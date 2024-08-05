Люди погибели - Сатанизм в России

За последние 10–15 лет сильно изменилась наша жизнь. Не просто изменилась, но стала совершенно иной. И многое из того, что прежде могло показаться кошмарным вымыслом, болезненной фантазией писателя-антиутописта, стало повседневной реальностью. Мог ли представить кто-нибудь, что пройдет совсем немного времени, и на окраинах России, а фактически уже в ней самой, будут идти войны? Что в столице ее будут стрелять танки, а мишенью для них станет здание парламента? Что, наконец, перестрелки и вооруженные столкновения более «локального» характера вообще сделаются для Москвы, да и для других российских городов делом вполне обыденным? Этот ряд не трудно было бы продолжить, тем более, если обратить внимание на самый фон современной жизни, на отношения между людьми, на практически полную девальвацию таких понятий, как «нравственная чистота», «целомудрие», «честность», «бескорыстность».

Да, меняются не только внешние обстоятельства, меняются сами люди, меняемся все мы. Наше сознание очень быстро приспосабливается к новой реальности, воспринимает ее как данность. Страшное – страшно лишь до тех пор, пока оно не произошло, не стало для человека и для общества в целом опытом, не вошло, так сказать, в привычку. И в этом смысле налицо неоспоримый «прогресс»: все меньше остается в этом мире вещей, способных по-настоящему напугать людей, вызвать у них негодование, нравственный протест.

Кажется даже порой, что и говорить-то ни о чем уже не стоит: кто видит и понимает происходящее, тот в этом не нуждается, а кто не видит и не понимает… – что уж тут поделать! Однако есть все же вещи, обходить которые молчанием нельзя никак. И к числу таких вещей необходимо отнести самое, пожалуй, страшное явление современности – сатанизм, откровенное поклонение диаволу и служение злу. Надо сказать, что в жизнь нашего общества сатанизм вошел уже достаточно прочно. Сначала – сообщения об осквернении кладбищ, могил с православными крестами, затем – появление в прессе и на телевидении «острых» репортажей о различных сатанистских сообществах, интервью с их адептами, наконец – факты ритуальных убийств. На сегодняшний же день приходится говорить о сатанистах как о некоей вполне реальной силе: они объединены в жестко структурированные организации, имеющие, как правило, разветвленную сеть местных отделений, ведут активную вербовку сторонников, издают и распространяют книги и периодику, пропагандирующие сатанизм. Количество членов подобных групп с точностью установить трудно, однако только по Москве и области их насчитывают несколько тысяч.

Люди погибели - Сатанизм в России: попытка анализа

Москва, 2000

Издание Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры

ISBN 5-7789-0077-5

Люди погибели - Сатанизм в России: попытка анализа - Содержание

Предисловие

Федор Кондратьев Сатанизм как реальность и сатанизм – как психическое расстройство

Андрей Хвыля-Олинтер Релиrиозные культы зла как источник преступности

Архимандрит Рафаил (Карелин) Скрытый демонизм

Николай К. Как я попал к сатанистам

От иэдательства Мифы сатанизма

Вместо заключения