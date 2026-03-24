Махмуд - Политика благочестия
В этом фундаментальном труде Саба Махмуд критикует светско-либеральную парадигму, которая рассматривает эмансипацию исключительно как сопротивление традиционным нормам. Опираясь на этнографическое исследование женского мечетного движения в Каире, автор вводит новое понимание субъектности (agency) не как стремления к автономии, а как способности к самосовершенствованию в рамках религиозной традиции.
Книга исследует, как практики благочестия (ношение хиджаба, молитва, этическое самовоспитание) формируют субъектность через подчинение божественной воле, а не через протест против неё. Махмуд призывает пересмотреть западные феминистские категории, чтобы понять формы жизни, которые не вписываются в телеологию прогресса и светского освобождения.
Махмуд Саба - Политика благочестия. Исламское возрождение и феминистский субъект
«НЛО», 2023
Серия "Studia religiosa"
ISBN 978-5-4448-2306-8
Махмуд Саба - Политика благочестия. Исламское возрождение и феминистский субъект - Содержание
Предисловие к изданию 2012 года
Агентность, политика, герменевтика
Этика, политика и критика
Религия и религиозная субъективность
Революция в Египте и политика благочестия
Предисловие
Благодарности
Глава 1
Агентность и сопротивление
Постструктуралистская феминистская теория и агентность
Манифестация норм и формирование этики
Этика и политика
Глава 2
Цели движения при мечетях
Движение при мечетях в историческом контексте
Женщины и da‘wa
Модели социальности
Глава 3
Призывы в текстах
Практики цитирования
Сексуальная трансгрессия и женский взгляд
Женская сексуальность и социальные разногласия
Модерность традиционных практик
Глава 4
Добродетель и молитва
Ритуальный перформанс как цель и средство
Внешнее как средство для внутреннего
Страх, блаженство и моральное действие
Политика и конвенции
Глава 5
Этическое формирование
Терпеть – значит узаконивать?
Парадоксы благочестия
Эпилог
Политика в необычных местах
Феминистская политика и этические дилеммы
Библиография
Глоссарий
