Льюис, Клайв Стейплз - Хроники Нарнии - Вся история Нарнии в 7 повестях

Они перевели взгляд и застыли в изумлении, а потом Питер, Эдмунд и Люси закричали и стали махать руками – там стояли их собственные мама и папа и тоже махали им руками через широкую и глубокую долину. Помните, как машут с палубы большого корабля, который вы встречаете на пристани?

– А как туда попасть? – спросила Люси.

– Очень просто, – сказал мистер Тумнус. – Эта страна и та страна – все настоящие страны – лишь отроги Великих гор Аслана. Надо просто идти по хребту, вверх и вглубь, пока мы с ними не встретимся… Слышите? Это большой рог короля Франциска. Нам нужно идти.

И вот они обнаружили, что идут все вместе, огромной яркой процессией, всё выше и выше по склонам высоченных гор, каких и нет в нашем мире, к вершинам, где не лежит снег, где искрятся водопады и зеленеют сады. Дорога их меж глубоких ущелий становилась всё уже и уже, и настоящая Англия за ущельем – всё ближе.

Ярче сиял свет впереди. Люси смотрела на ряды разноцветных уступов, ведущих вперёд, словно гигантская лестница, а потом позабыла про всё на свете, потому что увидела… самого Аслана, который перескакивал с уступа на уступ лавиной силы и могущества.

Самым первым Аслан подозвал к себе ослика по имени Лопух. Я уверен, вы никогда не видели такого жалкого и глупого осла. Он казался совсем маленьким рядом со львом – так выглядел бы котёнок рядом с сенбернаром. Лев склонил голову и что-то шепнул Лопуху, отчего у того обвисли длинные уши, потом сказал что-то ещё, и уши поднялись торчком. Никто ничего не слышал.

Потом Аслан повернулся и сказал всем:

– Вы ещё не такие счастливые, какими я хотел бы вас видеть.

– Мы так боимся, что ты отошлёшь нас обратно, Аслан: ты ведь так часто возвращал нас в наш мир, – сказала за всех Люси.

– Не бойтесь. Разве вы не догадались?

Сердца у детей подпрыгнули, в них вспыхнула надежда.

– Это была настоящая железнодорожная катастрофа, – тихо и мягко сказал Аслан. – Ваши родители и вы сами мертвы, как называют это в стране теней. Учебный год позади, начались каникулы. Сон кончился, и наступило утро.

И пока говорил, он всё меньше и меньше походил на льва. А то, что случилось дальше, было настолько прекрасно, что писать об этом я не могу. Для нас это завершение всех историй, и мы честно можем сказать, что жили они долго и счастливо, в то время как для них настоящая история только началась. Вся их жизнь в нашем мире, все приключения в Нарнии были только обложкой и титульным листом, а теперь наконец началась глава первая Великой Истории, которую не читал ни один человек на земле; Истории, которая длится вечно; Истории, в которой каждая глава лучше предыдущей.

Льюис, Клайв Стейплз - Хроники Нарнии - Вся история Нарнии в 7 повестях Клайв С. Льюис ; [перевод с английского ; ил. П. Бэйнс]. — Москва : Эксмо, 2017. — 912 с. : ил. ISBN 978-5-699-92300-7 переиздание стереотипное: Льюис, Клайв Стейпл - Хроники Нарнии : Вся история Нарнии в 7 повестях Клайв С. Льюис ; [перевод с английского ; ил. П. Бэйнс]. — Москва : Эксмо, 2022. — 912 с. : ил.

Льюис, Клайв Стейпл - Хроники Нарнии : Вся история Нарнии в 7 повестях - Содержание и переводы

The Magician’s Nephew / Племянник чародея

Перевод с английского Н. Трауберг

© CS Lewis Pte Ltd 1955. Inside illustrations by Pauline Baynes © CS Lewis Pte Ltd 1955

The Lion, the Witch, and the Wardrobe / Лев, колдунья и платяной шкаф

Перевод с английского Г. Островской

© CS Lewis Pte Ltd 1950. Inside illustrations by Pauline Baynes © CS Lewis Pte Ltd 1950

The Horse and His Boy / Конь и его мальчик

Перевод с английского Н. Трауберг

© CS Lewis Pte Ltd 1954. Inside illustrations by Pauline Baynes © CS Lewis Pte Ltd 1954

Prince Caspian / Принц Каспиан

Перевод с английского Е. Доброхотовой-Майковой

© CS Lewis Pte Ltd 1951. Inside illustrations by Pauline Baynes © CS Lewis Pte Ltd 1951

The Voyage of the Dawn Treader / «Покоритель зари», или Плавание на край света

Перевод с английского В. Кулагиной-Ярцевой

© CS Lewis Pte Ltd 1952. Inside illustrations by Pauline Baynes © CS Lewis Pte Ltd 1952

The Silver Chair / Серебряное кресло

Перевод с английского Н. Виноградовой

© CS Lewis Pte Ltd 1953. Inside illustrations by Pauline Baynes © CS Lewis Pte Ltd 1953

The Last Battle / Последняя битва

Перевод с английского Е. Доброхотовой-Майковой

© CS Lewis Pte Ltd 1956. Inside illustrations by Pauline Baynes © CS Lewis Pte Ltd 1956