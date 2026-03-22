Лукадо - И ангелы молчали

«...Пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите ко Мне; и если кто скажет вам что- нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлет их». Когда мы все окажемся на небесах, я отыщу этого человека. Я хочу задать ему несколько вопросов. Откуда ты знал? Откуда ты знал, что Христу понадобится твой ослик? Тк увидел это в видении? Тебе пришла телеграмма? А может, ангел явился тебе из миски с чечевичной похлебкой? Трудно ли было сделать это? Было ли трудно отдать Христу что-то, чем Он мог бы воспользоваться? Я хочу задать этот вопрос, потому что мне порой бывает трудно поступить так. Иногда я предпочитаю держать своих животных при себе. Подчас, когда Бог побуждает меня отдать Ему что-то, я веду себя так, будто не догадываюсь, чего Он хочет.

Лукадо Mакс - И ангелы молчали

Пер. с англ.

4-е изд.

СПб.: ЛКС, 2014. 240 с.

ISBN 978-5-94861-202-7

Лукадо Mакс - И ангелы молчали - Оглавление

Слово благодарности

Прежде чем вы начнете читать

ПЯТНИЦА

Глава 1. Слишком рано, слишком поздно, слишком хорошо, чтобы быть правдой

Глава 2. Из Иерихона в Иерусалим

Глава 3. Генерал, принесший себя в жертву

Глава 4. Уродливая религия

СУББОТА

Глава 5. Не надо ничего делать, просто остановитесь

Глава 6. Любовь рискующая

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 7. Человек с ослом

ПОНЕДЕЛЬНИК

Глава 8. Торгаши и лицемеры

Глава 9. Смелость мечтать

ВТОРНИК

Глава 10.0 мозолях и сострадании

Глава 11. Вы приглашены

Глава 12. Уста против уст

Глава 13. То, о чем человек не смел мечтать

Глава 14. Курсор или крест?

Глава 15. Бесхитростная вера

Глава 16. Выживание

Глава 17. Замки из песка

Глава 18. Быть готовым

Глава 19. Люди с розами

ЧЕТВЕРГ

Глава 20. Слуга

Глава 21. Он избрал вас

ПЯТНИЦА

Глава 22. Когда все против вас

Глава 23. Ваш выбор

Глава 24. Величайшее из чудес

Глава 25. Открытое в молитве

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 26. Скрытая гробница

Глава 27. Я думаю, я всегда буду помнить этот путь

Пособие для самостоятельного изучения

Примечания