Люндквист - Мое поколение
Книга Йоакима Люндквиста «Мое поколение» — это вдохновляющий христианский манифест о призвании молодежи быть живым свидетельством Христа в своей школе, университете и повседневном окружении. Автор исходит из простой, но богословски насыщенной мысли: следовать за Иисусом значит идти туда, куда идет Он, — к потерянным, одиноким, ищущим, внутренне раненым и еще не знающим Божьей любви. Поэтому школа в книге предстает не просто местом учебы, а важнейшим миссионерским пространством, где формируются будущие судьбы людей и общества. Через библейские образы, исторические примеры и реальные свидетельства движения «Мое поколение» Люндквист показывает, что Бог способен использовать не только зрелых служителей, но и обычных подростков, если они готовы молиться, жить свято, быть солью и светом и брать духовную ответственность за свое поколение.
Особая ценность книги заключается в том, что она соединяет евангелизацию с практической любовью, молитву — с действием, личную веру — с публичным свидетельством, а молодежную инициативу — с жизнью поместной церкви. Люндквист не призывает к поверхностному активизму или религиозной саморекламе; напротив, он настойчиво говорит о подлинности, единстве христиан из разных церквей, верности в малом и готовности служить «другим». Эта книга будет особенно полезна подросткам и студентам, молодежным лидерам, пасторам, наставникам и всем, кто ищет живую модель христианского присутствия в современной секулярной среде. «Мое поколение» убеждает читателя, что духовное пробуждение начинается не только с больших конференций и церковных программ, но и с одного молодого человека, который решается сказать: моя школа, мои друзья, мое поколение — это пространство Божьего призвания.
Йоаким Люндквист - Мое поколение
М.: Золотые страницы, 2014. — 208 с.
ISBN 9785־028־91943־5־ (рус.)
ISBN 911־756־7195־ (швед.)
Йоаким Люндквист - Мое поколение – Содержание
Предисловие
Как пользоваться этой книгой
Вступление
Куда же Он направляется?
Другие
Назад в свой мир
Самое важное место в мире. Часть 1
Самое важное место в мире. Часть II
Самое важное место в мире. Часть III
Самое важное место в мире. Часть IV
Сделать Слово Божье доступным
Инициатива, которую благословляет Бог
«Простри свой жезл!»
Храм в школе
Видимый храм
Храм молитвы
Святой храм
Соль и свет миру
Потребность в чем-то настоящем
Эффективный в школе. Часть 1
Эффективный в школе. Часть II
Братья и сестры из разных мест
Что может сбить нас с пути
Те, кто были раньше нас
Твоя школа и твоя церковь
Когда налетают ураганы
Новое поколение девушек
Продолжать движение
По всему миру
«Мое поколение»
Вопросы о «Моем поколении»
Культура «Моего поколения»
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