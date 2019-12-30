2 марта 1917 г. в вагоне своего поезда император Николай II подписал текст манифеста об отречении от престола за себя и за своего сына и наследника Алексея. «В эти решительные дни в жизни России, почли МЫ долгом совести облегчить народу НАШЕМУ тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и, в согласии с Государственной Думою, признали МЫ за благо отречься от Престола Государства Российского и сложить с СЕБЯ Верховную власть.» ...Русская революция вступила в фазу своего решающего и стремительного развития.

Падение монархии было, несомненно, крушением одной из основ прежней российской государственности. Общество оказалось в новых условиях существования совершенно неожиданно, без всякого переходного или подготовительного периода. «Казалось, будто все мирно внутри страны, — вспоминал об этом времени митр. Вениамин (Федченков). Война стала затяжной, позиционной: армии «окопались» и не могли уничтожать одна другую. Сила наших союзников нарастала. Можно было ждать победы. И вдруг разразилась катастрофа. Хотя многие из нас и ожидали ее прихода, но все же самый этот момент оказался неожиданным».

Через некоторое время синоидальный обер-прокурор Н. П. Раев обратился к членам Св. Синода с просьбой выступить с воззванием к народу о поддержке монархии. Однако Синод, возглавляемый в то время Священному- чеником митрополитом Киевским Владимиром, отказал в просьбе. Более того, его члены приветствовали решение великого князя Михаила Романова отказаться от престола.