностью, а допущенные ими ошибки обычно непреднамеренны и незаметны. И хотя совершенных отцов и матерей в природе не существует, у родителей все же есть шанс научиться быть «достаточно хорошими». (Авторство этого выражения принадлежит не нам, оно появилось благодаря психоаналитику Дональду Винникотту, более полувека назад описавшему «достаточно хорошую мать»). Но чтобы стать достаточно хорошими родителями, к этому надо сознательно стремиться и приложить немало усилий.
Позвольте проиллюстрировать эту аксиому историей из жизни многочисленной семьи Макдональдс в Техасе. Эта семья прочим карточным играм предпочитает «Ливерпульского пьяницу». Каждый выходной для них — прекрасная возможность провести очередной карточный турнир. Три стола и более шести игроков — не редкость для любимого семейного досуга. Новички, с трудом постигающие премудрости игры с ее хитроумными правилами, по прошествии нескольких Дней благодарения и празднований Рождества овладевают необходимыми навыками и вскоре начинают побеждать или, по крайней мере, не проигрывать в пух и прах. Они узнают, что лучше не садиться рядом с дядюшкой, который всегда остается с прикупом; помнят о необходимости держать ухо востро с тетушкой, которая предпочитает играть по маленькой; и не удивляются, когда в случае проигрыша один из кузенов начинает петь! Отчасти исход игры зависит от доставшихся игроку карт, но в большей мере от того, как он ими распорядится. Одни игроки жалуются на невезение и оправдываются, что «Ливерпульский пьяница» — просто не их конек, а другие из года в год оттачивают свои навыки и постепенно достигают вершин мастерства.
То же самое можно сказать и о воспитании. Объединив свой генофонд, счастливым родителям остается лишь гадать, с какими чертами характера своего отпрыска им придется столкнуться в будущем. Другими словами, ребенок рождается с определенным темпераментом. Родители не могут «выбрать» для себя более предпочтительный: природа уже все определила. Но есть и то, что зависит от наших усилий. Мы можем изучить «стратегии» воспитания и «игроков» и понять, кто из них «играет по маленькой», а кто, скорее всего, «начнет петь». Вряд ли нас ждет победа в каждой партии, но со временем мы научимся играть лучше и достигнем вершин мастерства. Вот о чем эта книга.
Луи Джон Филипп, Луи Карен Макдональд - Достаточно хорошее воспитание
Джон Ф. Луи, Карен М. Луи; [пер. с англ. Лебедевой Т. А. и Бурдияновой Г. В.].— Издатель ИП Михеев В. В., 2018.— 306 с.
ISBN 978-5-4491-0052-8
Достаточно хорошее воспитание - Содержание
- Предисловие к русскому изданию
- Отзывы о книге «Достаточно хорошее воспитание»
- Благодарность и посвящение
- Предисловие
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ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ. ВВЕДЕНИЕ В ДОСТАТОЧНО ХОРОШЕЕ ВОСПИТАНИЕ
- Первая глава. Воспитание имеет огромное значение
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Вторая глава. Основные эмоциональные потребности
- Ловушки, группы ловушек и стили их преодоления
- Капитуляция
- Избегание
- Контратака (или гиперкомпенсация)
- Обоснование основных эмоциональных потребностей
- Что такое основная эмоциональная потребность?
- Третья глава. Неудовлетворение основных эмоциональных потребностей
- Четвертая глава. Родительское отношение и поведение, раздражающее детей
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ВТОРОЙ РАЗДЕЛ. ОСНОВНАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ПРИВЯЗАННОСТИ И ПРИНЯТИИ
- Пятая глава. Привязанность и принятие
- Шестая глава. Отчуждение и отверженность
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Седьмая глава. Не жалейте времени на общение с детьми
- Значение личного общения
- Восьмая глава. Сопереживание и признание правомерности эмоций
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ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ. ОСНОВНАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РАЗУМНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И САМОВЫРАЖЕНИИ
- Девятая глава. Разумная самостоятельность и самовыражение
- Десятая глава. Несформированные самостоятельность и самовыражение
- Одиннадцатая глава. Предоставьте ребенку полномочия, соответствующие возрасту
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ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ. ОСНОВНАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РАЗУМНЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ
- Двенадцатая глава. Разумные ограничения
- Тринадцатая глава. Ослабленные ограничения
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Четырнадцатая глава. Что мешает устанавливать ограничения?
- Часто встречающиеся препятствия
- Потребности и желания, права и привилегии
- Родительские ожидания
- Лавина нарастающего конфликта
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Пятнадцатая глава. Как избежать лавины нарастающего конфликта
- 1. Давайте четкие указания (и имейте план действий)
- 2. Будьте едины
- 3. Будьте оптимистичны и поощряйте ребенка
- 4. Используйте ролевые игры
- 5. Учитесь взаимодействовать с ребенком
- 6. Сохраняйте близкую эмоциональную связь
- 7. Периодически пересматривайте установленные правила
- 8. Предоставьте ребенку выбор и второй шанс
- 9. Позвольте ребенку «пожать посеянное»
- Естественные и логические последствия
- 10. Обсудите произошедшее и придите к полному примирению
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ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ. ОСНОВНАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕАЛИСТИЧНЫХ ОЖИДАНИЯХ
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Шестнадцатая глава. Реалистичные ожидания
- Завышенные ожидания — не выход
- Скудость насыщенной жизни
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Семнадцатая глава. Завышенные ожидания
- Ловушка жестких стандартов/придирчивости
- Ловушка неотвратимости наказания
- Ловушка самопожертвования
- Основная зона безопасности
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Восемнадцатая глава. Участие родителей — преимущество или помеха?
- Почему родительское участие становится помехой?
- Что делает родительское участие преимуществом?
- Приоритет родителей — супружеские отношения
- Знания важнее достижений
- Наказание, похвала и поощрение не являются методами контроля
- Личность ребенка, а не его поступки; внутреннее содержание, а не внешние проявления
- Учимся мотивировать двоечников
- Теория множественного интеллекта и одаренность ребенка
- Не настраивайтесь на худшее
- Шестнадцатая глава. Реалистичные ожидания
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ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ. НА ПУТИ К ПОЗИТИВНОМУ РЕЗУЛЬТАТУ
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Девятнадцатая глава. Духовные ценности и сообщество единомышленников
- Духовные ценности
- Формирование отношения к самому себе
- Формирование отношения к окружающим
- Формирование отношения к правильному и неправильному
- Формирование отношения к замечаниям
- Формирование отношения к конфликтам, прощению и примирению
- Здоровое сообщество единомышленников
- Служение ближнему
- Отношение со сверстниками
- Участие наставников в воспитании вашего ребенка
- Партнерство родителей и наставников
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Двадцатая глава. Исправляем ошибки и восстанавливаем отношения
- Уязвимость несет исцеление
- Как быть уязвимым
- Вопросы для размышления
- Прощение
- Эпилог
- Приложение I. Анкета для родителей «Отношение и поведение, раздражающее детей»
- Приложение 2. Вопросы, которые помогут вам осознать свои чувства
- Примечания
- Девятнадцатая глава. Духовные ценности и сообщество единомышленников
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