Луц - Иисус или Будда
Диалог
Зта книга - результат лекции-диалога «Иисус и Будда», проведенной нами в летний семестр 1996 г. в Берне и в летний семестр 2001 г. в Гeйдельберге.
Отдельные главы и реплики записывались по ходу дела как итог обстоятельных общих бесед. Ульрих Луц - автор глав об Иисусе и реплик по поводу буддизма, Аксель Михаэльс - автор глав о Будде и реплик по поводу христианства. Цитированные нами книги можно найти в библиографическом указателе, среди них и те, которые рекомендуются для дальнейшего чтения.
Берн и Гейдельберг, август 2001 г.
Ульрих Луц
Аксель Михаэльс
Ульрих Луц
Аксель Михаэльс
Луц Ульрих и Михаэльс Аксель - Иисус или Будда - Жизнь и учение в сравнении
Серия «Диалог». - М., Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. - 232 с.
ISBN 5-89647-125-4
Луц Ульрих и Михаэльс Аксель - Иисус или Будда - Жизнь и учение в сравнении
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I. Основатели
- 1. Будда и многие Будды
- 2. Иисус: жизнь и окружение
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II. Царство Божье и нирвана
- 3. Весть Иисуса о Царстве Божьем
- 4. Я, не-Я и нирвана
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III. Любовь и равностность
- 5. Этика Иисуса
- 6. Этика в раннем буддизме
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IV. Страдания Иисуса (Passion) и страдание в буддизме
- 7. Страдание в раннем буддизме
- 8. Страдания Иисуса и христианское понятие страдания
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V. Христология
- 9. Иисус и христология
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VI. Медитация
- 10. Будда и медитация
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VII. Община и церковь
- 11. Монахи и миряне в раннем буддизме
- 12. Иисус и церковь
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Эпилог: может ли буддизм исцелить христианство?
- Ульрих Луц: буддизм не может исцелить христианство!
- Аксель Михаэльс: Будда или Иисус ? Будда и Иисус!
Луц Ульрих и Михаэльс Аксель - Иисус или Будда - Жизнь и учение в сравнении - Будда и Иисус!
Может ли буддизм исцелить христианство? Мы, собственно, старались избегать этого вопроса. Вместо этого мы подчеркивали право обеих религий на самостоятельность, а также неправомерность внешнего вмешательства и заимствований друг у друга. Да и сам этот вопрос чаще всего ставят нехристиаие, для которых важно не столько «исцеление» христианства, сколько новая синкретическая религиозность (не религия).
Однако вопрос о том, полезно или вредно для христианства влияние буддизма, - это не просто популярный, но и обоснованный вопрос; поток книг на эту тему соответствует очевидной потребности. Развившиеся, институционализированные религии явно не способны более удовлетворять потребность в этой новой форме религиозности. Возможно, они сделались «бесчеловечными», и обращение к Человеку - к Будде Гаутаме и к Иисусу из Назарета - при одновременном отворачивании от бюрократической церкви соответствует указанной тенденции.
В чем смысл этой потребности? Мое впечатление таково, что в ней много путаницы. Но у меня нет никаких оснований, в том числе и научных, осуждать ее. Так что я могу говорить лишь за себя, хотя это - говоря строго - не относится к ремеслу ученого.
Для меня развившиеся, институционализированные религии - это прибежища, где решаются вопросы о смерти, о жизни, о жизни после смерти. Но это не единственные прибежища. Когда я обозреваю то, что предлагают современные смысловые системы, под чьим покровом я охотно согреваюсь и в которых охотно обретаю прибежище, меня прежде всего радует, что я все это способен взвесить. В истории религий не всегда было так, и религия, которую нельзя свободно избрать для себя, может превратиться в пытку.
В то же время я сожалею о наличии этой возможности выбора, так как она есть выражение того, что я утратил свое религиозное прибежище, свою религиозную родину. С удивлением, смешанным с недоверием, я часто замечаю, что люди, чувствующие себя в религии как дома, имеют легкие ответы на те вопросы, относительно которых мне лишь дано выбирать и предполагать. Два таких выбора - Будда и Иисус.
В выборе Иисуса и христианства меня убеждают прежде всего опыт любви, весть о свершении и особенно предложение быть принятым (Иисусом, Отцом) и связанное с этим освобождение от бремени самости, или Я.
В выборе Будды меня убеждают большей частью познавательно-теоретическая ясность учения о страдании, предложение покоя в медитации, доброе отношение к природе и к живым существам, прежде всего - к животным, а также освобождение от бремени самости, или Я, в учении об анатмане.
В обоих случаях я упомянул освобождение от Я, несмотря на то, что, как мы пытались показать, оно понимается там и там весьма по-разному. Но фактически мне кажется, что это освобождение от Я есть одно из самых важных чаяний нашего слишком индивидуалистического времени. Меньшая отнесенность к «себе», меньшая эгоистичность, умение или долг не придавать самому себе большой важности, чтобы - в великом беспристрастии - перестать ощущать это перегруженное, загнанное, изолированное Я или чтобы научиться самоотверженно (selbst-los) и с любовью открываться другому и другим, - такую весть могли бы составить вместе Будда и Иисус. В этом смысле я охотно «исповедую» их обоих: Будду и Иисуса. Но за то, что я смог это признать, я прежде всего благодарен Будде.
спасибо