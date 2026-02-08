Львутин Павел - Борьба за Евангельскую радость

Каждый день, независимо от нашего возраста, духовной зрелости и положения мы переживаем борьбу за радость или счастье. Эта борьба объединяет все человечество: верующего и атеиста, взрослого и ребенка, человека, жившего в первом столетии после Рождества Христова, и человека, живущего в XXI веке. Блез Паскаль, наблюдая за людьми, сказал: «Все люди стремятся к счастью — из этого правила нет исключе- ний; способы у всех разные, но цель одна... Счастье — побудительный мотив любых поступков любого человека, даже того, кто собирается повеситься».

Несмотря на то, что поиск счастья и радости является неотьемлемой частью человеческой жизни, сегодня мы живем в особое время, которое отмечено необычайным дефицитом радости. Малыши с ранних лет жалуются, что им скучно. С каждым днем возрастает количество самоубийств, особенно среди подростков и детей. В обществе все больше людей подвержены депрессии, поэтому профессия психолога становится все более востребованной. Экраны телевизоров переполнены различными юмористическими программами, стремящимися как-то развеселить людей. Но, несмотря на это, современное общество продолжает переживать дефицит радости и счастья. Это также сказалось на количестве разводов и конфликтов.

Эта проблема не обошла стороной и церковь, где пропо- ведуется об истинном смысле жизни. К сожалению, многие прихожане жалуются на отсутствие счастья, уныние, конфликты, пустоту, неудовлетворенность, зависимость, депрессию и т. д. Отчего это произошло? Есть много объяснений, но основная причина заключается в том, что христиане стали искать радость не там, где ее можно найти. Вместо борьбы за радость в Боге они стали бороться за радость в безопасной и комфортной жизни. Произошла подмена ценностей, которая стала также отражаться в жизни церкви. Люди начали больше жаждать гуманистических проповедей, которые начинаются с нужд человека и заканчиваются способом их удовлетворения. Слава Христа стала пренебрегаема, и одним из свидетельств этого является то, что многие прихожане не понимают этого термина. Они знают, что такое «слава», и кто такой «Христос» или «Бог». Но не понимают, что означает Божья слава или слава Христа, не говоря уже о том, как за нее бороться.

Эта книга посвящена тому, чтобы помочь христианам жить борьбой за евангельскую радость. Она разделена на две части. Первая часть описывает основание этой борьбы. В первой главе мы увидим десять причин того, почему евангельская радость является неотъемлемой частью христианской жизни. Во второй главе коснемся пяти отличительных черт евангельской радости. В третьей главе мы отметим четыре фундаментальных истины, без которых невозможно бороться за радость. В четвертой главе посмотрим на четыре грани наполнения радостью у истинного источника Божьей славы. В пятой главе мы исследуем пять опасных препятствий, отвлекающих христиан от истинного источника счастья. А в шестой главе отметим пять условий, необходимых для успеха в борьбе за торжество в Боге.

Павел Львутин ; Самара : Церковь «Благая весть», 2022. — 240 с.

ISBN 978-5-7454-1727-6

Львутин Павел - Борьба за Евангельскую радость - Содержание

Предисловие

Раздел I

Глава 1. Необходимость радости

Глава 2. Определение евангельской радости

Глава 3. Основание евангельской радости

Глава 4. Источник евангельской радости

Глава 5. Препятствия к евангельской радости

Глава 6. Условия борьбы за евангельскую радость

Глава 7. Принципы борьбы за евангельскую радость

Раздел II

Глава 8. Борьба за евангельскую радость в молитве

Глава 9. Борьба за евангельскую радость в посте

Глава 10. Борьба за евангельскую радость в познании Бога

Глава И. Борьба за евангельскую радость в совместном поклонении

Глава 12. Борьба за евангельскую радость в вечере

Глава 13. Борьба за евангельскую радость и жертвенность

Глава 14. Борьба за евангельскую радость в страданиях

Заключение

Указатель текстов Писания