Лушников - Гимны в посланиях святого апостола Павла

Гимны — одна из важнейших форм раннехристианского богословия, которое выражено в них не понятийно определенным языком формул, а языком хвалы, поэзии, благословения. По своему содержанию гимны говорят о спасительном деянии Бога и Христа в историко-временных или пространственных терминах. «Историко-временные» гимны описывают спасительное дело Божие в его историческом развитии. «Пространственные» гимны изображают спасение, разворачивающееся в различных космических сферах. Первые больше характерны для гимнов о Боге Отце, вторые — об Иисусе Христе.

В Новом Завете много гимнов. Самые древние и богословски самые насыщенные находятся в посланиях апостола Павла, который эти гимны цитирует и настолько органично вписывает в собственные богословские рассуждения, что как бы авторизует их.

Долгие столетия исследователи и толкователи по различным причинам проходили мимо формальных характеристик и стилистических особенностей новозаветных текстов. Этим особенностям просто не придавалось значения. Литературная форма того или иного текста как-то не связывалась с его содержанием. Это отсутствие интереса к поэтической форме наглядно видно уже на примере привычных всем нам печатных изданий традиционных библейских переводов, в которых гимнический материал графически никаким образом не выделяется из потока прозы. Но интенсивно развивавшаяся библейская наука XX—XXI вв. проделала большую работу в изучении форм библейских текстов, в частности, гимнического материала Нового Завета.

Таким текстам, как гимн Иисусу Христу в послании к Филиппийцам, посвящены многие сотни страниц ученых исследований. И неудивительно: это один из тех текстов Писания Нового Завета, которые отражают самое плодотворное время в становлении и развитии христианского богословия. По понятным причинам российскую церковную науку долгое время не могли затронуть новые исследования. Проблема выживания вытесняла интересы академического характера. Пожалуй, единственная работа (но зато какая!), посвященная упомянутому гимну из послания к Филиппийцам, появилась в России незадолго до разрушительных вихрей, пронесшихся над отечественными богословскими школами. Это напечатанное в 1915 г. эссе священника Павла Флоренского «Не восхищение непщева (Флп 2:6—8). К суждению о мистике».

Предлагаемый труд Д. Ю. Лушникова — первый в отечественной библеистике опыт серьезного научного подхода к интереснейшему материалу гимнов Нового Завета, воспевавших Иисуса Христа. Цель работы — обзор богатого исследовательского опыта,

накопленного в этой области, а также критическая оценка этого опыта на основании православной традиции. В сочинении характеризуется жанр библейской гимнической поэзии с ее характерными особенностями: ритмичностью, параллелизмом, лаконичностью мысли; дается литературно-критический анализ новозаветных гимнов по их структуре и происхождению, а также проводится подробный экзегетический анализ тех фрагментов Нового Завета, которые с наибольшей вероятностью могут быть определены как гимны.