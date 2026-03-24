Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Biblical Studies, Theology, Philosophy, History, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Series Studia religiosa (31 books)

В этом фундаментальном труде Саба Махмуд критикует светско-либеральную парадигму, которая рассматривает эмансипацию исключительно как сопротивление традиционным нормам. Опираясь на этнографическое исследование женского мечетного движения в Каире, автор вводит новое понимание субъектности (agency) не как стремления к автономии, а как способности к самосовершенствованию в рамках религиозной традиции.

Книга исследует, как практики благочестия (ношение хиджаба, молитва, этическое самовоспитание) формируют субъектность через подчинение божественной воле, а не через протест против неё. Махмуд призывает пересмотреть западные феминистские категории, чтобы понять формы жизни, которые не вписываются в телеологию прогресса и светского освобождения.

Махмуд Саба - Политика благочестия. Исламское возрождение и феминистский субъект

«НЛО», 2023

Серия "Studia religiosa"

ISBN 978-5-4448-2306-8

Махмуд Саба - Политика благочестия. Исламское возрождение и феминистский субъект - Содержание

Предисловие к изданию 2012 года

  • Агентность, политика, герменевтика

  • Этика, политика и критика

  • Религия и религиозная субъективность

  • Революция в Египте и политика благочестия

Предисловие

Благодарности

Глава 1

  • Агентность и сопротивление

  • Постструктуралистская феминистская теория и агентность

  • Манифестация норм и формирование этики

  • Этика и политика

Глава 2

  • Цели движения при мечетях

  • Движение при мечетях в историческом контексте

  • Женщины и da‘wa

  • Модели социальности

Глава 3

  • Призывы в текстах

  • Практики цитирования

  • Сексуальная трансгрессия и женский взгляд

  • Женская сексуальность и социальные разногласия

  • Модерность традиционных практик

Глава 4

  • Добродетель и молитва

  • Ритуальный перформанс как цель и средство

  • Внешнее как средство для внутреннего

  • Страх, блаженство и моральное действие

  • Политика и конвенции

Глава 5

  • Этическое формирование

  • Терпеть – значит узаконивать?

  • Парадоксы благочестия

Эпилог

Политика в необычных местах

Феминистская политика и этические дилеммы

Библиография

Глоссарий

Related Books

All Books