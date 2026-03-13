Нам всем нужна надежда, и каждый из нас находит её в чём-то своём. Для одних она в хорошей семье, в которой они выросли, которая посей день готова подставить плечо и выручить в трудную минуту. Для других она в работе и карьере. Кто-то надеется в будущем получить хорошую работу благодаря хорошему образованию. Кто-то полагается на друзей. Ктото надеется на свои связи. На чём основана наша надежда, наша уверенность в завтрашнем дне? Насколько крепок этот фундамент?

Рождественская история закладывает незыблемый фундамент моей жизни: я принят Господом в Его небесную семью, меня ждёт дом в вечности, моё непослушание забыто и грехи прощены. Никто и ничто не в силах украсть это у меня. Вот в чём моя надежда!

В это Рождество перед каждым из нас стоит простой выбор: мы можем полагаться на превратности судьбы, а можем довериться Вершителю судеб. Выбор за нами, и никто не сделает его за нас. Что удерживает лично каждого из нас от того, чтобы в тихой молитве покаяния прийти к Богу или вернуться к Нему, вверив свою жизнь в Его руки? Попросить прощение за грехи и прошептать: «Войди в мою жизни и сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть».

Константин Лысаков - Христос родился, чтобы мой мир преобразился

2018 г.