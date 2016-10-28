Любавский - Очерк истории Литовско-Русского государства
Оценить значение любого исторического труда, признанного классическим в исторической науке, а работы М. К. Любавского по истории Великого Княжества Литовского, несомненно, относятся к такому классическому наследию, можно только сопоставив предшествующую и последующую историо-графическую традицию изучения этого государства, тем самым вписав их в социокультурный и научный контекст эпохи.
История имеет для нас, белорусов, особое значение. В рамках этого государственного образования в течение пяти столетий формировались многие исторические традиции, повлиявшие на дальнейшую судьбу белорусской нации и ее культуры.
Для российского научного сообщества первое фокусирование интереса к истории приходится на конец XVIII - первую треть XIX в., когда после разделов Речи Посполитой вошедшие в состав империи белорусские, литовские и украинские земли заставили правительственные круги и научный мир России по иному осмыслить проблему восточнославянского мира и роли в нем российской цивилизации.
Матвей Кузьмич Любавский - Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно
М. К. Любавский; подгот. к печати Д. В. Карев; авт. вступ. ст. Д. В. Карев.
Минск : Беларус. навука, 2012. - 397 с.
Помнiкi гiстарычнай думкi Беларусi
ISBN 978-985-08-1502-6.
Матвей Любавский - Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно - Оглавление
Предисловие
I. Научное значение истории Литовско-Русского государства
II. Общественный быт литовцев по древнейшим известиям
III. Образование Великого княжества Литовского
IV. Присоединение к Литве полоцких княжеств, Полесья и Подляшья
V. Распространение литовского владычества в южнорусских землях
VI. Распространение литовского владычества в Смоленской земле и Верхнеокском крае. Причины успехов Литвы
VII. Внутренний строй Литовско-Русского государства в XIV в
VIII. Внутренние политические кризисы в Литовско-Русском государстве в XIV в. и инкорпорация его в Корону Польскую
IX. Восстановление великого княжения на Литве под суверенитетом Польской Короны
X. Возвышение великокняжеской власти при Витовте
XI. Социально-политические результаты унии с Польшею; привилегии литовского боярства
XII. Национально-политическая борьба внутри Литовско-Русского государства в 30-х гг. XV в. и ее результаты
XIII. Политические движения в Литовско-Русском государстве в начале великокняжения Казимира и издание общеземского привилея 1447 г. и областных
XIV. Областное деление Литовско-Русского государства при Казимире и его сыновьях и политическое значение этого деления
XV. Областная автономия в Литовско-Русском государстве во второй половине XV и первой половине XVI в
XVI. Великокняжеские домены и их тяглое население при Казимире и его сыновьях
XVII. Крестьянское землевладение и землепользование в великокняжеских доменах до половины XVI в
XVIII. «Непохожие» и «похожие» крестьяне и вольные слуги в господарских имениях при Казимире и его сыновьях
XIX. Мещане и евреи в господарских имениях до половины XVI в
XX. Шляхта в господарских доменах при Казимире и его сыновьях
XXI. Землевладение и повинности шляхты в господарских доменах при Казимире и его сыновьях
XXII. Княжеское и панское землевладение и его значение в социально-политической организации Литовско-Русского государства. Церковные имения
XXIII. Население княжеских и панских имений и права над ним владельцев. Элементы феодализма на Литве и Западной Руси
XXIV. Организация местного управления при Казимире и его сыновьях. Сословные власти в господарских доменах
XXV. Управление мест с магдебургским правом
XXVI. Наместиики-державцы как органы хозяйственного и финансового управления в господарских доменах
XXVII. Наместники-державцы как военно-административные и судебные органы в господарских доменах
XXVIII. Старосты и воеводы как органы общегосударственного управления в областях
XXIX. Высшие урядники земские и дворные при литовско-русском господаре и их функции
XXX. Господарская рада, ее состав и правительственное значение в XV и первой половине XVI в
XXXI. Литовско-польские отношения при Казимире и его сыновьях; утверждение великого вального сейма
XXXII. Борьба Литовско-Русского государства с крымскими татарами и Москвою при Казимире и его сыновьях
XXXIII. Организация «обороны земской» при Александре и Сигизмунде 1 295
XXXIV. Финансовые мероприятия в эпоху борьбы с Москвою и татарами при Александре и Сигизмунде 1
XXXV. Великий вальный сейм при Сигизмунде I; начало политического возвышения шляхты
XXXVI. Меры по организации государственной обороны в великокняжение Сигизмунда Августа до Ливонской войны
XXXVII. Сословно-политические домогательства шляхты на сеймах 1547, 1551 и 1554 гг. и результаты этих домогательств
XXXVIII. Введение водочной померы и «уставы» в господарских имениях при Сигизмунде Августе
XXXIX. Перемены в положении населения господарских имений в связи с водочною реформою
XL. Перемены в управлении в связи с введением водочной померы и «уставы»
XLI. Присоединение Ливонии к Великому княжеству Литовскому
XLII. Финансовое и военное напряжение Литовско-Русского государства во время Ливонской войны
XLIII. Расширение сословных привилегий литовско-русской шляхты и учреждение земских, гродских и подкоморских судов по польскому образцу
XLIV. Учреждение поветовых сеймиков, новых воеводств и каштеляний по польскому образцу и расширение прав великого вального сейма
XLV. Польско-литовские отношения при Сигизмунде Августе до Люблинского сейма
XLVI. Люблинский сейм 1569 г. и соединение Великого княжества Литовского с Короною Польскою в одну Речь Посполитую
XLVII. Общие наблюдения над ходом внутренней истории Литовско-Русского государства
Матвей Любавский - Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно - Предисловие
Изложению истории Литовско-Русского государства необходимо предпослать несколько общих замечаний о том месте, которое принадлежит ей в общей системе науки русской истории, и о том праве на внимание, которого она заслуживает при изучении этой науки.
Прежде всего надо иметь в виду, что в настоящем случае приходится иметь дело с государством, которое во время оно объединяло добрую половину Руси. На образование Великого княжества Литовского пошла не только область, населенная литовским племенем, но и старинные русские земли в бассейнах Западной Двины и Днепра: Полоцкая, Смоленская, Чернигово-Северская, Киевская и Волынская. Это была исконная Русь, сидевшая на старом корню, медленно эволюционировавшая, но не срывавшаяся со своих жизненных устоев в противоположность Руси Суздальской, которая, расселившись по верхней Волге и ее притокам, устроила там свою жизнь на новых основаниях, отличных от Приднепровской и Подвинской Руси. Правда, Подвинская и Поднепровская Русь подчинилась власти литовских князей.
Но при этом подчинении Западная Русь не только не теряла своего исторического наследия, но и передавала его господствующей земле, которая сама во многом устраивалась по образцам этой Руси, вводила у себя русский язык, русские учреждения, русское право и даже русскую веру.
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