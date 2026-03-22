Усталые путники. Все мы видели их ‑ волокущие туго набитые чемоданы и рюкзаки по коридорам гостиниц и вестибюлям вокзалов. Спины болят. Ступни горят. Глаза закрываются. Знакомая картина. Порой мы сами напоминаем их ‑ только мы тащим на себе груз иного рода.

Это наши страхи. Наша тревога. Наше недовольство. Неудивительно, что мы так быстро устаем: мы измучены этим ненужным грузом. Не лучше ли сбросить с себя несколько дорожных сумок? Именно это нам советует Макс Лукадо ‑ с помощью 22‑го псалма навсегда освободиться от бремени, нести которое мы не должны.

Макс Лукадо - Путешествие налегке - Как освободиться от бремени, которое мы не должны нести

Обетования 22-го псалма

Перевод с английского

Макс Лукадо - Путешествие налегке - Как освободиться от бремени, которое мы не должны нести - Бремя вины

Шаг назад

1. Бог никогда не ошибается. Он ни разу не принял ошибочного решения, ни разу не занял ошибочной позиции, не встал на неверный путь, не произнес лживых слов, не ошибся в выборе способа действия. Он никогда не опаздывает и никогда не приходит раньше времени. Он вообще не бывает «слишком» - слишком громким или слишком тихим, слишком быстрым или слишком медленным. Он всегда прав и всегда будет прав. Он праведен.

а) Появлялась ли у вас когда-нибудь мысль о том, что Бог допустил в вашей жизни какую-то ошибку? Если да, то как вы «справляетесь» с этой мыслью?

б) Знаете ли вы истинно праведного человека? Расскажите о нем.

2. Послушайте. Усталость пригибает вас к земле. Самонадеянность уводит в неверном направлении. Всякого рода огорчения и разочарования лишают воли. Тревога угнетает. А чувство вины? Оно поедает вас. Так что же нам делать? Наш Господь праведен, а мы всегда неправы. Его пир предназначен невинным, но это не о нас. Что же нам все-таки делать?