Лукадо - И ангелы молчали

«...Пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне; и если кто скажет вам что- нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлет их». Когда мы все окажемся на небесах, я отыщу этого человека. Я хочу задать ему несколько вопросов. Откуда ты знал? Откуда ты знал, что Христу понадобится твой ослик? Тк увидел это в видении? Тебе пришла телеграмма? А может, ангел явился тебе из миски с чечевичной похлебкой? Трудно ли было сделать это? Было ли трудно отдать Христу что-то, чем Он мог бы воспользоваться? Я хочу задать этот вопрос, потому что мне порой бывает трудно поступить так. Иногда я предпочитаю держать своих животных при себе. Подчас, когда Бог побуждает меня отдать Ему что-то, я веду себя так, будто не догадываюсь, чего Он хочет.
Лукадо Mакс - И ангелы молчали
Пер. с англ.
4-е изд.
СПб.: ЛКС, 2014. 240 с.
ISBN 978-5-94861-202-7
Лукадо Mакс - И ангелы молчали - Оглавление
Слово благодарности
Прежде чем вы начнете читать
ПЯТНИЦА
Глава 1. Слишком рано, слишком поздно, слишком хорошо, чтобы быть правдой
Глава 2. Из Иерихона в Иерусалим
Глава 3. Генерал, принесший себя в жертву
Глава 4. Уродливая религия
СУББОТА
Глава 5. Не надо ничего делать, просто остановитесь
Глава 6. Любовь рискующая
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 7. Человек с ослом
ПОНЕДЕЛЬНИК
Глава 8. Торгаши и лицемеры
Глава 9. Смелость мечтать
ВТОРНИК
Глава 10.0 мозолях и сострадании
Глава 11. Вы приглашены
Глава 12. Уста против уст
Глава 13. То, о чем человек не смел мечтать
Глава 14. Курсор или крест?
Глава 15. Бесхитростная вера
Глава 16. Выживание
Глава 17. Замки из песка
Глава 18. Быть готовым
Глава 19. Люди с розами
ЧЕТВЕРГ
Глава 20. Слуга
Глава 21. Он избрал вас
ПЯТНИЦА
Глава 22. Когда все против вас
Глава 23. Ваш выбор
Глава 24. Величайшее из чудес
Глава 25. Открытое в молитве
ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 26. Скрытая гробница
Глава 27. Я думаю, я всегда буду помнить этот путь
Пособие для самостоятельного изучения
Примечания
