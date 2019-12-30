Любимов, Голубцов - Российская Церковь в годы революции. (1917-1918)
2 марта 1917 г. в вагоне своего поезда император Николай II подписал текст манифеста об отречении от престола за себя и за своего сына и наследника Алексея. «В эти решительные дни в жизни России, почли МЫ долгом совести облегчить народу НАШЕМУ тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и, в согласии с Государственной Думою, признали МЫ за благо отречься от Престола Государства Российского и сложить с СЕБЯ Верховную власть.» ...Русская революция вступила в фазу своего решающего и стремительного развития.
Падение монархии было, несомненно, крушением одной из основ прежней российской государственности. Общество оказалось в новых условиях существования совершенно неожиданно, без всякого переходного или подготовительного периода. «Казалось, будто все мирно внутри страны, — вспоминал об этом времени митр. Вениамин (Федченков). Война стала затяжной, позиционной: армии «окопались» и не могли уничтожать одна другую. Сила наших союзников нарастала. Можно было ждать победы. И вдруг разразилась катастрофа. Хотя многие из нас и ожидали ее прихода, но все же самый этот момент оказался неожиданным».
Через некоторое время синоидальный обер-прокурор Н. П. Раев обратился к членам Св. Синода с просьбой выступить с воззванием к народу о поддержке монархии. Однако Синод, возглавляемый в то время Священному- чеником митрополитом Киевским Владимиром, отказал в просьбе. Более того, его члены приветствовали решение великого князя Михаила Романова отказаться от престола.
Любимов Николай, Голубцов Георгий - Российская Церковь в годы революции. (1917-1918) - Сборник
Серия "Материалы по истории Церкви"
Москва, Издательство "Крутицкое патриаршее подворье" , 1995г., 272с.
Любимов Николай, Голубцов Георгий - Российская Церковь в годы революции. (1917-1918) - Содержание
- Церковь и революция
- Протопресвитер Николай Любимов - Дневник о заседаниях вновь сформированного Синода (12 апреля - 12 июня 1917 г.)
- Протоиерей Георгий Голубцов - Поездка на всероссийский церковный собор - Дневник (29 января — 18 апреля 1918 г.)
Любимов Николай, Голубцов Георгий - Российская Церковь в годы революции. (1917-1918) - Церковь и революция
Судьба Русской Церкви и ее пути в XX столетии — вот одна из важнейших и, надо полагать, острейших тем современности. Как оценивать нам путь, еще недавно пройденный нашим церковным народом? Какие уроки должны мы извлечь для себя из минувшей, совсем еще недавней даже по человеческим меркам церковной истории? Ответы, даваемые на поставленные вопросы весьма различны. В них сквозит не только различная оценка прошлого, но и различное миропонимание, различный взгляд на многие другие вопросы, поставленные жизнью. Ответы эти и оценки сложились исторически, и иы сегодня можем либо присоединиться, либо отвергать их.
Но и то и другое мы должны сделать только на основе собственного осмысления всей полноты фактов из прошлого, а не на основании эмоций, захлестнувших нас под влиянием житейских страстей. Предлагаемая теперь читателю книга о жизни Церкви в годы революции (1917-1918 гг.) еще одно свидетельство о прошлом нашей Церкви в суровые годы одиннадцатого гонения. Дай Бог, чтобы наша книга помогла помочь церковно осмыслить те неисповедимые пути, по которым пошел наш народ в то сложное и поистине судьбоносное время. (Илья Соловьев.)
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