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Люцидарий - об искусстве магии Пьетро д'Абано

Люцидарий - об искусстве магии Пьетро д'Абано
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Religious Studies Atheism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Hermeticism Alchemy Magic Astrology, Occultism Paganism Witchcraft
Series Code Grimoire (21 books)
Х закрытый раздел особого доступа
Elucidarium предлагает читателю уникальный взгляд на оккультные учения средневековой Европы, соединяя древнегреческие, иудейские и ближневосточные оккультные традиции, и отражая стремление средневекового человека к познанию сверхъестественных сил и управлению ими.
Люцидарий (Lucidarium) — одно из произведений средневековой магической литературы, в основе которого, вероятно, лежит текст, написанный итальянским врачом, философом и астрологом Пьетро дАбано в начале XIV века (впрочем, доступная нам редакция датируется XVI веком, см. ниже). Этот гримуар основывается на обширных магических и оккультных знаниях позднего Средневековья и Раннего Нового времени. Пьетро д>Абано был не только известным ученым, но и врачом, который практиковал в Венеции и преподавал в университете Падуи. Впрочем, приписываемый ему текст, видимо, прошел значительную редакторскую правку. Однако, как автора, так и позднейшего редактора, очевидно, интересовали как философия, так и медицина, и магия, что делает произведение особенно ценным для понимания мышления эпохи Раннего Ренессанса. В Люцидарии соединяются традиции еврейской и греческой «древности» (см. финальный раздел) и современные для своего времени исследования, создавая тем самым мост между знаниями прошлого и настоящего.
Настоящее издание представляет собой перевод Люцидариума из манускрипта VSG 334, который, на наш взгляд, наиболее полно отражает древнейшие источники. Как и в других изданиях нашего проекта, для лучшего понимания текста мы приводим
в сносках внизу страницы некоторые варианты перевода и пояснения.

Люцидарий, об искусстве магии Пьетро д'Абано

Пер. лат., комм, и пред. Е. А. Хвалькова.
СПб. : Издательство «Академия исследований культуры», 2025. — 136 с. ил.
(Серия Code Grimoire).
ISBN 978-5-94396-306-3

Люцидарий, об искусстве магии Пьетро д'Абано - Садержание

  • Предисловие редакции
  • Предисловие переводчика
  • Аббревеатуры и сокращения
Lucidarium Magistri Petri de Abbano in arte Magica
  • Пролог к этой книге
  • Об именах часов дня и ночи
  • Об именах ангелов часов
  • Об именах времени [года], в которое такое дело совершается
  • Об именах ангелов, управляющих указанными четырьмя временами года
  • Об именах земли в четырех временах года
  • Об именах Солнца и Луны, правящих в четырех временах года
  • О том как действовать с вышесказанным
  • Что делать после того, как вышеописанное будет выполнено
  • О духах воздуха, царствующих в дни недели, [имена которых] должны быть написаны после имени и часа и после имени ангела часа, и так далее, как указано выше
  • О воскурении планет
  • Об одежде и пентакле
  • Далее следует инструкция к экспериментам
  • О создании круга
  • Как делатель должен действовать и вести себя в управлении вышеизложенным
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Rating 3.5 / 5
Added 07.06.2025
Author поп Упырь Лихой
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3.5/5 (2)

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