Луц Ульрих и Михаэльс Аксель - Иисус или Будда - Жизнь и учение в сравнении - Будда и Иисус!

Может ли буддизм исцелить христианство? Мы, собственно, старались избегать этого вопроса. Вместо этого мы подчеркивали право обеих религий на самостоятельность, а также неправомерность внешнего вмешательства и заимствований друг у друга. Да и сам этот вопрос чаще всего ставят нехристиаие, для которых важно не столько «исцеление» христианства, сколько новая синкретическая религиозность (не религия).

Однако вопрос о том, полезно или вредно для христианства влияние буддизма, - это не просто популярный, но и обоснованный вопрос; поток книг на эту тему соответствует очевидной потребности. Развившиеся, институционализированные религии явно не способны более удовлетворять потребность в этой новой форме религиозности. Возможно, они сделались «бесчеловечными», и обращение к Человеку - к Будде Гаутаме и к Иисусу из Назарета - при одновременном отворачивании от бюрократической церкви соответствует указанной тенденции.

В чем смысл этой потребности? Мое впечатление таково, что в ней много путаницы. Но у меня нет никаких оснований, в том числе и научных, осуждать ее. Так что я могу говорить лишь за себя, хотя это - говоря строго - не относится к ремеслу ученого.

Для меня развившиеся, институционализированные религии - это прибежища, где решаются вопросы о смерти, о жизни, о жизни после смерти. Но это не единственные прибежища. Когда я обозреваю то, что предлагают современные смысловые системы, под чьим покровом я охотно согреваюсь и в которых охотно обретаю прибежище, меня прежде всего радует, что я все это способен взвесить. В истории религий не всегда было так, и религия, которую нельзя свободно избрать для себя, может превратиться в пытку.