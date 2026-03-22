Уроки предпринимательства и реальная жизнь были бы слишком рискованными стремлениями, не появляйся на наших улицах вот такие добрые незнакомцы. Но слава Богу они приходят.

И слава Богу, что Он приходил. Потому что разве Бог ‑ не странник, ставший нашим другом уже после того, как узнал, что осталось на дне и заглянувший в наши сердца?

А разве мы не более, чем удивлённые дети, поражённые тем, что полученное нами больше в двадцать, нет воистину в миллион раз больше просимого?

Вспомните об этом в следующий раз, когда ваше спокойствие обратиться в хаос.

Вспомните о лимонадной распродаже в следующий раз, когда вас застигнет буря и на горизонте трудно будет разглядеть Бога. А чтобы ваш путь средь пучины вод стал бархатным, как это случилось с Петром, поднимите глаза к небу и смотрите ...

Возможно Добрый Странник уже несёт милость в ваш дом ... в вашу жизнь.

Лукадо Макс - В эпицентре бури - Один день из жизни Иисуса

Originally published in English under the title IN THE EYE OF THE STORM ' by Max Lucado

Copyright © 1991 by Max Lucado Published in Nashville, Tennessee, by Thomas Nelson

ISBN 978-0-8499-4325-6

Пер. с англ. — СПб.: МРО ХВЕП «Христианская Миссия», 2013. — 336 с.

ISBN 978-5-8445-0288-0

Издание на русском языке.

Издательство «Библейский взгляд», 2012.

Макс Лукадо - В эпицентре бури - Содержание

Слова признательности

Прежде чем вы начнете читать

Гнет требований

1. От спокойствия к хаосу

2. Бог под давлением

3. Любовь матери — сочувствие друга

4. Когда рыбаки не ловят рыбу

5. Радость путешествий

6. Удивительное

7. Благодарность за хлеб

8. Размышления в Миннеаполисе

9. Отогнать голоса

10. Фотографии и папки

Бури сомнений

11. Видеть Бога сквозь потрескавшееся стекло

12. Два отца, два праздника

13. Шторм сомнений

14. Чудо плотника

15. Мудрость дровосека

16. Законы маяка

17. Он говорит сквозь шторм

18. Мысли странника

19. Наши бури были Его путем

20. Они сделали бы это снова

Жало поражения

21. Замки сожаления

22. Страх, который становится верой

23. Почему Бог улыбается

24. Жертвенный посетитель

25. Святость в халате

26. Выбор

27. Без штанов, но с высоко поднятой головой

28. Лимонад и благодать

Заключение

Пособие по изучению

Примечания