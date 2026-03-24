В этом фундаментальном труде Саба Махмуд критикует светско-либеральную парадигму, которая рассматривает эмансипацию исключительно как сопротивление традиционным нормам. Опираясь на этнографическое исследование женского мечетного движения в Каире, автор вводит новое понимание субъектности (agency) не как стремления к автономии, а как способности к самосовершенствованию в рамках религиозной традиции.

Книга исследует, как практики благочестия (ношение хиджаба, молитва, этическое самовоспитание) формируют субъектность через подчинение божественной воле, а не через протест против неё. Махмуд призывает пересмотреть западные феминистские категории, чтобы понять формы жизни, которые не вписываются в телеологию прогресса и светского освобождения.

Махмуд Саба - Политика благочестия. Исламское возрождение и феминистский субъект

«НЛО», 2023

Серия "Studia religiosa"

ISBN 978-5-4448-2306-8

Махмуд Саба - Политика благочестия. Исламское возрождение и феминистский субъект - Содержание

Предисловие к изданию 2012 года

Агентность, политика, герменевтика

Этика, политика и критика

Религия и религиозная субъективность

Революция в Египте и политика благочестия

Предисловие

Благодарности

Глава 1

Агентность и сопротивление

Постструктуралистская феминистская теория и агентность

Манифестация норм и формирование этики

Этика и политика

Глава 2

Цели движения при мечетях

Движение при мечетях в историческом контексте

Женщины и da‘wa

Модели социальности

Глава 3

Призывы в текстах

Практики цитирования

Сексуальная трансгрессия и женский взгляд

Женская сексуальность и социальные разногласия

Модерность традиционных практик

Глава 4

Добродетель и молитва

Ритуальный перформанс как цель и средство

Внешнее как средство для внутреннего

Страх, блаженство и моральное действие

Политика и конвенции

Глава 5

Этическое формирование

Терпеть – значит узаконивать?

Парадоксы благочестия

Эпилог

Политика в необычных местах

Феминистская политика и этические дилеммы

Библиография

Глоссарий