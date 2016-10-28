Оценить значение любого исторического труда, признанного классическим в исторической науке, а работы М. К. Любавского по истории Великого Княжества Литовского, несомненно, относятся к такому классическому наследию, можно только сопоставив предшествующую и последующую историо-графическую традицию изучения этого государства, тем самым вписав их в социокультурный и научный контекст эпохи.

История имеет для нас, белорусов, особое значение. В рамках этого государственного образования в течение пяти столетий формировались многие исторические традиции, повлиявшие на дальнейшую судьбу белорусской нации и ее культуры.

Для российского научного сообщества первое фокусирование интереса к истории приходится на конец XVIII - первую треть XIX в., когда после разделов Речи Посполитой вошедшие в состав империи белорусские, литовские и украинские земли заставили правительственные круги и научный мир России по иному осмыслить проблему восточнославянского мира и роли в нем российской цивилизации.

Матвей Кузьмич Любавский - Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно

М. К. Любавский; подгот. к печати Д. В. Карев; авт. вступ. ст. Д. В. Карев.

Минск : Беларус. навука, 2012. - 397 с.

Помнiкi гiстарычнай думкi Беларусi

ISBN 978-985-08-1502-6.