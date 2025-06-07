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Elucidarium предлагает читателю уникальный взгляд на оккультные учения средневековой Европы, соединяя древнегреческие, иудейские и ближневосточные оккультные традиции, и отражая стремление средневекового человека к познанию сверхъестественных сил и управлению ими.

Люцидарий (Lucidarium) — одно из произведений средневековой магической литературы, в основе которого, вероятно, лежит текст, написанный итальянским врачом, философом и астрологом Пьетро дАбано в начале XIV века (впрочем, доступная нам редакция датируется XVI веком, см. ниже). Этот гримуар основывается на обширных магических и оккультных знаниях позднего Средневековья и Раннего Нового времени. Пьетро д>Абано был не только известным ученым, но и врачом, который практиковал в Венеции и преподавал в университете Падуи. Впрочем, приписываемый ему текст, видимо, прошел значительную редакторскую правку. Однако, как автора, так и позднейшего редактора, очевидно, интересовали как философия, так и медицина, и магия, что делает произведение особенно ценным для понимания мышления эпохи Раннего Ренессанса. В Люцидарии соединяются традиции еврейской и греческой «древности» (см. финальный раздел) и современные для своего времени исследования, создавая тем самым мост между знаниями прошлого и настоящего.

Настоящее издание представляет собой перевод Люцидариума из манускрипта VSG 334, который, на наш взгляд, наиболее полно отражает древнейшие источники. Как и в других изданиях нашего проекта, для лучшего понимания текста мы приводим

в сносках внизу страницы некоторые варианты перевода и пояснения.

Люцидарий, об искусстве магии Пьетро д'Абано

Пер. лат., комм, и пред. Е. А. Хвалькова.

СПб. : Издательство «Академия исследований культуры», 2025. — 136 с. ил.

(Серия Code Grimoire).

ISBN 978-5-94396-306-3

Люцидарий, об искусстве магии Пьетро д'Абано - Садержание

Предисловие редакции

Предисловие переводчика

Аббревеатуры и сокращения

Lucidarium Magistri Petri de Abbano in arte Magica

Пролог к этой книге

Об именах часов дня и ночи

Об именах ангелов часов

Об именах времени [года], в которое такое дело совершается

Об именах ангелов, управляющих указанными четырьмя временами года

Об именах земли в четырех временах года

Об именах Солнца и Луны, правящих в четырех временах года

О том как действовать с вышесказанным

Что делать после того, как вышеописанное будет выполнено

О духах воздуха, царствующих в дни недели, [имена которых] должны быть написаны после имени и часа и после имени ангела часа, и так далее, как указано выше

О воскурении планет

Об одежде и пентакле

Далее следует инструкция к экспериментам

О создании круга

Как делатель должен действовать и вести себя в управлении вышеизложенным

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Библиография

Приложение