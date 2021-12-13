Маhараль - Нецах Исроэль - Вечность Израиля
Классические еврейские тексты
Раби Йеhуда Ливо бен Бецалель - Маhараль из Праги - в еврейском мире стоит совершенно отдельно от всех. Мощь, глубина и невероятное по оригинальной самобытности понимание дарованного откровения Творца окружают его ореолом избранности и светом принадлежности. Книга Нецах Исроэль (Вечность Израиля), написанная более 400 лет тому назад, в 1599 году, представляет собой часть поразительно всеобъемлющего объяснения и анализа истории, места и значимости еврейского народа, с самого момента зарождения его в Египте и до последних веков Галута.
Нецах Исроэль исследует истоки Галута, в многократности его проявления на протяжении веков нашего существования, и истоки Ггула в ретроспективе того, что уже произошло. И содержит попытку ответить на общий вопрос - что бы все это (Разрушение, Гапут и Ггула) значило? Не есть ли это часть нашей миссии?
Раби Йеhуда Ливо бен Бецалель из Праги - Маhараль - Нецах Исроэль - Вечность Израиля
Огласовка текста, перевод, подробный комментарий и многочисленные приложения
Надав бен Шимон Розенберг
Реховот
5762 - 404 с.
Раби Йеhуда Ливо бен Бецалель из Праги - Маhараль - Нецах Исроэль - Вечность Израиля - Садержание
Введение Язык и перевод
МаhаРаЛь из Праги О Великом - вкратце
- Вступление Определение понятий и цели книги
- Приложение Что обозначает слово "потому”
Часть 1 Как Галут соотносится с Геулой. Дуальное единство и/или диалектика противоположностей
- Приложение #1 Галут и Геула - что это значит
- Приложение #2 Последовательность изучения части первой. Пример изучения для продвинутых
Часть 2 Сущность греха в Исроэле. Уникальность духовной вознесенности и... готовность к грехопадению
Часть 3 Язычники и идолопоклонники. Йецер Авода Зара - могущество привлекательности
- Приложения #1- #8 Антология высказываний Мудрецов
- Приложение #9 Глупость?! Мудрость!? Ошибка???
Часть 4 Храм - причины разрушения. Разрушение обоих Храмов соответствует их сущности
- Приложение #1 Акт Творения - и... что ему предшествовало
- Приложение #2 Сравнительная характеристика отличительных достоинств и причин разрушения Первого и Второго Храмов
Часть 5 Второй Храм - причины разрушения. Глубинные причины Разгрома и Изгнания
- Приложение #1 Нерон Клавдий и еврейское влияние в Римской империи
- Приложение #2 Что обозначает слово חטא
- Приложение #3 Что обозначает слово ברכה
- Приложение #4 חסד, דין, רחמים Что обозначают слова
- Приложение #5 Титус Флавиус Веспасианус. История нечестивого злодея
- Приложение #6 Что обозначает слово א-ל
- Приложение #7 Золото, серебро, медь, свинец и проч.
Раби Йеhуда Ливо бен Бецалель из Праги - Маhараль - Нецах Исроэль - Вечность Израиля - Глава 4.3 Причина разрушения Второго Храма - отсутствие единства
В то же время Второй Храм, в котором уже не было явного проявления присутствия Всевышнего как в эпоху Первого Храма, был разрушен не из-за этих преступлений. Его отличительным достоинством был сам Исроэль.
Это на самом деле вполне очевидно, ибо именно Бейт Микдаш был призван объединить Исроэль в единое целое: один кскен, один мизбеях (как иллюстрация ־ и после завершения строительства Первого Храма), были запрещены другие мизбахот (в том числе и временные), чтобы предотвратить возможные причины раздробленности и отчуждённости в Исроэле. Таким образом, Бейт каМикдаш служит средством превращения их (евреев) в совершенный и единый народ. Поэтому разрушение Второго Храма как раз и было вызвано беспричинной ненавистью, разорвавшей их сердца и ставшей внутренним разладом между ними. В результате этого стали они недостойными иметь Бейт каМикдаш, представляющий, как уже сказано, единую общность всего Исроэля. Это (пока) - тривиальное объяснение.
Глава 4.4 Соблазн йецера соответствует сущности обоих Храмов
Однако, в соответствии с уже сказанным, следует отметить, что в Первом Храме, в силу тех достоинств, которыми они, Исроэль, обладали, - в эпоху этого Первого из храмов был их йецер haPa соответственно большим (и значительным), способным совратить человека, соблазнить его как личность, человека ־ как такового. И вот эти три ужасных поступка, приведших к разрушению Первого Храма, как раз И относятся к самому человеку (его достоинству). Ибо с рождения наделён человек тремя силами: силой мышления (сехель) ־ общеизвестной; силой духовной (нефеш) - не менее известной; есть в нём ещё и сила телесная (гуф). Этим трём силам противостоят три преступления: идолопоклонство ־ преступление против разума, верящего в идолов; разврат кровосмешения ־ преступное заражение тумой тела человека - в блуде и разврате; кровопролитие ־ преступление против человеческой души, когда проливается кровь именно души, ,,...ибо человек ־ это душа его” (Дварим 12:23).
Таким образом, все три преступления (вместе взятые) послужили средством тотального уничтожения человека и его достоинства как такового.
Во Втором же Храме это разрушение не касалось самой сущности человека, а затрагивало лишь один аспект - принадлежность к единому народу. Эта принадлежность существует, пока и поскольку они (Исроэль) связаны друг с другом. Но если взаимная неприязнь переходит в беспричинную ненависть, тогда разрушается единство - единая принадлежность к общности еврейского народа, но в то же время практически не касается сущности самого человека.
Спасибо!