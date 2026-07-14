Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Люндквист - Мое поколение

Люндквист - Мое поколение
Read book review
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Family, Educational

Книга Йоакима Люндквиста «Мое поколение» — это вдохновляющий христианский манифест о призвании молодежи быть живым свидетельством Христа в своей школе, университете и повседневном окружении. Автор исходит из простой, но богословски насыщенной мысли: следовать за Иисусом значит идти туда, куда идет Он, — к потерянным, одиноким, ищущим, внутренне раненым и еще не знающим Божьей любви. Поэтому школа в книге предстает не просто местом учебы, а важнейшим миссионерским пространством, где формируются будущие судьбы людей и общества. Через библейские образы, исторические примеры и реальные свидетельства движения «Мое поколение» Люндквист показывает, что Бог способен использовать не только зрелых служителей, но и обычных подростков, если они готовы молиться, жить свято, быть солью и светом и брать духовную ответственность за свое поколение.

Особая ценность книги заключается в том, что она соединяет евангелизацию с практической любовью, молитву — с действием, личную веру — с публичным свидетельством, а молодежную инициативу — с жизнью поместной церкви. Люндквист не призывает к поверхностному активизму или религиозной саморекламе; напротив, он настойчиво говорит о подлинности, единстве христиан из разных церквей, верности в малом и готовности служить «другим». Эта книга будет особенно полезна подросткам и студентам, молодежным лидерам, пасторам, наставникам и всем, кто ищет живую модель христианского присутствия в современной секулярной среде. «Мое поколение» убеждает читателя, что духовное пробуждение начинается не только с больших конференций и церковных программ, но и с одного молодого человека, который решается сказать: моя школа, мои друзья, мое поколение — это пространство Божьего призвания.

Йоаким Люндквист - Мое поколение

М.: Золотые страницы, 2014. — 208 с.

ISBN 9785־028־91943־5־ (рус.)

ISBN 911־756־7195־ (швед.)

Йоаким Люндквист - Мое поколение – Содержание

Предисловие

Как пользоваться этой книгой

Вступление

  • Куда же Он направляется?

  • Другие

  • Назад в свой мир

  • Самое важное место в мире. Часть 1

  • Самое важное место в мире. Часть II

  • Самое важное место в мире. Часть III

  • Самое важное место в мире. Часть IV

  • Сделать Слово Божье доступным

  • Инициатива, которую благословляет Бог

  • «Простри свой жезл!»

  • Храм в школе

  • Видимый храм

  • Храм молитвы

  • Святой храм

  • Соль и свет миру

  • Потребность в чем-то настоящем

  • Эффективный в школе. Часть 1

  • Эффективный в школе. Часть II

  • Братья и сестры из разных мест

  • Что может сбить нас с пути

  • Те, кто были раньше нас

  • Твоя школа и твоя церковь

  • Когда налетают ураганы

  • Новое поколение девушек

  • Продолжать движение

  • По всему миру

  • «Мое поколение»

  • Вопросы о «Моем поколении»

  • Культура «Моего поколения»

  • Стань частью семьи «Мое поколение»

Views 41
Rating 4.5 / 5
Added 14.07.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
4.5/5 (2)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books