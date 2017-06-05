Дом, в котором жила Мэри Джонс, располо￼￼жен в Тинифаке (национальный номер 673095), округ Ланфиангел-у-Пеннант, примерно в двух милях от Абергинолвина. Товин, близлежащий город, расположен на побережье, примерно в шести милях от Абергинолвина. Если ехать от Уэльспула по дороге А470, нужно повернуть на первом повороте от гостиницы Кросс Фоксес и ехать по дороге А487.

Справа от неё видна семимильная гряда скал, известная под названием Кадер Идрис, через которую Мэри босиком шла в Балу. Примерно через четыре мили у Минфорда необходимо свернуть вправо на дорогу В4405. Эта дорога, доходя до озера Талилин, приводит к Абергинолвину. В центре этой деревни нужно свернуть вправо на дорогу, которая ведёт мимо почты и в конце деревни поднимается вверх, постепенно сворачивая налево.

Примерно через одну милю нужно свернуть направо на дорогу, которая сужается, проходя мимо церкви, и в конце приводит к разрушенному дому и мемориалу Мэри Джонс, находящемуся недалеко от моста через реку Афон.

М. Е. R. - Мэри Джонс и её Библия

Пер. с англ. С. Николенко. Ровно: ХМ «Живое слово», 2012. 96 с.

ISBN 9786־020־677־617־

М. Е. R. - Мэри Джонс и её Библия - СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

Глава 1. У подножия горы

Глава 2. Великая нужда

Глава 3. Выход в свет

Глава 4. Две мили за Библией

Глава 5. Верный в малом

Глава 6. По пути

Глава 7. Побеждающие слёзы

Глава 8. Труд начинается

Глава 9. Исполнение обетования

Глава 10. Дела следуют за ней

Описание родины Мэри Джонс

М. Е. R. - Мэри Джонс и её Библия - Предисловие к английскому изданию

Весной 1800 года неизвестная девушка из Уэльса босиком прошла расстояние в двадцать пять миль от своего дома в Ланфиангеле до Балы. Её целью была покупка Библии, на которую она копила деньги в течение нескольких лет. Томас Чарльз из Балы был так тронут любовью Мэри Джонс к Божьему Слову, был так опечален недостатком Библий в Уэльсе, что не успокоился до тех пор, пока не основал общество по изданию Библий. Насколько же мы должны быть благодарны, что сегодня Слово Божье переведено на наш родной язык и доступно всем.

Оригинальный рассказ о Мэри Джонс был опубликован Британским и Иностранным библейским обществом в 1882 году, после чего её имя стало известно всему миру. Сейчас эта оригинальная версия, давно не публиковавшаяся, издаётся с любезного согласия Библейского общества. Репродукция сделана с издания 1896 года с типично Викторианскими гравюрами и иллюстрациями. Мы благодарны нашим друзьям за фотографию на обложке и подробную информацию о местности, где жила Мэри Джонс, которая приведена в конце книги. Кем была автор, M.E.R., мы не знаем. Но очевидно то, что она была яркой и интересной писательницей.

Издательство «Gospel Standard Trust Publications» переиздаёт книгу «Мэри Джонс и её Библия» как свидетельство о силе Божьего Слова, действовавшего в сердце молодой девушки. Мы молимся о том, чтобы эта книга стала благословением для наших детей. Хотя фразеология этой книги не похожа на нашу, и мы не можем согласиться со всеми выражениями — особенно с законническим тоном или упоминаниями об удаче, случае и везении, — сделать какие-либо изменения было невозможно, так как книга была скопирована литографическим способом с издания прошлого века. Пусть Господь снова Духом Святым явит силу Своего Слова по всей земле, а не только в однажды благословенном Уэльсе.

Издательство «Gospel Standard Trust Publications», Март 1987