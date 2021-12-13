Классические еврейские тексты Раби Йеhуда Ливо бен Бецалель - Маhараль из Праги - в еврейском мире стоит совершенно отдельно от всех. Мощь, глубина и невероятное по оригинальной самобытности понимание дарованного откровения Творца окружают его ореолом избранности и светом принадлежности. Книга Нецах Исроэль (Вечность Израиля), написанная более 400 лет тому назад, в 1599 году, представляет собой часть поразительно всеобъемлющего объяснения и анализа истории, места и значимости еврейского народа, с самого момента зарождения его в Египте и до последних веков Галута. Нецах Исроэль исследует истоки Галута, в многократности его проявления на протяжении веков нашего существования, и истоки Ггула в ретроспективе того, что уже произошло. И содержит попытку ответить на общий вопрос - что бы все это (Разрушение, Гапут и Ггула) значило? Не есть ли это часть нашей миссии?

Раби Йеhуда Ливо бен Бецалель из Праги - Маhараль - Нецах Исроэль - Вечность Израиля Огласовка текста, перевод, подробный комментарий и многочисленные приложения Надав бен Шимон Розенберг Реховот 5762 - 404 с.

Раби Йеhуда Ливо бен Бецалель из Праги - Маhараль - Нецах Исроэль - Вечность Израиля - Садержание

Введение Язык и перевод

МаhаРаЛь из Праги О Великом - вкратце Вступление Определение понятий и цели книги

Определение понятий и цели книги Приложение Что обозначает слово "потому” Часть 1 Как Галут соотносится с Геулой. Дуальное единство и/или диалектика противоположностей Приложение #1 Галут и Геула - что это значит

Галут и Геула - что это значит Приложение #2 Последовательность изучения части первой. Пример изучения для продвинутых Часть 2 Сущность греха в Исроэле. Уникальность духовной вознесенности и... готовность к грехопадению Часть 3 Язычники и идолопоклонники. Йецер Авода Зара - могущество привлекательности Приложения #1- #8 Антология высказываний Мудрецов

Антология высказываний Мудрецов Приложение #9 Глупость?! Мудрость!? Ошибка??? Часть 4 Храм - причины разрушения. Разрушение обоих Храмов соответствует их сущности Приложение #1 Акт Творения - и... что ему предшествовало

Акт Творения - и... что ему предшествовало Приложение #2 Сравнительная характеристика отличительных достоинств и причин разрушения Первого и Второго Храмов Часть 5 Второй Храм - причины разрушения. Глубинные причины Разгрома и Изгнания Приложение #1 Нерон Клавдий и еврейское влияние в Римской империи

Нерон Клавдий и еврейское влияние в Римской империи Приложение #2 Что обозначает слово חטא

Что обозначает слово חטא Приложение #3 Что обозначает слово ברכה

Что обозначает слово ברכה Приложение #4 חסד, דין, רחמים Что обозначают слова

חסד, דין, רחמים Что обозначают слова Приложение #5 Титус Флавиус Веспасианус. История нечестивого злодея

Титус Флавиус Веспасианус. История нечестивого злодея Приложение #6 Что обозначает слово א-ל

Что обозначает слово א-ל Приложение #7 Золото, серебро, медь, свинец и проч.

Раби Йеhуда Ливо бен Бецалель из Праги - Маhараль - Нецах Исроэль - Вечность Израиля - Глава 4.3 Причина разрушения Второго Храма - отсутствие единства

В то же время Второй Храм, в котором уже не было явного проявления присутствия Всевышнего как в эпоху Первого Храма, был разрушен не из-за этих преступлений. Его отличительным достоинством был сам Исроэль.

Это на самом деле вполне очевидно, ибо именно Бейт Микдаш был призван объединить Исроэль в единое целое: один кскен, один мизбеях (как иллюстрация ־ и после завершения строительства Первого Храма), были запрещены другие мизбахот (в том числе и временные), чтобы предотвратить возможные причины раздробленности и отчуждённости в Исроэле. Таким образом, Бейт каМикдаш служит средством превращения их (евреев) в совершенный и единый народ. Поэтому разрушение Второго Храма как раз и было вызвано беспричинной ненавистью, разорвавшей их сердца и ставшей внутренним разладом между ними. В результате этого стали они недостойными иметь Бейт каМикдаш, представляющий, как уже сказано, единую общность всего Исроэля. Это (пока) - тривиальное объяснение.

Глава 4.4 Соблазн йецера соответствует сущности обоих Храмов