Лукадо - В эпицентре бури

Лукадо - В эпицентре бури
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Eschatology, **Ecclesiology Faith Experience

Уроки предпринимательства и реальная жизнь были бы слишком рискованными стремлениями, не появляйся на наших улицах вот такие добрые незнакомцы. Но слава Богу они приходят.

И слава Богу, что Он приходил. Потому что разве Бог ‑ не странник, ставший нашим другом уже после того, как узнал, что осталось на дне и заглянувший в наши сердца?

А разве мы не более, чем удивлённые дети, поражённые тем, что полученное нами больше в двадцать, нет воистину в миллион раз больше просимого?

Вспомните об этом в следующий раз, когда ваше спокойствие обратиться в хаос.

Вспомните о лимонадной распродаже в следующий раз, когда вас застигнет буря и на горизонте трудно будет разглядеть Бога. А чтобы ваш путь средь пучины вод стал бархатным, как это случилось с Петром, поднимите глаза к небу и смотрите ...

Возможно Добрый Странник уже несёт милость в ваш дом ... в вашу жизнь.

Лукадо Макс - В эпицентре бури - Один день из жизни Иисуса

Originally published in English under the title IN THE EYE OF THE STORM ' by Max Lucado

Copyright © 1991 by Max Lucado Published in Nashville, Tennessee, by Thomas Nelson

ISBN 978-0-8499-4325-6

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2013. — 336 с.

ISBN 978-5-8445-0288-0

Издание на русском языке.

Издательство «Библейский взгляд», 2012.

Макс Лукадо - В эпицентре бури - Содержание

  • Слова признательности

  • Прежде чем вы начнете читать

Гнет требований

  • 1. От спокойствия к хаосу

  • 2. Бог под давлением

  • 3. Любовь матери — сочувствие друга

  • 4. Когда рыбаки не ловят рыбу

  • 5. Радость путешествий

  • 6. Удивительное

  • 7. Благодарность за хлеб

  • 8. Размышления в Миннеаполисе

  • 9. Отогнать голоса

  • 10. Фотографии и папки

Бури сомнений

  • 11. Видеть Бога сквозь потрескавшееся стекло

  • 12. Два отца, два праздника

  • 13. Шторм сомнений

  • 14. Чудо плотника

  • 15. Мудрость дровосека

  • 16. Законы маяка

  • 17. Он говорит сквозь шторм

  • 18. Мысли странника

  • 19. Наши бури были Его путем

  • 20. Они сделали бы это снова

Жало поражения

  • 21. Замки сожаления

  • 22. Страх, который становится верой

  • 23. Почему Бог улыбается

  • 24. Жертвенный посетитель

  • 25. Святость в халате

  • 26. Выбор

  • 27. Без штанов, но с высоко поднятой головой

  • 28. Лимонад и благодать

Заключение

Пособие по изучению

Примечания

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

