Люцидарий - об искусстве магии Пьетро д'Абано
Х закрытый раздел особого доступа
Elucidarium предлагает читателю уникальный взгляд на оккультные учения средневековой Европы, соединяя древнегреческие, иудейские и ближневосточные оккультные традиции, и отражая стремление средневекового человека к познанию сверхъестественных сил и управлению ими.
Люцидарий (Lucidarium) — одно из произведений средневековой магической литературы, в основе которого, вероятно, лежит текст, написанный итальянским врачом, философом и астрологом Пьетро дАбано в начале XIV века (впрочем, доступная нам редакция датируется XVI веком, см. ниже). Этот гримуар основывается на обширных магических и оккультных знаниях позднего Средневековья и Раннего Нового времени. Пьетро д>Абано был не только известным ученым, но и врачом, который практиковал в Венеции и преподавал в университете Падуи. Впрочем, приписываемый ему текст, видимо, прошел значительную редакторскую правку. Однако, как автора, так и позднейшего редактора, очевидно, интересовали как философия, так и медицина, и магия, что делает произведение особенно ценным для понимания мышления эпохи Раннего Ренессанса. В Люцидарии соединяются традиции еврейской и греческой «древности» (см. финальный раздел) и современные для своего времени исследования, создавая тем самым мост между знаниями прошлого и настоящего.
Настоящее издание представляет собой перевод Люцидариума из манускрипта VSG 334, который, на наш взгляд, наиболее полно отражает древнейшие источники. Как и в других изданиях нашего проекта, для лучшего понимания текста мы приводим
в сносках внизу страницы некоторые варианты перевода и пояснения.
Люцидарий, об искусстве магии Пьетро д'Абано
Пер. лат., комм, и пред. Е. А. Хвалькова.
СПб. : Издательство «Академия исследований культуры», 2025. — 136 с. ил.
(Серия Code Grimoire).
ISBN 978-5-94396-306-3
Люцидарий, об искусстве магии Пьетро д'Абано - Садержание
- Предисловие редакции
- Предисловие переводчика
- Аббревеатуры и сокращения
Lucidarium Magistri Petri de Abbano in arte Magica
- Пролог к этой книге
- Об именах часов дня и ночи
- Об именах ангелов часов
- Об именах времени [года], в которое такое дело совершается
- Об именах ангелов, управляющих указанными четырьмя временами года
- Об именах земли в четырех временах года
- Об именах Солнца и Луны, правящих в четырех временах года
- О том как действовать с вышесказанным
- Что делать после того, как вышеописанное будет выполнено
- О духах воздуха, царствующих в дни недели, [имена которых] должны быть написаны после имени и часа и после имени ангела часа, и так далее, как указано выше
- О воскурении планет
- Об одежде и пентакле
- Далее следует инструкция к экспериментам
- О создании круга
- Как делатель должен действовать и вести себя в управлении вышеизложенным
Комментарии
Библиография
Приложение
От администрации Эсхатос: На сайте расположена рекламная информация о книге. Мы не продаем ни бумажных книг, ни файлов, приобрести книги вы можете в издательских проектах:
No comments yet. Be the first!